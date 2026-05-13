Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 13 de mayo

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este miércoles 13 de mayo.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

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La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

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Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Cimitarra.

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Sector(es): Veredas El Águila, San Juancito, Caño Tilia, Jamaica, Guineal, Canime, Patio Bonito, El Jardín, El Rodeo, Plaza Nueva, Bellavista así como sectores de Caño Baúl, Puerto Olaya, Riveras de San Juan, La Terraza, La Chisposa, San Juan y los clientes Compañía Cauchera Colombiana S.A. y Ecopetrol Planta Santa Rosa.

Estatus: Programada.

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Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

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Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Puerto Arena, Puerto Pacheco, Horta Media, Arena Alta, Peña Ariza, Nuevo Mundo, Pozo Tortuga, Joroba, Cruce Zambito, Auyamera, Locación, Guinea, Agua Linda y Zarca.

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Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

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Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Landázuri.

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Sector(es): Veredas Pedregales, La India, Cerro de Armas, Kilómetro 21, Quebraditas, La Hermosa, Morronegro, Chontorales, Guamos, así como sectores de La Victoria, Rio Blanco y Vizcaínos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Vereda Bocas del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas La Pedregosa, Mata de Guadua, Caoba, El Pescado y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco o Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 00:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores del sector rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Vereda Cantabara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento Pitiguao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Colmenitas Bajo, Piedra Gorda, Ceiba, Cantabara, El Pino, Manchadores, Despensa, La Mesa Colmenitas Alto y El Basto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros, Villa Marcela II y Portal De La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Corregimientos La Quitaz, Veredas Granadina, La Quitaz, Indostal y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir, Veredas La Pava, Alto Tesorito y Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Aurora sectores de la carrera 31 con calles 29,30 y 30a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Afectación parcial en sectores del barrio Rojas Pinilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 45 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Ropero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Gautiguará sector Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización García Rovira sectores de la carrera 9 con calle 42.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización El Vergel sectores de la calle 20 con carreras 9,10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Santa Helena sectores de la carrera 48 con calles 5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda cruce de Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Volcanes y Portillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Bajo Guamito y Moniquirá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Diviso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Vereda Caño Barbu.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización La Trinidad sectores de la carrera 18 con calles 61 y 62.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Trinidad sectores de la carrera 19 con calle 63.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Rio Sucio Alto y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización La Trinidad en los sectores de la carrera 19 con calles 59A y 59B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores Mata de Piña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas La Fortuna y El Toboso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Candelaria, El Tesoro, San Salvador y afectación parcial en La Quitaz y La Margelina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Villanueva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Corregimientos La Quitaz, Veredas Granadina, La Quitaz, Indostal y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir, Veredas La Pava, Alto Tesorito y Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Santa Rosa y Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas La India, Vizcaínos, Cerro de Armas, La Victoria, Kilómetro 21, Chontorales, Quebraditas, Pedregales, Río Blanco, La Hermosa, Morronegro y Guamos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Auyamera, Locación, Guinea, Zarca, Agua Linda, Puerto Arena, Joroba, Puerto Pacheco, Horta Media, Arena Alta, Peña Ariza, Nuevo Mundo y Pozo Tortuga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Lubigara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Cucurucho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Mata de Guadua, Caoba y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Vereda Bocas del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbaniación Los Pomarrosos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de los barrios Santander y Los Lagos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos La Aragua, Plan De Álvarez; Veredas Bocas Del Plan, El Danto, El Hoyo, Filipinas, La Belleza, La Campana, La Fortuna, Palo De Cuches, Plan De Álvarez, San Isidro y Vainales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda La Helida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Charta.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Pedregales y Santa Ana Olvido.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charta.

Sector(es): Casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Ucatá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Carare, así como sectores de El Águila y Riveras de San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de Centro Poblado Ciudad Teyuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Serranía De Los Cobardes o Yarigüíes y La Rochela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sitio Nuevo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Afectación parcial en sectores del barrio Los Lagos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores del sector rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimientos Primavera, Puerto Araujo; Veredas Bellavista, Campo Seco, Caño Baúl, De la Torre, Dos Hermanos, El Águila, La Chisposa, La Terraza, La Verde, Los Indios, Los Morros, Puerto Olaya, Riveras de San Juan, San Fernando, San Juan, Tierra Dentro y Vuelta de Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas El Palmar y Juan Curi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): eredas El Tagual, La Esperanza, La Soledad, La Tablona, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, San Pedro, Vista Hermosa y sectores de La Helida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento Pitiguao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Francisco de Paula Santander y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Km 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucurí; Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucurí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San Pedro de Incora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco Urbano y las veredas Carrilera, Playa Alta y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Kilómetro 8, SanClaver y El Corregimiento Comuneros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos San Marcos, Santa Rosa; Veredas Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, Combos, El Cruce, El Espejo, El Godo, El Limón, Gallegos, Genderalles, Guacharaca, Joroba, La Balsa, La Cuchilla, La Melona, La Trocha, Montecristo, San José, San Vicente, Santa Cecilia y Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la urbanización Palmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Colmenitas Bajo, Piedra Gorda, Ceiba, Cantabara, El Pino, Manchadores, Despensa, La Mesa Colmenitas Alto y El Basto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Vereda India Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos Girón, Otoval, Rio Blanco, San Francisco; Veredas Alto Ceiba, Bajo Ceiba, El Venado, La Reforma y Toval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Butaregua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Casco urbano del municipio comprendido entre las Carreras 1 y 8B y las Calles 1 a 5.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría, Veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare, Las Montoyas; Veredas Agua Linda, Aguas Negras, Alto Parra, Bocas del Carare, Campo Capote, Centro, Ciénaga Chucurí, India Alta, La India, La Militosa, La Sierra, Las Montoyas, Olinda, Palestina, Patio Bonito y Pitalito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización San Gerardo I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las carreras 19,20 y 21 con calle 67.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Canime, Santa Rosa, La Pérdida, Toroba Baja, San Juancito, Caño Tilia, Jamaica, Guineal, Patio Bonito, De La Torre, La Chisposa, El Jardín, La Terraza, El Rodeo, Brasil, El Águila, Los Indios, Plaza Nueva, Bellavista, San Lorenzo, La Verde, Centro, Cobaplata y Toroba Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Afectación parcial en sectores e las veredas Matarredonda y Tres Esquinas Los Patios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco o Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Chorreras de San Juan sectores de la carrera 3 con calle 46.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Labradas, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Triturados Torcoroma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua, Los Cedros, Villa Marcela II y Portal De La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios San Rafael sectores de las carreras 11, 11A, 12, 12A y 13 entre calles 4 y 7. Puerto Madero y Villas De Coaviconsa sectores de la carrera 12 con calle 3A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro, Portal del Valle, Los Cisnes y algunos sectores de las veredas Colorados, Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.