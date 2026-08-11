Así puede donar desde $20.000 a los afectados por el terremoto usando Rappi

Las donaciones y ayudas humanitarias son clave para atender a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Colombia -crédito EFE/REUTERS/Montaje Infobae

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La emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia abrió nuevos canales de ayuda para las comunidades afectadas. Uno de ellos está disponible desde una aplicación de uso cotidiano: Rappi habilitó una opción para realizar donaciones económicas que serán destinadas a las poblaciones que necesitan apoyo.

La iniciativa fue puesta en marcha junto al Banco de Alimentos de Bogotá, organización que estará encargada de administrar los recursos recibidos y distribuirlos entre las comunidades que requieran asistencia. La alternativa está disponible para usuarios de todo el país y permite realizar aportes desde $20.000 hasta $120.000. Así, quienes quieran contribuir pueden hacerlo directamente desde la aplicación, sin necesidad de trasladarse hasta las zonas afectadas.

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La opción de donación se encuentra dentro de Turbo, donde los usuarios pueden seleccionar el monto que desean aportar -crédito Rappi

Para realizar la donación, los usuarios deben ingresar a Turbo dentro de la aplicación de Rappi y seleccionar la opción “Banco de Alimentos”. Posteriormente, podrán escoger el monto que desean aportar dentro del rango establecido por la plataforma. Después de completar el proceso, cada usuario recibirá un certificado físico correspondiente al valor de la donación realizada. Rappi señaló que esta herramienta busca ofrecer un canal adicional para que las personas puedan contribuir de manera rápida y segura durante la emergencia.

La compañía también habilitó una alternativa dirigida a quienes se encuentran directamente en los territorios afectados. Usuarios, aliados comerciales y repartidores podrán acceder a información y servicios de SOS ReservaDoc, una iniciativa que ofrece atención médica y acompañamiento psicológico gratuito. Este servicio cuenta con médicos voluntarios certificados y estará disponible para las personas que necesiten asistencia. Rappi facilitará el acceso mediante su aplicación y sus diferentes canales de comunicación, con el propósito de orientar a quienes requieran atención durante la emergencia.

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El terremoto que dio origen a estas medidas tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió durante la mañana del lunes. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, mientras los efectos del movimiento se extendieron a diferentes regiones del país.

La emergencia llevó al Gobierno nacional a declarar el desastre nacional, mientras las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños y en la atención de las comunidades afectadas. Entre las zonas con mayores afectaciones aparecen Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle.

Rappi también facilitará el acceso gratuito a atención médica y acompañamiento psicológico mediante SOS ReservaDoc -crédito Europa Press

Durante las primeras horas de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella informó que el número de fallecidos llegó a 111. Los organismos de atención continúan con las labores de evaluación y respuesta en los territorios afectados.

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Horas después, el presidente aseguró que el Gobierno trabajará en la reconstrucción de las edificaciones afectadas en Chocó. Durante su visita al departamento, y acompañado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, De la Espriella dirigió un mensaje a los habitantes de la región y aseguró que el territorio tendrá un papel prioritario durante su administración.

“Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra de los olvidados. En la era del Tigre, el Chocó tendrá un lugar fundamental, trascendental e importante”. El mandatario sostuvo además que el departamento ha enfrentado durante años el abandono del centralismo y afirmó que la magnitud de la emergencia exige una respuesta contundente por parte del Estado.

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El presidente Abelardo de la Espriella en su aterrizaje en Quibdó, en donde se puso al frente de la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

Durante su intervención, el jefe de Estado reiteró que existe un compromiso directo con la región y que su Gobierno buscará responder a las necesidades que surgieron tras el sismo. “Yo hago lo imposible, eso de no hacer algo fácil. Y estoy comprometido con este departamento por más adversa que sea la situación. Le vamos a meter la ficha durísima al Chocó, señora gobernadora”, remarcó el jefe de Estado.

El mandatario también explicó que una de las prioridades será establecer con precisión el impacto que dejó el movimiento telúrico sobre las viviendas. Para avanzar en esa tarea, señaló que llegó al departamento junto al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con quien evaluará las condiciones de los inmuebles afectados. “He venido también con el señor ministro de Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) para que determinemos la afectación de tantas viviendas que superan las 1.400 viviendas. Y para eso también vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas, puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre”.

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