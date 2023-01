Gerard Piqué está en aprietos por amenazas sobre su infidelidad a Shakira: “tengo videos”

Michelle Carvalho dijo tener pruebas con videos de las infidelidades de Gerard Piqué en 2018, cuando estaba con Shakira. @mre_carvalho/Instagram

Todo parece indicar que la polémica sobre las infidelidades de Gerard Piqué cuando sostenía una relación formal con Shakira, persiguen al exfutbolista catalán luego de que la modelo brasileña Michelle Carvalho señalara que hará una transmisión en vivo para revelar, con inéditas imágenes de lo que ocurrió con los affair del zaguero.

Pero, ¿quién es Michelle Carvalho?, se trata de una modelo de origen brasileño de 29 años de edad, reconocida por haber sido de las pocas mujeres en ese gremio en haber pasado a ser de talla grande. Su fama se debe a la participación en 2012 en el reality “Mundos Opuestos” en la televisión chilena y en la actualidad acumula más de 1,3 millones de seguidores.

Al parecer, Carvalho se habría asegurado de guardar muy bien las imágenes de su romance con Piqué en 2018. Y es que la exmodelo estalló cuando vio la primera publicación oficial como pareja del exBarça acompañado de Clara Chía, esto, días después de que se viralizara la información sobre otra supuesta infidelidad del padre de Milan y Sasha con la abogada catalana Julia Puig Gali.

Se conoció la primera fotografía oficial de Gerard Piqué junto a Clara Chía en su cuenta oficial de Instagram. @3gerardpique/Instagram

Lo cierto es que la imagen del español acompañado por la joven de 23 años confirmando oficialmente su relación, despertó la ira de la influenciadora brasileña comentando la publicación en la que afirmó que fue testigo de las infidelidades de Gerard Piqué.

“Te vi siendo infiel a nuestra @shakira en shoko en Barcelona 2018 tengo videos”, escribió Carvalho en la publicación de Piqué junto a Clara Chía, que a pocos minutos de haber sido compartida ya superaba el millón de likes de quienes resultan ser sus defensores.

Michelle Carvalho comentó la publicación de Gerard Piqué con Clara Chía y envió contundente mensaje. @mrs_carvalho/Instagram

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, Debido a una dinámica que realizó la brasileña en su cuenta oficial de Instagram con sus seguidores le pidieron que revelara más información acerca del comentario que había dejado en la publicación del exfutbolista y empresario, a lo que la también Instagramer respondió:

“Haré un live mañana en mi TikTok a las 23:00 p. m., contando todo”, escribió la modelo, con una fotografía de fondo que da su nombre de usuario en la red social mencionada. Sin embargo, hay quienes afirman que la mujer se estaría colgando de la fama y la popularidad del divorcio de Shakra para sonar nuevamente y ganar reconocimiento entre sus seguidores.

Así suena ‘Music Sessions #53′ en su versión merengue

Shakira sigue batiendo récords con la Music Sessions #53 junto a Bizarrap con la que lanzó varios dardos en contra de Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Y es que las redes sociales están conmocionadas, horas después de que el español compartiera la primera fotografía oficial acompañado de la joven de 23 años por la que dejó a la barranquillera y el hogar que tenía conformado junto a ella.

Recientemente, la intérprete de Te Felicito y Monotonía compartió en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 81 millones de seguidores, la composición musical que realizó un productor y en la que utilizó un fragmento de la canción con el rapero argentino y que ya acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Lo que llamó la atención fue el hecho de que ahora, Music Sessions #53 en versión merengue.

Los seguidores de la colombiana piden que estrene esta versión pronto

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda… Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan… Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena (bis) Clara-mente es igualita que tú, pa’ tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso están con una igualita que tú”, fue el fragmento que se escuchó en la versión merengue.