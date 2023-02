Muerte del futbolista colombiano Andrés Balanta: dos meses después no se conoce la causa del deceso del jugador

Andrés Balanta (QEPD) nació en Cali y falleció en Tucumán, 2000 - 2022

El 29 de noviembre del 2022 el mundo deportivo se llenó de confusión y dolor debido a la sorpresiva muerte del jugador colombiano Andrés Felipe Balanta, de 22 años, quien se desplomó durante un entrenamiento de pretemporada con el Atlético Tucumán, club al cual había llegado hace menos de cinco meses procedente del Deportivo Cali.

Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay: estos son los partidos para tener en cuenta El fútbol colombiano se juega en paralelo al Sudamericano sub-20, sin embargo, hay novedades en esta jornada ante la presencia de equipos que no habían debutado en el torneo VER NOTA

El fallecimiento del joven volante al parecer habría sido generado por una falla cardiaca, así fue indicado por el titular de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Ignacio López Bustos, quien comentó a los pocos días de la muerte del jugador colombiano: “El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”.

Más de dos meses después del deceso de Balanta, su prima Ximena Murillo, indicó que no aún no conocen la verdadera causa del fallecimiento del deportista, además de señalar a una serie de instituciones en el país charrúa que no permitieron obtener su historial médico.

Jorge Luis Pinto regañó a periodista en Cali por preguntarle sobre John Vásquez El delantero del equipo caleño habría tenido diferencias con el entrenador y por eso no fue convocado para el debut ante Once Caldas, indicó la prensa vallecaucana VER NOTA

“Increíble que después de tres meses de tu dura partida, tu madre no sepa cuál fue la causa real de tu muerte, ya que el HOSPITAL CENTRO DE SALUD, FISCALÍA DE ESTADO DE TUCUMÁN Y CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN SE NIEGAN a entregar una historia clínica y esclarecer que fue lo que realmente sucedió...!Increíble!!”, publicó en su cuenta de Instagram Ximena Murillo.

La extraña muerte de Balanta generó dudas ya que los médicos del club afirmaron que todos los resultados que le desarrollaron al volante colombiano siempre salieron de una forma positiva, donde ningún tipo de afección se hizo visible. En ningún tipo de estudio se evidenciaron anomalías físicas que pudiesen colocar en riesgo su vida.

Amaranta Hank denunció haber sido acosada por un conductor de Indriver en Cartagena El trino de Amaranta Hank fue eliminado por Twitter luego de que esa red social asegurara que incumplía las reglas de uso de la misma, sin embargo, InDriver alcanzó a contestar la publicación hecha por la comunicadora VER NOTA

Aunque una de las doctoras que recibió a Andrés Felipe ese 29 de noviembre, indicó en una emisora radial de argentina que varios deportistas presentan anomalías en organismos pero las pasan desapercibidas. “La verdad es que a veces los deportistas tienen algunas alteraciones cardiológicas, que muchas veces desconocen. También se pudo tratar de una arritmia súbita. Lo cierto es que al hospital llegó con un paro cardiorrespiratorio. En la autopsia se verá si tenía formación adicional”.

Homenajes al volante colombiana

Atlético Tucumán disputó en la Copa Titanio su último partido de la pretemporada del primer semestre del 2023. El cuadro Decano se midió a The Strongest de Bolivia, encuentro que terminó en triunfo del conjunto argentino. Sin embargo, la previa estuvo marcada por un sentido homenaje que brindaron los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores del plantel al tristemente fallecido futbolista colombiano Andrés Balanta.

Las fotografías compartidas en las redes sociales de Atlético Tucumán dejan ver a los jugadores y dirigentes reunidos en torno a un cuadro con la fotografía del joven volante vistiendo la camiseta albiceleste. Luego muestra a Lucas Pusineri, entrenador y quien llevó a Argentina al colombiano, colgando el cuadro en una pared mientras acaricia el retrato.

“En la previa del partido, plantel, cuerpo técnico y Comisión Directiva realizaron un homenaje a Andrés Balanta en el hall del Estadio.

El DT, Lucas Pusineri, colgó un cuadro con una foto de nuestro querido ex compañero.

¡Siempre estarás con nosotros, Andrés!”.

Atlético Tucuman y el homenaje en el camerino a Andrés Balanta

Se debe recordar que el entrenador de Atlético Tucuman estuvo acompañando a la familia del deportista luego de su desceso. Pusineri inclusive ha hablado con medios argentinos respecto a su papel en las exequias fúnebres del mediocampista cafetero, teniendo en cuenta que el estratega argentino viajo a Colombia y asistió al sepelio, luego que el cuerpo de Balanta fuera repatriado. Sobre el tema, explicó:

“Son momentos muy complicados en la vida mía en particular, donde hemos transitado una desgracia, una fatalidad y eso nos va a durar en la memoria siempre. Yo sentía un compromiso moral, un compromiso humano de poder acompañar a Andrés y de poder mínimamente, hacer lo posible para que esté con su gente, con su familia”.