Marbelle muy conmovida por su celebración de cumpleaños: “No pensé estar aquí”

La cantante de tecnocarrilera cumplió 43 años el 19 de enero de 2023 (@marbelle.oficial)

El 19 de enero, la cantante de tecnocarrilera Marbelle cumplió 43 años de vida y la celebración coincidió con su participación como mentora en el nuevo concurso de canto de la televisión colombiana La Descarga. Mientras la cantante le daba indicaciones a su equipo en el campamento musical, la sorprendieron con una serenata de Pipe Bueno por su natalicio.

El cumpleaños de Marbelle fue el mismo día en el que los integrantes se enfrentarían en una nueva descarga musical de la que siempre queda un elegido y un eliminado. La famosa no reveló a sus pupilos que estaba cumpliendo años ese día, por lo que cuando ingresaron los mariachis con Pipe Bueno cantando el feliz cumpleaños todos empezaron a preguntar para quién era la serenata.

La reina de la tecnocarrilera no podía creer lo que estaba pasando y empezó a llorar. Sus pupilos y los integrantes de los demás equipos se acercaron a Marbelle para desearle un feliz cumpleaños, lo que conmovió más a la famosa. La famosa tomó la palabra y, entre lágrimas, reveló que antes de La Descarga estaba pasando por momentos difíciles.

Marbelle aseguró que ha pasado por momentos difíciles en el último año (captura video Caracol Televisión)

“Mis amores, les agradezco de verdad, no me esperaba que todas estas caras estuvieran cantando mi cumpleaños porque la verdad no pensé estar aquí”, reveló la cantante cuyo nombre de pila es Maureen Belky Ramírez. Cabe recordar que, a lo largo del año 2022 con las elecciones presidenciales la cantante fue tema de polémica en el país.

Marbelle en sus redes sociales no deja duda de sus posiciones, muchas de ellas recibidas con críticas por parte de los internautas. La artista había asegurado que en caso de que Gustavo Petro quedara como presidente de la República se iría del país, por lo que cuando el político de izquierda ganó las elecciones, los detractores se fueron detrás de la cantante para que cumpliera sus palabras.

Una nueva oportunidad de trabajo en televisión, como mentora musical en La Descarga hizo que Marbelle se quedara en el país y, además, iniciara una nueva etapa de su carrera musical. La cantante añadió “estoy aquí por cada uno de ustedes así no sean de mi selección. No ha sido fácil, pero aquí estoy para poner el pecho”.

Las palabras de la reina de la tecnocarrilera conmovieron bastante a todos los participantes, quienes empezaron a aplaudir a la cantante y varios de ellos le expresaron que “después de los tiempos difíciles siempre viene la calma”. Por su parte, Pipe Bueno también le dio sus palabras a la cumpleañera.

Pipe Bueno fue el encargado de sorprender a Marbelle en su cumpleaños (captura video Caracol Televisión)

“Marbelle, mi amor, sabes que te quiero mucho y vine a darte esta sorpresa. Que Dios te bendiga hoy y siempre y que cumplas muchos, muchos más”, expresó el famoso cantante popular y Marbelle le respondió con un abrazo y un agradecimiento. “Quiero decirte que me siento muy feliz y orgullosa de que seas uno de los referentes que ellos tienen en sus vidas”, le dijo la cantante a Bueno.

En sus redes sociales, Marbelle publicó una foto del programa y escribió “happy birthday to me. Y que todos los días valgan la pena”. En esa publicación la cantante recibió el comentario de varios famosos y especialmente el de uno de sus pupilos. José Miel reaccionó a la foto de la cantante y escribió:

“Feliz cumpleaños a la mejor mentora del mundo no sabes cuánto te quiero y te admiro gracias a la vida por permitirme conocer un ser tan grandioso como tú qué cumplas muchos años años más y que la vida te de muchas felicidad y todo lo más hermoso que tiene la vida porque te lo mereces”, fue el mensaje de su pupilo.

