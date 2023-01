Hildebrando Rivera: se cumple un año del asesinato de un conductor tras un accidente que involucró indígenas embera

“Uy, Dios mío, acabaron con el carro. Papito Dios, esto es un accidente. Dios mío, me van a acabar el carro. Ayúdenme”, se le escuchó decir al conductor en el último registro audiovisual que se tuvo de él

Hoy se cumple un año de la muerte de Hildebrando Rivera, un conductor de 60 años que fue linchado por integrantes de la comunidad indígena Embera, luego de que se viera involucrado en un accidente de tránsito en el que fallecieron una mujer de 36 años de edad y una bebé de 21 meses de nacida. Que pasó aquel día y en que va la investigación.

El 25 de enero del 2022, Hildebrando se movilizaba en su camión por la vía que conecta a Funza con Siberia, en inmediaciones del parque La Florida, cuando, accidentalmente, atropelló a Ermilda Tunay Sintua y a su hija Sara Camila García Tunay, dos ciudadanas pertenecientes a comunidad indígena embera katio. Un grupo de gente enfurecida por lo que había ocurrido arremetió contra Rivera, que se encontraba resguardado en su vehículo.

“Uy, Dios mío, acabaron con el carro. Papito Dios, esto es un accidente. Dios mío, me van a acabar el carro. Ayúdenme”, se le escuchó decir al conductor en el último registro audiovisual que se tuvo de él. En el video se veía como la turba enardecida golpeaba y empujaba el carro para obligar a Hildebrando a salir de este. Las agresiones, finalmente, llegaron directamente al cuerpo de Rivera, que terminó con graves lesiones y heridas en su cuerpo, particularmente en su cráneo, tórax y abdomen.

Aunque fue llevado a la Unidad de Servicios de Salud de Engativá e intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiaco que terminó con su vida el 26 de enero de 2022. Para el momento del accidente, Ermilda y Sara Camila regresaban a la Unidad de Protección Integral del Idipron de La Florida, en Engativá, lugar en donde, usualmente, pasaban la noche. Allí, Ermilda vendía artesanías.

Con el fin de esclarecer lo sucedido, las autoridades se pusieron frente al caso e hicieron públicas varias hipótesis, entre ellas, que la situación había pasado a graves circunstancias a causa de la supuesta negligencia de los uniformados de la Policía que se encontraban en la zona, pues, fue en su presencia que Hildebrando Rivera fue golpeado hasta la muerte. El ciudadano conducía un camión recolector de basuras de la empresa Ecosiecha de Guasca, Cundinamarca.

“Creo que él se confió, Hilde pensó que la Policía iba a tranquilizar la situación, pero no fue así. Sin embargo, eso no exime el comportamiento de los indígenas”, contó en su momento Ricardo Rodríguez, cuñado de Rivera, para reforzar aquella teoría. En su momento, la autoridad se defendió y aseguró que Hildebrando no había sido la única víctima de violencia, pues, los uniformados que estaban allí, también habrían sido agredidos por la gente.

“Nosotros llegamos con la Policía de Tránsito al lugar de los hechos. En el procedimiento, un oficial y un mando medio fueron agredidos por estos mismos indígenas. Hoy tenemos a un capitán que está con 30 días de excusa de servicio por los golpes que recibió. Estamos con Fiscalía, Policía de la Sabana y Policía Judicial apoyando la investigación”, comentó, en medio de una rueda de prensa, el general Eliécer Camacho, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En octubre de 2022, el Cuerpo Técnico de Inteligencia, CTI, de Cundinamarca, acusó formalmente a Luis Carlos García, integrante de la comunidad indígena embera katio acusado de haber hecho parte del linchamiento de Hildebrando Rivera Gantina. Específicamente, se le acusó de haber abierto la puerta del camión para sacar al conductor del automotor.

La Fiscalía General de la Nación relató que quienes estuvieron presentes en el homicidio de Rivera ‘golpearon con palos y piedras el camión durante 30 minutos’. “Usted abrió la puerta del camión, le propinó varios golpes y se pudo observar en un video que le propinaron puñaladas con arma blanca”, comentó el fiscal encargado del caso.

Aunque el equipo de defensa del ciudadano resaltó que el caso debía tratarse bajo una jurisdicción indígena, la juez encargada pidió concepto a la Corte Constitucional, que determinó que el caso debía seguir bajo la justicia ordinaria. Aunque no aceptó su responsabilidad en el caso, fue enviado a prisión. El hombre fue capturado el primer día de marzo de 2022.