El error frecuente tras un terremoto que puede aumentar la ansiedad y las estrategias de expertos para contrarrestarla

Recomendaciones científicas y señales de alerta para saber cuándo buscar ayuda profesional tras experimentar síntomas persistentes después de un sismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Tras el terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto, muchas personas siguieron con la sensación de que el piso se movía, incluso horas después del temblor. Un análisis de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá identificó ese cuadro como síndrome de mareo pos-sismo y propuso cinco consejos para bajar la alarma sin descuidar las réplicas.

Denisse Morales directora de la Maestría en Psicología Clínica de la universidad, explicó que ese tipo de reacciones son esperables en los primeros días tras un sismo fuerte.

La experta explicó que esa percepción no implica una alteración mental: “Lo primero que hay que decirle a la gente es que no se está enloqueciendo. El cuerpo hizo justo lo que tenía que hacer: prendió una alarma para protegerla”.

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Añadió que esa respuesta no desaparece al mismo ritmo con que aparece y también advirtió que pueden presentarse vértigo, taquicardia, manos frías, dificultad para concentrarse o temor a dormir.

El análisis de la institución señaló que el nombre científico del fenómeno se explica en una investigación publicada en 2021 en la revista Plos One en un texto que habla sobre los terremotos de Kumamoto, Japón, donde 1.543 de 4.231 personas encuestadas siguieron con mareo tras el fuerte sismo que sacudió a esa población, lo que representa más de un tercio.

Las señales de estrés y angustia pueden incrementar con el paso de las horas, aunque esto es normal y solo después de algunas señales sería necesario consultar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consejos para bajar la alarma tras el sismo

El primero es anclar el cuerpo: la recomendación es sentarse, apoyar los dos pies en el suelo, fijar la mirada en un punto quieto de la pared y nombrar en voz alta cinco cosas que se ven para devolverle al cerebro una referencia estable.

El segundo consejo consiste en alargar la exhalación. Morales plantea inhalar hasta contar cuatro y soltar el aire hasta contar seis y repetir el proceso durante dos minutos, porque expulsar el aire más despacio de lo que entra ayuda a bajar el pulso.

El tercer paso es limitar el uso del celular a información útil. El análisis sugiere consultar una vez los canales oficiales del SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y luego guardar el teléfono, ya que ver videos de derrumbes o imágenes de víctimas puede disparar el pánico y la ansiedad .

El cuarto consejo apunta a los niños y a la necesidad de explicar lo ocurrido sin negar la experiencia: “ A un niño no se le dice ‘no pasó nada’, porque él sintió que sí pasó. Se le explica con palabras cortas qué ocurrió y qué hacer si vuelve a ocurrir ”, indicó Morales.

Como quinta medida, la experta propuso transformar el miedo en preparación concreta con un punto de encuentro familiar, una ruta de salida despejada y un maletín con agua, linterna, radio, botiquín y copias de documentos.

La guía añadió que conviene mantener las rutinas de comida y de sueño.

Cinco pasos sencillos que pueden ayudar tras un temblor fuerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo buscar ayuda profesional después del sismo

El análisis fija cuatro señales para consultar a un profesional entre las que se encuentran:

Si los síntomas no cedan tras una semana.

Si la persona no logra dormir, comer o trabajar.

Si evita entrar a edificios.

Si un niño retrocede en conductas ya superadas.

Morales resumió ese umbral con una advertencia: “Lo que debe llamar la atención es que pasen semanas y usted siga sin poder volver a su casa”.

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Si el mareo aparece junto con vómito intenso, pérdida de audición o zumbido persistente, la recomendación es pedir además una cita médica porque puede tratarse de síntomas de vértigo. Recuerde que no debe automedicarse ni recurrir a medicamentos para dormir.

Recuerde consultar a un especialista si los síntomas persisten - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recuerde que la línea 106 del Ministerio de Salud atiende gratis y de forma confidencial las 24 horas en temas de salud mental e intervención en crisis. Ante una urgencia, el número indicado es el 123.

Y es que tener instrucciones claras de expertos y una rutina básica de respuesta puede ayudar a que la tensión baje por etapas tras un sismo fuerte. Así, la preparación doméstica y familiar aparece como una herramienta para recuperar control sin ignorar el riesgo de nuevas réplicas.

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Cabe mencionar que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a las 7:34 a. m. El fuerte terremoto se percibió en Quibdó, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales.