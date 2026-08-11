Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Cali está bajo toque de queda: el alcalde Alejandro Eder ordenó militarizar la ciudad tras el fuerte sismo de magnitud 7,4

La medida regirá entre las 8:00 p. m. de este lunes 10 de agosto de 2026 hasta las 6:00 a. m. del martes, mientras las autoridades buscan garantizar las labores de rescate y contener las alertas por posibles saqueos

La Policía y el Ejército reforzarán los patrullajes en las comunas y sectores de Cali afectados por el sismo -crédito @alejoeder/X
La Policía y el Ejército reforzarán los patrullajes en las comunas y sectores de Cali afectados por el sismo -crédito @alejoeder/X
Guardar

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó el toque de queda en la ciudad y ordenó la militarización de varios sectores ante las alertas por posibles saqueos tras el sismo que provocó una emergencia en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca.

La restricción comenzará a las 8:00 p. m. de este lunes 10 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del martes. De acuerdo con el mandatario, la medida busca proteger a la población y permitir que los organismos de socorro puedan concentrarse en las labores de rescate.

Eder informó que la Policía y el Ejército realizarán patrullajes en distintos sectores, con especial presencia en las comunas y zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Además, la red hospitalaria de Cali fue declarada en alerta roja para priorizar la atención relacionada con la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.

PUBLICIDAD

El alcalde también declaró la calamidad pública para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad.

La Alcaldía declaró la calamidad pública y puso en alerta roja la red hospitalaria para atender la emergencia -crédito Sergio Acero/REUTERS
La Alcaldía declaró la calamidad pública y puso en alerta roja la red hospitalaria para atender la emergencia -crédito Sergio Acero/REUTERS

“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, señaló Eder en su cuenta de X. El mandatario advirtió que las próximas 48 horas serán determinantes para las labores de atención, especialmente por la necesidad de facilitar el trabajo de los equipos de rescate y llegar a las personas que aún permanecen atrapadas.

“Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”.

PUBLICIDAD

Cali, entre las ciudades más afectadas por el sismo

En Cali, el balance preliminar tras el sismo asciende a 15 personas fallecidas y 380 heridas, cifras que ubican a la capital del Valle del Cauca entre las ciudades con mayores afectaciones y generan una fuerte presión sobre la capacidad hospitalaria y los servicios de atención a lesionados.

La emergencia también deja un reporte de 20 estructuras colapsadas, algunas de ellas con personas atrapadas, por lo que los organismos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda y rescate. A esto se suman tres vías colapsadas y diez hospitales inhabilitados, una situación que ha obligado a concentrar esfuerzos en garantizar la atención de los pacientes y avanzar en la evaluación de los daños.

Equipos de socorro mantienen las labores de búsqueda en Cali, donde se reportan estructuras colapsadas y personas atrapadas tras el sismo -crédito Sergio Acero/REUTERS
Equipos de socorro mantienen las labores de búsqueda en Cali, donde se reportan estructuras colapsadas y personas atrapadas tras el sismo -crédito Sergio Acero/REUTERS

El alcalde informó que los organismos de socorro de la ciudad permanecen activados y que se solicitó el apoyo de equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de Bogotá y Medellín, con el objetivo de reforzar las labores en las zonas donde se reportan personas atrapadas. Entre los puntos afectados aparece el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, cuyo colapso fue reportado como total. También se registraron caídas de fachadas en el centro de la ciudad y en el sector de las Canchas Panamericanas.

Las autoridades identificaron además varias edificaciones con grietas y daños que están siendo revisados mediante drones para establecer el nivel de afectación. A estos reportes se suman daños en estaciones y en la infraestructura del MIO, mientras una fuga de gas registrada tras el movimiento telúrico ya fue atendida.

El movimiento telúrico provocó daños en edificaciones, vías, hospitales y parte de la infraestructura del MIO en la capital del Valle del Cauca -crédito Sergio Acero/ REUTERS
El movimiento telúrico provocó daños en edificaciones, vías, hospitales y parte de la infraestructura del MIO en la capital del Valle del Cauca -crédito Sergio Acero/ REUTERS

La situación llevó a mantener activas las medidas de emergencia anunciadas por la Alcaldía. Con los equipos de rescate desplegados y el apoyo solicitado a otras ciudades, las autoridades continúan verificando las condiciones de las estructuras afectadas. El objetivo inmediato es localizar a las personas que permanecen atrapadas, atender a los heridos y establecer con mayor precisión el alcance de los daños registrados en Cali.

Temas Relacionados

CaliAlejandro EderToque de quedaTemblor en ColombiaSismos en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

Arturo Reyes, entrenador del equipo, fue el encargado de hacer el anuncio. Nadie sabe de él, después del entreno de la mañana de este 10 de agosto de 2026

Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

Así puede donar desde $20.000 a los afectados por el terremoto usando Rappi

La opción está disponible en todo el país y permite canalizar los aportes a través del Banco de Alimentos de Bogotá, que administrará y distribuirá los recursos entre las comunidades que necesiten ayuda

Así puede donar desde $20.000 a los afectados por el terremoto usando Rappi

Hijo del alcalde de Bahía Solano murió tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó: tenía 6 años de edad

El pequeño falleció por causa del desplome del edificio de su colegio en Quibdó, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Hijo del alcalde de Bahía Solano murió tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó: tenía 6 años de edad

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Gobierno confirmó fondos para la emergencia en Chocó y lanzó subsidios de arriendo para 1.300 familias afectadas

José Manuel Restrepo entregó reporte de estragos del terremoto en Manizales y confirmó respaldo económico de organismos multilaterales

El Gobierno ya solicitó apoyo técnico a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para la revisión estructural de edificios públicos, viviendas e infraestructura, y gestionó maquinaria y recursos con los ministerios de Transporte y Vivienda

José Manuel Restrepo entregó reporte de estragos del terremoto en Manizales y confirmó respaldo económico de organismos multilaterales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”