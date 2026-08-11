Aerolíneas aplicaron techos tarifarios en respuesta a la emergencia tras el potente sismo de magnitud 4.7 en Colombia

Avianca y Latam Airlines Colombia aplicaron techos tarifarios en rutas hacia Cali, Armenia, Pereira y Quibdó tras el sismo en Colombia - crédito Reuters / Stringer / Europa Press

Guardar

El sismo registrado el 10 de agosto de 2026 en varias regiones de Colombia activó una respuesta inmediata del sector aéreo.

Avianca y Latam Airlines Colombia anunciaron la implementación de techos tarifarios en rutas con origen o destino en las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, como Cali, Armenia, Pereira y Quibdó. Según informaron ambas compañías, las disposiciones buscan facilitar el desplazamiento de los viajeros y evitar que la alta demanda provoque alzas excesivas en los precios de los pasajes.

De acuerdo con información oficial de Latam Airlines Colombia, las tarifas máximas fijadas por trayecto son de $252.000 para Cali, $234.000 para Armenia y $228.000 para Pereira, sin incluir tasas ni impuestos. Esta decisión, explicaron desde la aerolínea, responde a una política de autorregulación ante los incrementos de demanda derivados de la emergencia.

PUBLICIDAD

Avianca mantuvo techos tarifarios autoimpuestos para vuelos desde y hacia Armenia, Pereira, Quibdó y Cali como parte de sus protocolos de contingencia - crédito Avianca

Por su parte, Avianca comunicó que mantiene techos tarifarios autoimpuestos para vuelos hacia y desde Armenia, Pereira, Quibdó y Cali. La empresa detalló que esta medida forma parte de los protocolos adoptados en situaciones similares durante los últimos años y que está orientada a reforzar la conectividad con las zonas más impactadas.

Flexibilidades para los pasajeros

Además de los techos tarifarios, tanto Avianca como Latam y la aerolínea Wingo habilitaron flexibilidades para los pasajeros con vuelos nacionales afectados por la contingencia. Los viajeros con tiquetes confirmados para el 10 de agosto podrán modificar la fecha de sus vuelos hasta 15 días después de la fecha original, sin penalidades ni diferencias tarifarias, sujeto a disponibilidad.

PUBLICIDAD

En el caso de Latam Airlines Colombia, la aerolínea permite a los usuarios realizar cambios de fecha o vuelo sin costo, solicitar la devolución del dinero sin recargos, o modificar la ruta del viaje, siempre que existan asientos disponibles en la misma cabina. Estas alternativas estarán disponibles para vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. La compañía recomendó a sus clientes consultar el estado de sus vuelos a través de su sitio web, la aplicación móvil o las líneas de atención habilitadas.

Latam Airlines Colombia fijó tarifas máximas por trayecto de $252.000 para Cali, $234.000 para Armenia y $228.000 para Pereira, sin tasas ni impuestos - crédito Latam

De igual modo, Avianca informó que las medidas de protección abarcan tanto el trayecto de ida como el de regreso, siempre que ambos segmentos estén en el mismo tiquete o en tiquetes diferentes operados por la aerolínea. Las solicitudes de reembolso se tramitarán conforme a los procedimientos habituales y la compañía exhortó a los pasajeros a permanecer atentos a las comunicaciones oficiales.

PUBLICIDAD

Wingo, entre tanto, anunció que quienes tengan vuelos previstos para los días 10 y 11 de agosto podrán cambiar la fecha del viaje hasta 30 días después del itinerario original o solicitar la devolución total del valor pagado por el pasaje. La aerolínea puntualizó que estos plazos podrían modificarse dependiendo de la evolución de la emergencia.

Coordinación con autoridades y monitoreo permanente

Ambas aerolíneas señalaron que mantienen una coordinación constante con las autoridades y los aeropuertos implicados para evaluar las condiciones operacionales luego del terremoto. Avianca indicó en su comunicado que desde las primeras horas de la contingencia ha colaborado en la verificación de la infraestructura aeroportuaria y en el acompañamiento a los pasajeros afectados por cambios en los itinerarios.

PUBLICIDAD

La Aeronáutica Civil informa a la ciudadanía sobre el estado de los aeropuertos del país tras el terremoto registrado esta mañana en Colombia - crédito @AerocivilCol / X

En palabras de Avianca, “la conectividad es esencial para las personas y las comunidades en momentos como este”. La compañía reafirmó que continuará ajustando su operación de acuerdo con la evolución de la situación y las necesidades de conectividad del país.

Finalmente, Latam Airlines Colombia expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que cualquier modificación en los itinerarios o nuevas medidas serán informadas directamente a los afectados y publicadas en sus canales oficiales.