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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 13 de mayo. Revisa y prepara las reservas.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros, El Plan.Lugar: De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental.Lugar: De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 a la Calle 144.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores.Lugar: De la Calle 128A a la Calle 144A, entre la Autopista Norte a la Carrera 52.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Fontibón.Barrios: Puerto de Teja.Lugar: De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 100.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: El Remanso I, Escocia (Parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín.Lugar: De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 SurDe la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C SurDe la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89BDe la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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