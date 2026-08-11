Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira, está desaparecido tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: salió de entrenar y nadie sabe de él

Él es Miguel Palacios, el jugador del Deportivo Pereira que es buscado por el club y sus cercanos - crédito Miguel Palacios

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 generó una situación de emergencia en diferentes regiones del país, especialmente en el Eje Cafetero.

Pereira fue una de las ciudades donde el movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad y dejó afectaciones en distintas edificaciones. En medio de la incertidumbre que atraviesa la ciudad, el Deportivo Pereira confirmó que no ha podido establecer contacto con uno de sus jugadores: Miguel Palacios.

El fuerte sismo tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió con fuerza en varias zonas del territorio nacional. En Pereira, además de los reportes de daños en estructuras, numerosos habitantes tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas debido a las condiciones de algunos edificios.

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La situación también afectó directamente al plantel del Deportivo Pereira. En diálogo con WIN Sports, el técnico Arturo Reyes explicó que, hasta el momento, las familias de los integrantes del equipo se encuentran bien, aunque varios jugadores tuvieron que salir de sus apartamentos debido a los inconvenientes ocasionados por el terremoto.

“Lo que sabemos es que todas las familias de las personas que componen el Deportivo Pereira están bien. Lógicamente, hay muchos edificios con inconvenientes para que puedan ser habitados, entonces la gente está fuera de los apartamentos”, explicó el entrenador.

Él es Miguel Palacios, el jugador del Deportivo Pereira del cual el club no sabe nada, después del terremoto en Colombia - crédito Miguel Palacios

Miguel Palacios no se reporta, después de salir del entrenamiento en la mañana

Sin embargo, la principal preocupación dentro del grupo está relacionada con Miguel Palacios. De acuerdo con el relato de Reyes en ese medio deportivo, el futbolista terminó su entrenamiento y posteriormente se dirigió hacia su barrio. Desde entonces, sus compañeros y miembros del cuerpo técnico no han logrado establecer comunicación con él.

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“Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, manifestó Reyes.

La incertidumbre llevó a que algunos integrantes del Deportivo Pereira que permanecieron en la ciudad intentaran desplazarse hasta el sector donde vive Palacios para conocer su situación y tratar de encontrarlo. No obstante, según explicó el entrenador, los esfuerzos realizados hasta el momento no han permitido establecer contacto con el jugador.

El testimonio de Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, tras el terremoto que sacudió a Colombia - crédito Sports Center

“Hemos mandado a varias personas que están en Pereira, jugadores del equipo que no viajaron, para tratar de buscarlo en su barrio y no hemos podido encontrarlo”, agregó Reyes en diálogo con el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

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La situación ocurre mientras el departamento de Risaralda y otras zonas del Eje Cafetero permanecen en alerta por las consecuencias del movimiento sísmico. Las autoridades y organismos de socorro adelantan labores de evaluación de daños y atención a las personas que han resultado afectadas.

Ante este panorama, el técnico del conjunto pereirano manifestó que el plantel espera regresar a la ciudad lo antes posible para acompañar a sus familias y colaborar con quienes necesiten ayuda durante la emergencia. “Nosotros esperamos llegar lo más pronto posible y todos tratar de unirnos para ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar”, afirmó Reyes.

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Él es Walmer Pacheco, el jugador que manifestó so preocupación sobre el regreso a la ciudad - crédito Deportivo Pereira

Walmer Pacheco y la preocupación por ver a su familia

El defensor Walmer Pacheco también se pronunció sobre la situación que atraviesa el equipo. El futbolista señaló que existe preocupación entre los jugadores, especialmente por la incertidumbre que enfrentan mientras permanecen lejos de sus familias y observan las imágenes de las zonas afectadas.

“Pedimos bendiciones para las familias y ciudades afectadas. Es un momento difícil. Nuestra ciudad fue una de las principales afectadas y es difícil bajar al desayuno y ver a tus compañeros preocupados por no poder contactar a su familia, ver videos de casas destruidas, la incertidumbre estando lejos, no tenemos cabeza para nada”, expresó Pacheco.

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El defensor también pidió sensibilidad frente a la emergencia y consideró que el fútbol debe quedar en un segundo plano mientras se atiende la situación.