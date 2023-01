Shakira y su nuevo baile en redes sociales: “perdón que te salpique”

A pocos días de la publicación de la BZRP Music Session #53, la canción sigue retumbando en Internet. Se ha desmenuzado su letra buscando cuanta indirecta o referencia a la ruptura de Shakira y Gerard Piqué; la han usado como insumo para cientos de miles de memes; la han parodiado, e incluso han acusado de plagio a la cantante barranquillera y Bizarrap. Con todo esto, la colombiana no ha dejado de promocionar su nueva canción, y como hizo con Monotonía, lanzó un reto de baile en redes sociales.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague, mastique. Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquе'. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”, fueron los versos que la barranquillera escogió para su nuevo challenge.

En el video se ve a Shakira, junto a dos bailarinas, en un salón de espejos, haciendo una rápida y compleja coreografía que tendría algo más de 10 pasos. La barranquillera aparece con un jogger blanco, botas de suela tractor y un hoodie y una gorra naranja. Al finalizar el video, Shakira cierra el challenge haciendo el ademán de salpicar algo: él exito que está cosechando con su nueva canción.

Los comentarios, como era de esperarse, se fueron agolpando uno tras otro:

“Piqué salió del grupo”. “¡¡¡Grandes bailarines!!! Todos ustedes”. “Este es el trend oficial y el mejor 🔥”. “La Reina del Pop Latino 🔥”. “Clara-mente piqué aquí y piqué allá, al parecer el Twingo era él y ahora está pasando a ser un triciclo🤭, cambió el Casio por un Q&Q 🤣 y Shaki a hacer un dúo con Clara. Pobre Piqué, los negocios van a pique, le tocará vender agua de limón con Chía”.

Para acompañar al video, Shakira escribió en Instagram: “This one is amazing too! Had to try it myself!” (¡Este también es increíble! ¡Tuve que probarlo yo misma!)

Este mensaje haría alusión al otro video que publicó la barranquillera el 18 de enero, y por el que la estarían acusando de plagio.

¿Shakira plagió un baile de TikTok?

La nueva canción de Shakira no ha estado libre de polémicas. Primero hubo quienes salieron a cuestionar que la barranquillera, tras su ruptura, haya decidido publicar una canción con tantas indirectas y pullas a su expareja. Luego, que si no había pensado en sus hijos a la hora de componer una canción tan dura en contra del padre de Milán y Sasha. Después, salieron acusaciones de plagio por la melodía que hace cuando canta el final del siguiente verso, que sirve de coro a la canción: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”.

Ahora, a casi 10 días de publicarse la canción, se conoce una nueva acusación de plagio, esta vez, a una rutina de baile de TikTok.

El reclamo lo hizo creadora de contenido Voonnie luego de que, según ella, Shakira haya usado su coreografía pero dándole créditos a un grupo de bailarinas llamado Bella Dose.

“Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente. Me muero de la ilusión y a la vez me da pena”, escribió la joven en la publicación donde unió su baile y el de Shakira.

Voonie tiene en TikTok tiene 1,3 millones de seguidores y que es cantante y bailarina. La mujer publica coreografías que suman, más o menos, unos 47 millones de likes en la red social.

