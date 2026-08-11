Cali está bajo toque de queda: el alcalde Alejandro Eder ordenó militarizar la ciudad tras el fuerte sismo de magnitud 7,4

La Policía y el Ejército reforzarán los patrullajes en las comunas y sectores de Cali afectados por el sismo -crédito @alejoeder/X

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó el toque de queda en la ciudad y ordenó la militarización de varios sectores ante las alertas por posibles saqueos tras el sismo que provocó una emergencia en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca.

La restricción comenzará a las 8:00 p. m. de este lunes 10 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del martes. De acuerdo con el mandatario, la medida busca proteger a la población y permitir que los organismos de socorro puedan concentrarse en las labores de rescate.

Eder informó que la Policía y el Ejército realizarán patrullajes en distintos sectores, con especial presencia en las comunas y zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Además, la red hospitalaria de Cali fue declarada en alerta roja para priorizar la atención relacionada con la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.

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El alcalde también declaró la calamidad pública para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad.

La Alcaldía declaró la calamidad pública y puso en alerta roja la red hospitalaria para atender la emergencia -crédito Sergio Acero/REUTERS

“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, señaló Eder en su cuenta de X. El mandatario advirtió que las próximas 48 horas serán determinantes para las labores de atención, especialmente por la necesidad de facilitar el trabajo de los equipos de rescate y llegar a las personas que aún permanecen atrapadas.

“Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”.

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Cali, entre las ciudades más afectadas por el sismo

En Cali, el balance preliminar tras el sismo asciende a 15 personas fallecidas y 380 heridas, cifras que ubican a la capital del Valle del Cauca entre las ciudades con mayores afectaciones y generan una fuerte presión sobre la capacidad hospitalaria y los servicios de atención a lesionados.

La emergencia también deja un reporte de 20 estructuras colapsadas, algunas de ellas con personas atrapadas, por lo que los organismos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda y rescate. A esto se suman tres vías colapsadas y diez hospitales inhabilitados, una situación que ha obligado a concentrar esfuerzos en garantizar la atención de los pacientes y avanzar en la evaluación de los daños.

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Equipos de socorro mantienen las labores de búsqueda en Cali, donde se reportan estructuras colapsadas y personas atrapadas tras el sismo -crédito Sergio Acero/REUTERS

El alcalde informó que los organismos de socorro de la ciudad permanecen activados y que se solicitó el apoyo de equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de Bogotá y Medellín, con el objetivo de reforzar las labores en las zonas donde se reportan personas atrapadas. Entre los puntos afectados aparece el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, cuyo colapso fue reportado como total. También se registraron caídas de fachadas en el centro de la ciudad y en el sector de las Canchas Panamericanas.

Las autoridades identificaron además varias edificaciones con grietas y daños que están siendo revisados mediante drones para establecer el nivel de afectación. A estos reportes se suman daños en estaciones y en la infraestructura del MIO, mientras una fuga de gas registrada tras el movimiento telúrico ya fue atendida.

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El movimiento telúrico provocó daños en edificaciones, vías, hospitales y parte de la infraestructura del MIO en la capital del Valle del Cauca -crédito Sergio Acero/ REUTERS

La situación llevó a mantener activas las medidas de emergencia anunciadas por la Alcaldía. Con los equipos de rescate desplegados y el apoyo solicitado a otras ciudades, las autoridades continúan verificando las condiciones de las estructuras afectadas. El objetivo inmediato es localizar a las personas que permanecen atrapadas, atender a los heridos y establecer con mayor precisión el alcance de los daños registrados en Cali.