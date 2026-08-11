José Manuel Restrepo entregó reporte de estragos del terremoto en Manizales y confirmó respaldo económico de organismos multilaterales

Junto al alcalde de Manizales, Jorge Rojas, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó un nuevo reporte de recursos gestionados para atender la tragedia causada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, entregó desde Manizales un completo reporte de la situación vivida en la capital caldense y en el Eje Cafetero tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que se produjo en el país. Y abordó una doble respuesta institucional: atención humanitaria inmediata y gestión de ayuda internacional con donaciones y créditos de rápido desembolso para enfrentar la emergencia.

En su visita al Puesto de Mando Unificado (PMU), junto al alcalde Jorge Rojas, Restrepo confirmó que el respaldo externo ya incluye USD 200.000 del Banco Mundial para evaluación de daños, USD 500.000 del Banco Interamericano de Desarrollo y otros USD 500.000 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en apoyo humanitario directo para atender la emergencia reportada en el territorio nacional.

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A la vez, señaló que quedaron abiertas líneas de crédito por USD 450 millones, USD 400 millones y USD 50 millones, respectivamente, para atender una contingencia que no solo golpeó a esta región del país, sino también en departamentos como Chocó, en donde fue el epicentro del movimiento telúrico, y Valle del Cauca, con graves afectaciones en ciudades como Cali y Buenaventura, además de lo ocurrido en Risaralda.

Según explicó, su presencia en la ciudad respondió a una instrucción del presidente de la República y a una tarea específica de seguimiento sobre las afectaciones en vivienda, fallecimientos, hospitales, colegios y condiciones de seguridad nocturna. También afirmó que tanto el alcalde Rojas y el gobernador Hnery Gutiérrez organizaron cuatro albergues para recibir a personas que perdieron sus casas o debieron evacuarlas.

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Restrepo informó además que la situación más delicada fuera de la capital de Caldas se concentra en Riosucio, Belalcázar, Aranzazu, Pensilvania y Anserma, con cerca de 120 instituciones educativas afectadas, a las que se suman 15 en Manizales. Dijo que por ese motivo habló con la ministra de Educación para buscar recursos del presupuesto nacional dentro del marco de la emergencia.

Gobierno se concentrará en soluciones de vivienda para afectados, escuelas y revisión estructural

Durante su recorrido por la capital caldense, el vicepresidente indicó que el Gobierno hizo una verificación inicial de las afectaciones y pidió apoyo técnico a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para revisar el estado estructural de edificios públicos, viviendas e infraestructura dañada. Esa asistencia también abarcará instituciones culturales y religiosas que sufrieron impactos por el terremoto que causó graves daños.

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En esa misma línea, Restrepo señaló que habló con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para gestionar maquinaria amarilla en las avenidas principales y en el centro de Manizales. También dijo que se comunicó con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para preparar la etapa posterior de apoyo a los que quedaron afectados en el acceso a sus hogares, en medio de una tragedia que causó este terremoto.

Del mismo modo, Restrepo agregó que contactó a la ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, por problemas de conectividad detectados en algunas zonas. Y mencionó que el acompañamiento humanitario incluye colchones, frazadas y comida, con trabajo articulado entre la primera dama Ana Lucía Pineda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que coordina la entrega de ayudas.

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Así se gestiona la ayuda internacional

En su visita a la capital de Caldas, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el presidente le asignó la responsabilidad de canalizar información y recursos de apoyo internacional. Con ello, presentó un esquema con aportes no reembolsables para las primeras tareas de atención y evaluación, junto con préstamos de desembolso rápido que quedarían disponibles para la respuesta estatal.

A su vez, entre los países que han expresado su deseo de ayudar a Colombia para superar esta tragedia, se destacan Estados Unidos, Israel, El Salvador, España y Argentina, y agregó que trabajaba con el canciller Omar Bula Escobar para consolidar un reporte más amplio sobre esa cooperación internacional y con el designado director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, que se posesionará el martes 11 de agosto.

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