Penn Badgley, actor de “You”, envió saludo a los colombianos para promocionar la serie

El actor Penn Badgley envió un saludo a Colombia en medio del estreno de la cuarta temporada de 'You' en Netflix. @netflixlat/Instagram

La intrigante producción que dejó a sus seguidores con ganas de conocer más del misterioso personaje que se esconde detrás de Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, actor de 36 años recordado por su participación en Gossip Girl, estrena nueva temporada el 9 de febrero.

Lo llamativo de la publicación con la que Netflix anunció la cuarta temporada fue el saludo que envió su protagonista a Colombia, uno bastante emotivo con el que revolucionó las redes sociales. Con un look un poco más intelectual, Badgley abrió la puerta de una temporada cargada de nuevos personajes y locaciones y una trama que dejará a más de uno con los pelos de punta.

“Hola Colombia, soy Penn Badgley e interpreto a Joe Goldberg en ‘You’… ¿Están listos?… ¿Están listos?”, fueron las palabras que pronunció el actor. Adicionalmente, en las imágenes se ven algunas frases que recuerdan el episodio de la producción mexicana La Rosa de Guadalupe que le dan cierto tinte de humor como, por ejemplo: “Me chimba conocerte” o un dicho muy utilizado entre los jóvenes “¡Uy zonasssss!”.

Esta vez Joe se hará pasar por el docente Jonathan Moore, cuidando su corazón roto y ocupándose por completo de sus propios ‘asuntos’. Sin embargo, sin esperarlo, resulta que una persona más misteriosa que él amenaza con descubrir todos sus secretos. Ya dicen por ahí que se necesita de un asesino para atrapar a otro. ¿Finalmente será descubierto Joe?

El mensaje con el que Netflix Latinoamérica acompañó esta publicación también destaca “¡Hola, Colombia! Hoy la vamo’a tumbaaa’ porque @pennbadgley les manda a decir que la parte 1 de la temporada 4 de ‘You’, ya está disponible”. Esto generó todo tipo de comentarios en la plataforma de parte de los internautas, quienes aprovecharon la oportunidad para destacar de manera jocosa, los subtítulos que utilizaron para llamar la atención del público como por ejemplo: “Se pasó de güaritos, mor?” o “Mero pique!”.

Algunos de los comentarios más destacados son: “a la final en vez de decir You debería decir ‘sumercé'…”; “no han podido comprender que en Colombia no se dice ME CHIMBAAA”; “me encantó”; “Habemus cuenta de Netflix Colombia! Viva Colombia Viva Falcao”; “jajajaja es una mezcla de todas las regiones, hasta el paisa de la Rosa de Guadalupe”, entre otros.

Cabe recordar que, la cuarta temporada de esta producción en la plataforma de streaming en Colombia se puede ver desde las 3:00 a. m.

Qué trae de nueva esta temporada de ‘You’

You es un thriller psicológico de televisión desarrollado por Sera Gamble –también es showrunner– y Greg Berlanti basándose en el famoso libro de Kepnes. La primera temporada se emitió originalmente por la cadena Lifetime entre septiembre y noviembre de 2018, poco después debutó con éxito en Netflix. Su gran recibimiento la llevó a ser renovada en tres ocasiones.

Penn Badgley protagonista de la serie 'You' envió un saludo a Colombia estrenando la cuarta temporada de esta producción. (Netflix)

Según la sinopsis oficial, la trama va “sobre una aspirante a escritora que se cruza con un librero brillante dispuesto a todo para acercarse a ella. Joe empieza buscando información íntima a través de internet y las redes sociales, pero pronto todo lo que se interpone entre él y su objetivo es un obstáculo que debe eliminar, incluso si se trata de personas. Lo que había empezado como un flechazo extraño, por momentos encantador, silenciosamente se va convirtiendo en una obsesión”.

Joe tiene una vida completamente diferente en Londres, ciudad en la que trabaja como profesor universitario. Todo marcha en paz hasta que una nueva ola de crímenes afecta su entorno más cercano, el cual se compone de personas poderosas, adineradas y de familias distinguidas. Él tendrá que seguir sus instintos como psicópata para descubrir los secretos que oculta esta élite británica que oculta más de lo que parece. En el camino, tendrá que evitar enamorarse, pero, ¿será posible para este hombre obsesivo y manipulador?