“No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada”: Rigoberto Urán se mostró preocupado por el futuro del ciclismo colombiano

Rigo se mostró preocupado por el futuro del ciclismo.

Con ‘madrazos’, como suele expresarse, Rigoberto Urán mostró su preocupación sobre el futuro del ciclismo colombiano. Desde Bucaramanga, donde se prepara para el Campeonato Nacional de Ruta, programado para el 4 y 5 de febrero, el jefe del Education First le dijo al medio Paisadeportes que en el país “no hay un hijueputa ciclista bueno”.

“¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago”, apuntó el subcampeón de 2 Giros de Italia, un Tour de Francia, y medallista de plata de los Juegos Olímpicos de 2012.

Varios de los ‘escarabajos’ se retirarán a mediano o largo plazo, lo que implica que las nuevas generaciones tengan que tomar las riendas por el bien del futuro del ciclismo colombiano. Esto ha hecho que Urán se preocupe y llame la atención de la dirigencia del deporte en el país, pero ha señalado que no sabe “qué es lo que pasa”.

“No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad porque han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o 2 años”, señaló.

Agregó que él mismo ha tratado de ayudar a ciclistas en Colombia, pero que las cosas no resultan como las espera. “Uno lo que trata es de ayudar a los muchachos que lleguen a Europa, que lleguen a buenos equipos y que les vaya bien. ¿Cuál es la realidad?, que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada”, dijo para el medio Telemedellín.

“He tenido la oportunidad de llevar a varios, pero no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá”, le dijo además a Paisadeportes.

Rigo mostró su preocupación por saber quiénes lo reemplazarán a él y a toda la camada de su generación. “Entonces, es algo que preocupa mucho porque en este momento estamos si quien nos vaya a reemplazar”, dijo.

El ciclista esperaba estar en los Nacionales de Ruta 2023 durante el pasado fin de semana, pero un virus respiratorio dañó sus planes al obligarlo a retirarse sin ni siquiera permitirle inscribirse en la Federación Colombiana de Ciclismo.

La noticia fue confirmada por el periodista, Óscar ‘El Profe’ Restrepo, quien en sus redes sociales publicó que, “Rigo, problemas de salud de última hora y Egan Bernal, sin recuperarse del problema de rodilla en 1a etapa de San Juan, bajas confirmadas en Nacionales de CRI y ruta en Bucaramanga. Los encargados lamentaron confirmar las 2 ausencias”. A esta situación también se suma lo mencionado por el periodista Julián Capera, que en sus redes sociales afirmó que, “Egan Bernal (rodilla) y Rigoberto Urán (virus respiratorio) se bajan de los Nacionales de Ruta en Bucaramanga”. La competencia que disputará en Bucaramanga reúne a varios de los exponentes del ciclismo colombiano del futuro.

Egan Bernal no se recuperó de la rodilla

El corredor del INEOS Grenadiers, Egan Bernal, viene presentando algunas leves molestias en su rodilla, producto de una caída que sufrió en la primera etapa de la Vuelta a San Juan, lo que le impidió seguir en la carrera y lo llevó a abandonar en la sexta jornada.

El campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia tenía el deseo de volver a correr en su país y aunque actualmente se encuentra en la ciudad de Bucaramanga y se le vio entrenando, habría finalmente descartado la opción de correr en el gran fondo en la categoría élite.

A esta situación del colombiano se suma lo dicho por uno de los directores deportivos del equipo británico hace unos pocos días, Xabier Zandio, quien puso en duda la participación de Bernal y manifestó que, “nunca es bueno tener dolor en la rodilla, entonces siempre preocupa un poco, pero no es nada serio”. Posteriormente, señaló que iban a evaluar las condiciones del ciclista colombiano para ver “si puede correr o no” y afirmó que esta situación, “no es algo que vaya a cambiar sus planes para el resto del año”.