Shakira y Karol G encienden los rumores de una colaboración: “Te quedé grande”

Desde hace algunos días, antes de que se estrenara SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, ya existían rumores de que la barranquillera participaría en una colaboración junto a Karol G. Sin embargo, el rumor se vuelve a hacer más fuerte por cuenta de una publicación de La Bichota en la que se le ve lucir una camisilla con la frase “te quedó grande”.

Fueron varios los internautas que tomaron la frase que la paisa lleva estampada en el pecho sobre una camiseta, con la que hace referencia al éxito de la intérprete de Te Felicito y Monotonía, que ya piensan que se trataría también de un featuring entre las dos colombianas con lo que en esta oportunidad le lanzaría pullas no solamente a Gerard Piqué, sino que también incluiría a Anuel AA.

Y es que, de materializarse esta producción musical entre las dos colombianas, sería una de las más esperadas en 2023, ya que no es la primera vez en que la intérprete de 200 copas, Tusa y El makinón, le canta al despecho, por lo que aprovecharía la coyuntura que existe con Shakira para lanzarse al ruedo en una colaboración con una de las artistas más sonadas por estos días.

Karol G presumió en juego de la NBA una camiseta con una de las frases del tema Music Sessions #53 de Shakira junto a Bizarrap. @rechismes/Instagram

Sin embargo, hay quienes se atreven a afirmar lo contrario y es que solamente Carolina Giraldo nombre de pila de la artista antioqueña, rindió un homenaje a su colega con una de las frases más significativas de la tiraera’ en contra de Gerard Piqué. Cabe mencionar que, el hecho se produjo cuando La Bichota asistió al juego entre los Lakers vs. Grizzlies de la NBA a la que también asistió Bad Bunny, Leonardo DiCaprio y Justin Timberlake.

Por otra parte, algunos señalan que se trataría de un merch que estaría preparando la barranquillera y Karol G habría sido la seleccionada para empezar la campaña de expectativa y marketing.

Karol G presumió apoyo a su colega Shakira con una camiseta que dice "Te quedé grande". @colombiaclic/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer, ya que la fotografía circuló por los diferentes portales de chismes y hay quienes piden a las artistas que paren con las indirectas; mientras que otros, piden a insistentemente que las dos ejecuten una colaboración pronto: “si con las canciones que han sacado han dejado por el suelo a sus ex, con esta no van a quedar ni las cenizas”; “esto se llama solidaridad femenina, no hemos aprendido nada”; “se viene el temón dándole palo a los ex”, entre otros.

Briella contrató abogado en caso de presunto plagio por canción de Shakira

Entre críticas y trends, usuarios de redes sociales acusaron a la estrella colombiana de presunto plagio, pues encontraron similitudes entre su nueva canción y Solo tú, un tema que la intérprete venezolana Briella lanzó hace aproximadamente seis meses. “Pensé en ti [Briella] justo en esa parte de la canción”. “Apenas la escuche pensé que ya la había escuchado en otra parte”. “Es casi igual”. “Créeme que yo también estoy en SHOCK”, fueron algunas reacciones que dejaron las comparaciones.

Posteriormente, la joven venezolana se pronunció al respecto: “Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Briella contrató un abogado para que investigue el caso y con pruebas en mano poder llegar a un “acuerdo amigable” con Shakira y Bizarrap. Se trata de Jean Paul Vissepo, quien en entrevista para La mesa caliente -un programa de Telemundo- compartió algunos detalles sobre los intereses de su representada. En general, aseguró que la venezolana no pretende demandar a Shakira porque no considera que plagió parte de Solo tú, sino que se habría inspirado en la pieza, por lo que quiere el crédito correspondiente.

