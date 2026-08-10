Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

El partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, que estaba programado para este miércoles 12 de agosto a las 7:30 p.m quedó suspendido por la Conmebol - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este lunes 10 de agosto de 2026 la suspensión temporal de los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, correspondientes a los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes y tuvo como epicentro San José del Palmar (Chocó).

La decisión fue tomada como medida de seguridad ante la emergencia que se presentó en diferentes regiones del país.

El organismo rector del fútbol sudamericano emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las personas afectadas por el movimiento sísmico, cuyo epicentro fue ubicado en el departamento del Chocó. La emergencia generó afectaciones en diferentes municipios y ciudades, mientras los organismos de socorro adelantaron labores de evaluación y atención.

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Personas participan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

“En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Ante la situación, Conmebol decidió suspender dos encuentros que estaban programados para los próximos días. Se trata del partido número 130, entre Deportes Tolima e Independiente del Valle de Ecuador, y el partido número 133, entre Independiente Santa Fe y River Plate de Argentina.

La organización explicó que la determinación responde a una situación excepcional y busca preservar la seguridad de todas las personas involucradas, además de expresar respeto por las víctimas y sus familias.

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“En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos”, indicó Conmebol.

Santa Fe y River Plate se enfrentan en torneo internacional, después de hacerlo en la Copa Libertadores de 2021 - crédito AFP

Santa Fe vs. River Plate, aplazado

Uno de los encuentros afectados es el que protagonizarían Independiente Santa Fe y River Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso estaba programado para este miércoles en Colombia, pero finalmente no se disputará en la fecha inicialmente establecida.

Independiente Santa Fe también confirmó la determinación a través de un comunicado dirigido a sus hinchas, medios de comunicación y público en general.

“En atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido por la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido”, informó el conjunto bogotano.

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El club agregó que comunicará la nueva fecha del encuentro una vez reciba la notificación oficial correspondiente. Por ahora, la Conmebol deberá establecer el día y horario en el que se disputará el compromiso.

La suspensión también significa que River Plate no viajará a Colombia para disputar el encuentro que tenía previsto ante el conjunto capitalino. El equipo argentino tendrá que esperar la decisión de la Confederación para reorganizar su calendario y conocer cuándo podrá comenzar la serie de octavos de final.

El aplazamiento se produce, además, en un momento deportivo complejo para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet. River Plate venía de perder 1-0 frente a Tigre en Victoria y acumulaba seis derrotas consecutivas en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Deportes Tolima e Independiente del Valle también ya se habían enfrentado en Copa Libertadores, lo hicieron en 2022 - crédito Libertadores

También fue suspendido Tolima vs. Independiente del Valle

El otro compromiso afectado es el que enfrentaría a Deportes Tolima con Independiente del Valle, correspondiente también a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo colombiano debía recibir al conjunto ecuatoriano, pero el partido fue incluido por Conmebol dentro de los encuentros suspendidos temporalmente como consecuencia de la emergencia provocada por el terremoto.

Por el momento, la Confederación no estableció las nuevas fechas para ninguno de los dos partidos. La entidad aseguró que la información relacionada con la reprogramación será comunicada posteriormente.

La decisión modifica el calendario internacional de Santa Fe y Tolima, que deberán esperar para conocer cuándo volverán a competir en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y evaluando las afectaciones registradas en diferentes zonas del país.

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Conmebol cerró su comunicado reiterando su solidaridad con Colombia y con las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por la emergencia. El fútbol sudamericano, de esta manera, quedó en segundo plano ante la situación que atraviesa el país.