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América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Millonarios, Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali fueron otros de los equipos que se pronunciaron sobre el fuerte sismo que sacudió al país

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Al menos 111 personas han muerto y otras 87 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento sísmico se registró a las 7:34 a. m., tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país, entre ellas Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate mientras continúa el balance de los daños.

La emergencia provocó afectaciones en viviendas, edificios e infraestructura de diferentes municipios. Los reportes más recientes dan cuenta de cerca de 1.600 edificaciones afectadas, entre ellas 61 que colapsaron por completo, aunque las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños y existe preocupación por el número de personas que podrían permanecer atrapadas.

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En medio de esta situación, el fútbol colombiano también se ha sumado a las muestras de solidaridad. Atlético Nacional y América de Cali utilizaron sus canales oficiales para promover acciones de ayuda y convocar a sus hinchas a respaldar a las comunidades afectadas por el terremoto.

"Nos une la solidaridad por Colombia", el comunicado de Atlético Nacional por el terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional
"Nos une la solidaridad por Colombia", el comunicado de Atlético Nacional por el terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

¿Cómo hacer donaciones para el terremoto en Colombia?

Atlético Nacional publicó un mensaje en el que manifestó su solidaridad con las familias afectadas y anunció que se sumaba a las iniciativas destinadas a brindar apoyo a quienes resultaron perjudicados por la emergencia.

“En medio del dolor que deja este terremoto en Colombia, elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada y por quienes hoy trabajan con entrega para ayudar”, señaló el club antioqueño.

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En su comunicado, Nacional también destacó el trabajo de los organismos de socorro y aseguró que el fútbol puede contribuir a movilizar a la ciudadanía en momentos como este. “Hoy jugamos el partido más importante: el de la unión por nuestra gente. La grandeza no se mide solo en trofeos, se mide en lo que hacemos cuando otros nos necesitan”, indicó la institución.

El equipo también invitó a sus seguidores a realizar aportes a través de Presentes Corporación, organización que habilitó una campaña denominada ‘Colombia se levanta’.

Para realizar la donación, los interesados deben ingresar al sitio web de Presentes Corporación y buscar la campaña ‘Colombia se levanta’. Allí deben seleccionar la opción de donación única, indicar el valor que desean aportar y posteriormente escoger el método de pago.

Así se puede donar a las víctimas del terremoto en Colombia a través de lo que anuncia el equipo "Escarlata" - crédito América de Cali
Así se puede donar a las víctimas del terremoto en Colombia a través de lo que anuncia el equipo "Escarlata" - crédito América de Cali

¿Cómo se pueden hacer donaciones para las víctimas del terremoto en Cali?

América de Cali se pronunció frente a la emergencia y pidió a sus hinchas y a la ciudadanía mantenerse solidarios y atentos a las necesidades de las personas afectadas.

Tras el fuerte sismo que sacudió al país, queremos acompañarnos como nación. Unidos, solidarios y atentos”, manifestó el club vallecaucano.

Además, América difundió información sobre un centro de recolección ubicado en la Plazoleta Jairo Varela, donde se pueden entregar diferentes elementos para apoyar las labores de atención.

Entre los artículos solicitados se encuentran guantes, cascos, agua y otros suministros, además de gafas. La iniciativa busca facilitar la recolección de implementos que puedan ser utilizados en las labores de apoyo a las comunidades afectadas.

El club también compartió las principales líneas de atención para reportar emergencias y solicitar asistencia: 119 para Bomberos, 144 para la Defensa Civil, 132 para la Cruz Roja y 123 para la Policía.

Otros clubes del fútbol colombiano se pronunciaron

La emergencia también generó pronunciamientos de otros equipos del fútbol profesional colombiano. Millonarios FC expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el sismo y envió un mensaje especial a las comunidades de Chocó, Manizales, Cali y Pereira.

El cuadro capitalino también reconoció el trabajo de los organismos de socorro, las autoridades y los equipos de emergencia que participan en la atención de la situación.

El comunicado de Millonarios sobre el terremoto en Colombia - crédito Millonarios
El comunicado de Millonarios sobre el terremoto en Colombia - crédito Millonarios

Por su parte, Junior FC informó que el partido frente a Deportivo Pereira, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026, fue aplazado de manera indefinida debido a la situación que atraviesa Pereira después del movimiento sísmico.

El equipo barranquillero acompañó la determinación de la Dimayor y expresó su solidaridad con Deportivo Pereira, sus integrantes y sus familias. La nueva fecha y hora del encuentro serán anunciadas posteriormente por la organización del campeonato.

El comunicado del Deportivo Cali sobre el terremoto en Colombia - crédito Deportivo Cali
El comunicado del Deportivo Cali sobre el terremoto en Colombia - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali también manifestó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el terremoto. El conjunto vallecaucano hizo un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades mientras avanzan las labores de atención.

De esta manera, diferentes instituciones del fútbol colombiano han puesto sus canales de comunicación al servicio de la emergencia, mientras las autoridades y organismos de socorro continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y coordinando la ayuda para las zonas afectadas.

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