Copa Libertadores 2023: estos son los futbolistas colombianos que participarán en la primera ronda del campeonato

Nacional Potosí y Sport Huancayo serán los clubes con futbolistas colombianos en la primera ronda de la Copa Libertadores

El torneo de clubes más importante de Suramérica, la Copa Conmebol Libertadores, vuelve a encender motores durante el 2023. La Fase 1 iniciará con seis clubes, de los cuales tres avanzarán a segunda ronda, donde aguardan Millonarios FC e Independiente Medellín por su estreno en el campeonato que solo ha sido ganado por Atlético Nacional y Once Caldas en Colombia.

Si bien la Primera Ronda no contará con equipos colombianos, si habrá cuatro deportistas que estarán en esta fase, tres en el mismo club, Sport Huancayo de Perú, y uno más en el Club Nacional Potosí de Bolivia. En la escuadra peruana estarán Jimmy Valoyes, Juan David Pérez y Donald Millán, quienes se medirán ante el Nacional de Paraguay este martes 7 de febrero desde las 7 de la noche, hora colombiana.

Valoyes es quien más tiempo lleva en el club de la ciudad de Huancayo, su arribó se dio en el 2019 y está por cursar su cuarto año allí. Su balance es de 90 partidos jugados, el segundo club donde más minutos ha sumado en su carrera. Este defensor central de 36 años ha marcado tres goles y será la segunda vez que juegue un torneo internacional con los Huancaínos, tras disputar la Copa Sudamericana en 2020.

Entre tanto, Pérez y Millán están recién fichados por el equipo Matador. Juan David arribó tras jugar en 2022 con el América de Cali en donde completó 23 juegos, marcó cuatro goles y fue habitual titular en la nómina diseñada por Alexandre Guimaraes. Su debut con Sport Huancayo no se ha dado, ya que el primer partido de la temporada ante Cusco FC se definió por Walk Over por la no presentación de los rivales.

En el caso de Donald, los últimos 10 años los ha militado en la Liga Peruana en clubes como Cesar Vallejo, UTC de Cajamarca, Deportivo Binacional y Universitario de Lima. A sus 37 años, el delantero acumula más de 400 partidos como profesional y ha marcado 102 goles. Será su séptimo partido de Copa Libertadores, todos han correspondido a la fase previa, sin embargo, aún no debuta en las redes del torneo.

Por último, Tommy Tobar jugará con Nacional de Potosi ante El Nacional de Ecuador el miércoles 8 de febrero a las 7 de la noche. El delantero sanandresano de 36 años anotó 22 goles en el 2022, siendo el goleador colombiano del año según la IFFHS.

La carrera profesional de Tommy Tobar inició en el extinto Pumas de Casanare y se desarrolló en Millonarios FC, Bogota FC, Girardot FC, Deportes Palmira, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Atlético Bucaramanga y Patriotas Boyacá de Colombia. En el exterior jugó en Al Shamal de Catar, Carabobo y Atlético de Venezuela, Al Ittihad y Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos y ahora en Nacional Potosí. Son 142 goles anotados en 393 partidos disputados.

El primer equipo colombiano que tendrá acción será el Embajador que se medirá a la Universidad Católica de Ecuador. El camino para Millonarios es complejo dado que si derrota a los ecuatorianos podrían encontrarse en la tercera fase de la Conmebol Libertadores al Atlético Mineiro de Brasil, que deberá superar al Carabobo de Venezuela. Cabe destacar que en la fase de grupos ya están instalados Atlético Nacional y Deportivo Pereira por ser campeones en 2022.

Por su parte, el Independiente Medellín esperará en la segunda instancia al ganador entre Real Potosí de Bolivia y El Nacional de Ecuador. En caso de avanzar, los dirigidos por David González podrían enfrentarse al también boliviano Always Ready o Deportes Magallanes de Chile.