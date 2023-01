Marlon Torres aseguró que en Junior nunca le dieron respuesta sobre su fichaje

Marlon Torres fichó con Santa Fe para la temporada 2023. @SantaFe/Twitter

Independiente Santa Fe prepara su debut en la Liga BetPlay, esto, luego de sorprender en el mercado de fichajes con importantes incorporaciones. Uno de los jugadores que más llama la atención es el defensor Marlon Torres, que se pronunció sobre su fallida transferencia con el Junior de Barranquilla y su presente con la institución cardenal.

En las últimas temporadas del fútbol colombiano, Marlon Torres se convirtió en un referente del América de Cali, no obstante, decidió continuar con su carrera en otro equipo. El objetivo del defensor era incorporarse al Junior, y a pesar de que presentó exámenes con el Tiburón, nunca hubo respuesta sobre su futuro en Barranquilla.

Según el jugador, en Junior lo examinaron y le dijeron que firmaría con el equipo, empero, nunca se volvieron a comunicar con él. Sobre el tema, Marlon Torres habló en el VBar de Caracol Radio y explicó:

“No sé qué pasó con Junior, nos hicimos los exámenes médicos y el mismo día nos dijeron que firmábamos al otro día, y al día siguiente, sale una noticia en las redes. Fueron cosas que nunca me avisaron y ya, no pasó nada, eso fue lo único que pasó, a mí nadie nunca me ha dicho nada, igual ya lo que tenía que pasar pasó ya le eche tierra a eso”.

El zaguero añadió que uno de sus sueños era vestirse de rojiblanco, pues es hincha del onceno atlanticense desde quera niño, sin embargo, no se puedo concretar dicho paso. Aunque no niega que en un futuro pueda llegar al Junior, expuso que ahora está netamente comprometido con el León de Bogotá.

“Obviamente, quería estar allá porque yo soy hincha desde pequeño del Junior, no se pudo dar y será en otra oportunidad, esto es fútbol y eso es cambiante, ahora estamos con Santa Fe, es mi presente. Me he sentido a gusto con el hincha, con el aprecio, me siento muy contento”, ponderó.

Con América de Cali todo quedó claro y Torres salió de la mejor manera, en su actualidad, su arribo a Santa Fe se dio por decisión propia, pues ya había entablado conversaciones con el técnico cardenal y logró llegar a un acuerdo.

Agradeciendo por la transferencia, el jugador señaló: “Por razones muy personales elegí a Santa Fe, tomamos esa decisión, ya veníamos hablando con Harold, con el profesor Harold Rivera hace varias semanas y gracias a Dios se dio la oportunidad y estamos acá”.

Sobre su bienvenida y sensaciones de cara a todas las competencias de 2023, el defensor barranquillero añadió:

“La verdad yo estoy bien en el equipo, en lo personal me siento muy bien con el grupo. Cuando llegue me acogieron de gran manera, todos me acogieron muy bien. En lo profesional, son jugadores que les gusta competir y vine a Santa Fe en donde hay un equipo que yo sé que le gusta ganar, yo debo asumir todos los retos que se vengan”.

Santa Fe tiene nueve caras nuevas para 2023: Julián Millán, Fabio Delgado, Iván Rojas, Alexis Manyoma, Fabián Viáfara y Dubán Palacio como fichajes nuevos. A estos nombres se sumó el regreso de viejos conocidos por el equipo como Fabián Sambueza, Christian Marrugo, Juan Daniel Roa y Kelvin Osorio.

Por último, el equipo cardenal confirmó la llegada de un jugador con importante recorrido internacional y campeón en el fútbol colombiano: Hugo Rodallega. En esta temporada tendrán actividad en Liga Betplay, Copa y Conmebol Sudamericana, por tal razón se ha reforzado con una nómina amplia que le permitirá disputar cada una de las competencias de este año.

