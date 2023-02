Alexis Manyoma confesó la razón por la que no jugará con Independiente Santa Fe

Alexis Manyoma marcó un gol y dio dos asistencias en el Sudamericano sub-20. REUTERS/Luisa Gonzalez

A comienzos de 2023 el jugador Alexis Castillo Manyoma fue confirmado como nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe, al que llegaba en condición de cedido procedente del Cortuluá que actualmente milita en la segunda división, sin embargo, los planes cambiaron para el nacido en Puerto Tejada (Cauca).

Estrella de la seleción Colombia en duda como refuerzo del Independiente Santa Fe Alexis Manyoma afianzó su titularidad con el combinado patrio en el Sudamericano sub-20, y aunque fue presentado como refuerzo del Cardenal, aún no se sabe si va a llegar VER NOTA

El mediocentro ofensivo disputó con la selección Colombia el Sudamericano sub-20, que se llevó a cabo en el país cafetero. Si bien el jugador de 20 años no tuvo un buen comienzo en el campeonato, en el hexagonal final fue importante en el esquema de Héctor Cárdenas para lograr la clasificación al mundial de Indonesia.

En la última jornada de la fase final la Tricolor se enfrentó a Venezuela en el Nemesio Camacho El Campín. Colombia se fueron arriba en el marcador a los 18 minutos con un golazo desde fuera del área de Alexis Castillo Manyoma, que recibió un pase de Jhon Vélez para luego sacar un remate de pierna derecha que se fue al fondo de la red.

Las curiosas cifras de la crisis del Santa Fe: lleva la misma cantidad de expulsados que de goles anotados en la Liga BetPlay El conjunto ‘Cardenal’ no ha conseguido su primera victoria del semestre y las fallas tácticas están colmando la paciencia de los aficionados que exigen resultados inmediatos VER NOTA

El futbolista del conjunto del Corazón del Valle firmó su mejor presentación al asistir a Jorge Cabezas Hurtado, que marcó el 2-0. Alexis Manyoma fue el más destacado de Colombia ante Venezuela, por lo que recibió una calificación de 8,7 de acuerdo a los registros de la plataforma 365 Scores.

Cuando todo estaba dicho para que Castillo Manyoma se pusiera las órdenes del entrenador Cardenal, Harold Rivera, la situación tomó otro rumbo, ya que Cortuluá no aceptó las condiciones del cuadro capitalino por lo que el jugador seguirá en las filas de la escuadra vallecaucana a menos que llegue una oferta del fútbol internacional.

Alexis Castillo Manyoma no sabe si jugará en Independiente Santa Fe El ‘10′ de la selección Colombia sub-20 tuvo un buen desempeño en el sudamericano marcando un golazo en la última jornada ante Venezuela VER NOTA

En diálogo con el programa EL VAR de Caracol Radio, Alexis Castillo reveló las razones por las que no jugará con Independiente Santa Fe. “Como el mundial es ya ahorita en dos o tres meses, la idea es seguir acá en Cortuluá y sumar muchísimos más minutos, tratar de competir lo más posible. Esa es la idea, estando acá en Cortuluá yo voy a tener la posibilidad de jugar mucho más para llegar de mejor manera al Mundial con la ayuda de Dios”.

“No es que yo sintiera eso, no fue como mi decisión de que yo quiero ir a Santa Fe o mejor no, eso fue más de los directivos que en Cortuluá yo iba a tener más minutos. Por parte mía no fue esa decisión”.

En cuanto a su rendimiento en el Sudamericano sub-20, Manyoma agregó: “Hoy uno es autocrítico y yo sé que no fue bueno el arranque mío, arranqué con muchas dudas, salí de la titular y eso fue un bajón también. Uno a veces ve los comentarios de la gente y eso lo bajonea a uno. Tuvimos un grupo muy unido, el profe me dio la confianza y los muchachos me respaldaban. Fuimos de menos a más y en este último partido me sentí más suelto, disfruté más el juego, se vio reflejado que pude jugar más suelto”.

De igual manera, no ocultó su deseo de llegar al combinado de mayores: “En ese torneo el profe (Néstor Lorenzo) siempre estuvo ahí muy pendiente de nosotros, cuando estuvimos en Bogotá él y todo su cuerpo técnico iban a la Federación, antes de cada partido almorzaban con nosotros, a veces nos hablaban. Y pues sí, tengo la ilusión de seguir trabajando para también con la ayuda de Dios ser convocado a la de mayores”.