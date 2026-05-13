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Laura Ojeda encendió las redes sociales con fuerte advertencia por ser una “madre dolida”: “Prepárense…”

La pareja de Nicolás Petro publicó un mensaje tras el aplazamiento de una diligencia judicial en su contra por presunta violación de datos personales a Day Vásquez

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- crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, advirtió sobre su caso en la Fiscalía, al meterse con una "mamá dolida" - crédito @lauraojedae/Instagram

Un mensaje publicado en redes sociales por Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a concentrar la atención pública tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos que tenía el martes 12 de mayo; la diligencia no se instaló luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

La jornada fue fijada para avanzar en la imputación de cargos en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente ubica a Laura Ojeda dentro de una línea de indagación relacionada con un supuesto hackeo a las conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

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Sin embargo, el hecho que marcó el día no estuvo en la noticia del aplazamiento de la audiencia, sino en la reacción de la propia Ojeda, que se pronunció en su cuenta en la red social X, pues su mensaje llamó la atención por el calibre de sus palabras.

En medio de una confrontación con una periodista, Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, no escatimó palabras al afirmar esa mujer "no es feliz con su miserable vida" - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, lanzó fuerte advertencia en redes sociales - crédito @lauraojedae/Instagram

La ácida advertencia de Laura Ojeda sobre su futuro judicial

La publicación de Ojeda fue con una advertencia directa: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”. La frase apareció sin explicación adicional y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde se interpretó en distintos sentidos dentro del contexto del proceso judicial que enfrenta.

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Sus declaraciones se producen luego de conocerse su citación dentro del proceso en su contra. En ese mismo escenario, Nicolás Petro, que tiene un caso abierto aparte en la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se pronunció sobre la situación.

En una publicación, señaló que la apertura de la investigación contra Laura Ojeda constituye un ataque contra una madre y una situación que expone a su hijo Luka, de dos años, de allí las palabras de la barranquillera.

Laura Ojeda publicó un mensaje en X tras el aplazamiento de su diligencia judicial - crédito @lauraojedae/X
Laura Ojeda publicó un mensaje en X tras el aplazamiento de su diligencia judicial - crédito @lauraojedae/X

Day Vásquez se ‘burló’ de la situación de Laura Ojeda

Aunque Ojeda no responde de forma directa a Day Vásquez, su mensaje puede entenderse como una reacción hacia ella, ya que el caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la expareja de su compañero sentimental y sus palabras surgen después de un mensaje publicado por la propia mujer en la misma red social.

Y es que Day Vásquez había escrito en X: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar".

Aunque no hizo menciones directas ni señaló a nadie en particular, resultó evidente que el mensaje hacía referencia a este caso, teniendo en cuenta que Day Vásquez presentó una contrademanda contra Ojeda por los mismos delitos.

En un inicio, Laura Ojeda había afirmado que la ex de su pareja había accedido a sus conversaciones para verificar si Nicolás Petro le era infiel, aunque posteriormente esa misma denuncia se devolvió en su contra.

Day Vásquez habló de que mientras a ella ya no le caen las sentencias judiciales, a otros sí, con confuso mensaje - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez habló de que mientras a ella ya no le caen las sentencias judiciales, a otros sí, con confuso mensaje - crédito @Daysvasquezc/X

¿De qué se trata el caso contra Laura Ojeda?

La Fiscalía adelanta una investigación contra Laura Ojeda por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente señala que habría intentado obtener comunicaciones privadas de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, mediante la intervención de un tercero.

Según el material recolectado por los investigadores, en las propias conversaciones de Ojeda aparecen referencias sobre la búsqueda de mecanismos para acceder a esa información. Ese contenido proviene de la extracción de un dispositivo móvil que, de acuerdo con el proceso, estaba en su poder en ese periodo.

Dentro de la indagación también se menciona el pago de 250.000 pesos como parte de una gestión relacionada con ese supuesto intento de acceso. Con base en esos elementos, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que sustentan la imputación de cargos en su contra, pero su defensa señala que todo es un intento para debilitar a la familia del presidente Gustavo Petro.

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