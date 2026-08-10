El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Así fue afectado el estadio Pascual Guerrero de Cali, luego del fuerte terremoto en Colombia en este 10 de agosto - crédito América Store

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El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 dejó afectaciones en diferentes estructuras de Cali, además de otras regiones del país. Entre los escenarios que registraron daños aparece el estadio Pascual Guerrero, uno de los principales escenarios deportivos de la capital del Valle del Cauca y casa del América de Cali.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Aunque el fenómeno se originó en esa zona del país, el sismo se sintió en varias regiones y provocó momentos de pánico en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

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En la capital vallecaucana, durante los minutos posteriores al terremoto comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos de diferentes sectores de la ciudad. Algunos registros mostraron edificaciones con daños, fachadas afectadas y estructuras que presentaron desprendimientos como consecuencia del movimiento de tierra.

El estadio Pascual Guerrero fue una de las 26 edificaciones que sufrieron afectación por el terremoto en Colombia - crédito América de Cali

El mural dedicado a Adrián Ramos, una de las partes más afectadas

El estadio Pascual Guerrero también apareció entre los lugares afectados. En las imágenes que se difundieron después del terremoto se observa el estado de uno de los elementos representativos del escenario deportivo: el mural dedicado a Adrián Ramos, uno de los principales ídolos del América de Cali.

La obra, ubicada en uno de los costados del estadio, sufrió daños durante el movimiento telúrico. En los registros conocidos se aprecia que varias de las losas que hacen parte del mural se desprendieron y terminaron en el piso.

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La afectación del mural llamó la atención de los aficionados del América de Cali, debido a la importancia que tiene Adrián Ramos para la institución y para la ciudad. El delantero caleño es considerado una de las figuras más representativas del conjunto vallecaucano durante las últimas décadas.

Sin embargo, más allá de los daños visibles en el mural, por ahora no existe un informe técnico que permita establecer si el terremoto produjo afectaciones estructurales en el estadio Pascual Guerrero. Las autoridades de Cali desplegaron equipos para revisar diferentes edificaciones de la ciudad y determinar cuáles presentan riesgos para la población.

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Este es el mural pintado en homenaje a Adrián Ramos, que padeció importante afectación por el terremoto en Colombia - crédito América

26 estructuras de Cali fueron afectadas por el terremoto en Colombia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó durante la jornada que la ciudad enfrentaba una emergencia que requería la intervención de los organismos de socorro y de las autoridades. De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario hacia el mediodía, 26 estructuras habían colapsado en la ciudad, mientras continuaban las labores de búsqueda, rescate y evaluación.

El Pascual Guerrero está ubicado en el sector de San Fernando, una de las zonas de Cali en las que también se reportaron afectaciones después del terremoto. Por esa razón, será necesario conocer el resultado de las inspecciones antes de determinar si el escenario puede continuar siendo utilizado con normalidad.

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La situación también tiene relevancia para el fútbol colombiano. El estadio es uno de los principales escenarios deportivos del país y habitualmente recibe los partidos del América de Cali, además de otros eventos deportivos y culturales.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP

A esto se suma que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió aplazar los partidos de las competencias profesionales que estaban programados para esta semana como consecuencia de la emergencia provocada por el terremoto. La medida cobija encuentros de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y la Liga Femenina.

Por ahora, la prioridad está puesta en la atención de las personas afectadas y en la revisión de las edificaciones que pudieron sufrir daños. En el caso del Pascual Guerrero, las imágenes permiten identificar afectaciones en el mural de Adrián Ramos, pero será la evaluación de los expertos la que determine si existen daños adicionales y si alguna parte de la estructura representa un riesgo.

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Mientras avanzan las inspecciones en Cali, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de diferentes sectores de la ciudad. El terremoto dejó consecuencias en varias regiones del país y los balances continúan actualizándose durante esta jornada.