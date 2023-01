Fanático se tatuó la firma de La Liendra y así reaccionó el famoso: “No quiero incitar a que lo hagan”

El famoso quindiano aclaró que no quería que sus seguidores hicieran este tipo de cosas (@la_liendraa)

A través de sus historias de Instagram el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, mostró su reacción al tatuaje de uno de sus seguidores. Este fanático del influenciador quindiano se acercó a él para pedirle que le hiciera su firma en una parte de su cuerpo y le aseguró que se la tatuaría. El famoso acompañó al joven hasta el lugar para corroborar que cumpliera con su propósito.

La Liendra mostró todo el proceso en sus redes sociales y en varias ocasiones reiteró que él no le había dicho a su seguidor que se hiciera ese tatuaje; de hecho, reconoció que él no quería que su fanático se tatuara su firma. El joven de 22 años es consciente de que muchos de sus críticos lo califican como una “mala influencia” para los jóvenes, por lo que quiso dejar claro que no está promoviendo que quienes lo siguen hagan esto.

“Estamos grabando al parcero, que me dijo que escribiera acá (dijo señalando la parte de las costillas del hombre) mi firma, que se la va a tatuar. Yo, la verdad, no siento ni quiero que lo haga. Pero si el ‘pana’ lo desea hacer, que lo haga, ¿sí o no?”, empieza el video La Liendra.

Lo que se ve en la grabación es que este seguidor le solicitó a Mauricio Gómez que le plasmara su firma con un marcador en la zona de las costillas. Tras escribir su firma en el cuerpo de su seguidor el influenciador siguió con sus planes y hasta pensó que finalmente el arriesgado fanático no se tatuaría. Una hora más tarde el hombre volvió a aparecer para mostrarle que había cumplido.

El creador de contenido aclaró que él no promueve que las personas se tatúen su firma

“Vean, hace una hora firmé al pana, él me dijo que se lo iba a tatuar y pues yo le dije que esa no era mi intención. Pero el pana tiene mucha palabra”, dijo La Liendra y le levantó la camiseta al hombre para mostrar que, efectivamente, el tatuaje ya estaba hecho. En la imagen se ve que está protegido con un plástico, pero se alcanza a notar la firma de Gómez hecha en un color rojo.

Cuando La Liendra vio el resultado exclamó “¡Se la tatuó! Uy, perro, cómo quedó de linda”. Al tiempo que el influenciador varios curiosos se acercaron y reaccionaron con sorpresa al ver el tatuaje en el que claramente se lee La Liendra, escrito por el mismo creador de contenido.

Nuevamente, Mauricio Gómez quiso dejar claro que en ningún momento él estaba publicando esto para que otros seguidores hicieran lo mismo. Insistió en que a él no le parece que otras personas se tatúen su firma, pero en este caso no iba a impedir que alguien que ya lo decidió lo hiciera.

“¡No quiero incitar a que lo hagan! A cualquier persona que lo haga, no lo voy a incitar. El ‘pana’ tomó una decisión y se la tatuó”, insistió La Liendra.

La Liendra señaló que no creía que el joven fanático se tatuara su firma (@la_liendraa)

La decisión de este fanático de La Liendra causó bastante impacto a sus más de 6 millones de seguidores, quienes reaccionaron con burlas, aplausos y críticas a la situación. “Estamos locos lucas”; “Estamos perdiendo el sentido por estos estúpidos personajes”; “La importancia de tomar ácido fólico en el embarazo”; “Qué ridículo”, se lee en varios de los comentarios.

Cabe resaltar que el mismo Mauricio Gómez ha sido blanco de críticas por varios de sus tatuajes a lo largo de su carrera como figura pública en las redes sociales. Especialmente, ha sido cuestionado por los tatuajes que se realizó en su cuello y nuca.

En el cuello el famoso se hizo un pulpo que le ocupa gran parte de esa parte del cuerpo. Mientras que en su nuca se hico un código QR que se supone dirige a su perfil en Instagram a aquellos que lo escaneen, pero no funciona.

