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ONU ofrece ayuda a Colombia tras el terremoto y sigue de cerca el impacto de la tragedia

Naciones Unidas expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que sus agencias están evaluando las necesidades en las zonas afectadas para determinar cómo apoyar la respuesta del Gobierno

La ONU aseguró que mantiene seguimiento permanente de la situación en Colombia tras el terremoto -crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS
La ONU aseguró que mantiene seguimiento permanente de la situación en Colombia tras el terremoto -crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS
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La respuesta internacional sigue tomando forma este lunes 10 de agosto de 2026 después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia. Desde Nueva York, Naciones Unidas expresó su disposición para acompañar al país y seguir de cerca la evolución de una emergencia que dejó víctimas, viviendas afectadas y daños en infraestructura.

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó a través de su portavoz adjunto que el organismo está “preparado” para prestar asistencia a Colombia “en lo que sea necesario”. El mensaje fue entregado durante la rueda de prensa diaria de Naciones Unidas.

Farhan Haq, portavoz adjunto de Guterres, señaló que la organización mantiene seguimiento sobre la situación y expresó solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico. “Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario”, expresó.

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Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, entregó el pronunciamiento desde Nueva York -crédito Jeenah Moon/REUTERS
Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, entregó el pronunciamiento desde Nueva York -crédito Jeenah Moon/REUTERS

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al occidente del país. De acuerdo con Haq, el movimiento se sintió más allá de las fronteras colombianas.

“Pero se ha sentido en toda la región, desde Panamá hasta Ecuador y Venezuela”, subrayó el portavoz. La ONU recibió además reportes sobre dificultades de conectividad en zonas rurales y daños estructurales en diferentes localidades. Entre las afectaciones mencionadas aparecen viviendas derrumbadas, una situación que complica las labores de respuesta y la comunicación con algunas comunidades.

El balance presentado este lunes por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, da cuenta de 132 fallecidos y más de 570 heridos.

La reacción de Naciones Unidas no se limitó a su Secretaría General. Varias agencias del sistema internacional expresaron su respaldo a Colombia y señalaron que mantienen mecanismos de seguimiento para determinar qué tipo de asistencia podría ser necesaria en los territorios afectados.

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue una de las primeras agencias en pronunciarse. A través de su perfil en X, la organización manifestó su intención de reforzar su capacidad de respuesta frente a las consecuencias del terremoto. El organismo anunció que lo hará “con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias”.

El terremoto provocó daños en viviendas, edificios, centros de salud y establecimientos educativos en varias localidades -crédito Christian Escobar Mora/REUTERS
El terremoto provocó daños en viviendas, edificios, centros de salud y establecimientos educativos en varias localidades -crédito Christian Escobar Mora/REUTERS

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también informó que permanece atento a la evolución de la situación. La agencia señaló que está “monitoreando de cerca” la emergencia y “evaluando su impacto”, mientras aseguró estar lista “para brindar apoyo según sea necesario”. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se sumó a las expresiones de respaldo. Su directora, Amy Pope, indicó en su perfil de X que la agencia continúa siguiendo de cerca las consecuencias del terremoto y que está preparada para acompañar al país. “Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano”.

La dimensión de los daños mantiene la atención sobre las zonas rurales y los municipios que presentan dificultades para comunicarse. Para Naciones Unidas, conocer con mayor precisión las necesidades de las comunidades será clave para establecer la asistencia que pueda requerirse en los próximos pasos de la emergencia.

Mientras las autoridades colombianas continúan con el balance de víctimas y afectaciones, la ONU y sus agencias mantienen abierta la posibilidad de apoyar la respuesta nacional. La organización señaló que seguirá observando la evolución de la situación para identificar las necesidades que surjan.

Agencias como el PMA, ACNUR y la OIM manifestaron su disposición para apoyar a Colombia durante la emergencia -crédito Christian Escobar Mora/REUTERS
Agencias como el PMA, ACNUR y la OIM manifestaron su disposición para apoyar a Colombia durante la emergencia -crédito Christian Escobar Mora/REUTERS

El terremoto, además de dejar un saldo humano significativo, afectó viviendas, edificios y servicios esenciales. Los daños reportados en centros de salud y establecimientos educativos muestran que las consecuencias de la emergencia alcanzan espacios fundamentales para las comunidades, mientras el Gobierno y los organismos de atención continúan evaluando el impacto.

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