Con revólver en mano asaltaron a cliente de un Starbucks en la Zona G de Bogotá

Un cliente que se encontraba en este sitio fue vandalizado por estos sujetos. Cortesía: Infobae

Sobre el medio día del miércoles 1 de febrero de 2023 se registró un hurto a un establecimiento de la reconocida marca Starbucks ubicada en la Zona G de Bogotá, al norte de la ciudad. El hecho fue informado a través de las redes sociales por los clientes que se encontraban en el lugar.

Así lo dio a conocer la periodista Úrsula Levy en su cuenta de Twitter. Levy detalló que el robo se perpetró sobre las 12: 30 p. m, cuando sujetos que se movilizaban en dos motocicletas llegaron a este punto comercial y con revolver en mano asaltaron a un cliente y emprendieron la huida.

“Eran dos motos, 4 tipos, Con revolver. 12:30 del mediodía en plena zona G. 69 con 5″, tutieó Levy.

La periodista informó los instantes del robo a un ciudadano, en este sector exclusivo de la ciudad. Cortesía: Twitter @Uschimusic

La periodista manifestó su inconformismo con el distrito y con la Policía Metropolitana de Bogotá. Además, enfatizó los momentos que tuvo que vivir cuando que estos sujetos ingresaron al establecimiento. “Yo Vi lo que pasó. Entraron unos tipos a robar a Starbucks. Se fueron en moto mientras la gente salía corriendo, gritando: ¡policía! ¡Policía! No sé si robaron un reloj o 5 celulares. En medio del susto no me fijé”.

Qué se sabe del hecho

Conforme al primer reporte entregado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso fue atendido gracias a una llamada de auxilio que se generó al CAI de Chapinero.

Autoridades del cuadrante 31 hicieron acto de presencia en lugar de los hechos para atender el incidente y entrevistar al ciudadano afectado por los presuntos criminales. Alberto Moreno, víctima del robo, se retiró del sitio y manifestó que no interpondría la denuncia.

Por su parte, el teniente coronel Edwin Castiblanco, especificó que al parecer el ciudadano afectado era perseguido por los sujetos que se movilizaban en un vehículo de dos ruedas. Al encontrarse en el punto comercial, estas personas le hurtaron el maletín y su dispositivo móvil.

Castiblanco añadió que durante las actividades de control y registro por parte de los uniformados del cuadrante 31, los clientes y empleados del lugar que aún se encontraban al interior del establecimiento, declararon que no fueron víctimas de hurto.

El teniente coronel explicó que diariamente se adelantan actividades en la Zona G por parte de los uniformados del CAI de Chapinero, para garantizar la seguridad de los residentes, propietarios, trabajadores y visitantes de este sector comercial de Bogotá.

“Se vienen desarrollando, realizando los registros a vehículos y motocicletas de los alrededores, brindando como tal la seguridad a la ciudadanía”, resaltó el teniente coronel Edwin Castiblanco.

El teniente coronel explicó las actividades que desarrollaron los uniformados que se hicieron presente en el lugar de los hechos.

Por otra parte, durante actividades de control y patrullaje en la Localidad de Fontibón, uniformados de la Policía de Bogotá dieron con la captura de dos ciudadanos que se disponían a hurtar a una persona.

Según el informe presentado por las autoridades, el hecho se originó cuando los uniformados se percataron de dos personas que se movilizaban en una motocicleta, realizando maniobras peligrosas y conduciendo en contra flujo.

Esta acción llamó la atención de los oficiales, quienes se dieron a la tarea de detenerlos. Al momento de interceptar la motocicleta y proceder al registro hallaron en su poder dos armas corto punzantes y cinco celulares.

Los dos detenidos fueron desplazados hasta el CAI Santander, en la carrera 96 C, para la verificación de estos elementos. Durante el registro, al lugar se hizo presente una de las víctimas quien identificó plenamente a sus victimarios.

Finalmente, gracias a la participación y denuncia por parte del ciudadano afectado, las autoridades judiciales generaron la captura de estas dos personas por el delito de hurto.