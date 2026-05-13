Aida Quilcué criticó a Abelardo de la Espriella por usar el “tigre” como símbolo y pidió que no lo utilice más: “Él no es así”

Aida Quilcué aseguró que la Amazonía de Colombia tiene tigres, pero un exconcejal afirmó que está desinformada - crédito Sergio Acero/Reuters

En un evento llevado a cabo en Leticia, Amazonas, la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, que acompaña al aspirante Iván Cepeda Castro en la contienda electoral, hizo una crítica al contendiente de la derecha Abelardo de la Espriella, por el eslogan y símbolo que utiliza en campaña. El aspirante asegura ser el “defensor de la patria” y se hace llamar “El Tigre”.

La candidata vicepresidencial destacó las características del animal, buscando mostrar que, a su juicio, Abelardo de la Espriella no cuenta con esas mismas cualidades.

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“Yo les respondo desde aquí, sobre todo en este territorio sagrado, este territorio de la selva amazónica, en donde camina el tigre, el tigre verdadero, el tigre que protege el territorio, el tigre que camina la vida, el tigre que está para cuidar nuestra selva”, precisó.

En ese sentido, instó al aspirante a no continuar utilizando al tigre como su símbolo de campaña electoral. Argumentó que, desde su perspectiva, el también abogado no actúa como defensor de la diversidad ni de la vida, algo que considera que refleja el animal.

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Abelardo de la Espriella asegura que es el defensor de la patria y su símbolo es un tigre - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Decirle a Abelardo que no utilice ese símbolo, ese ser de la naturaleza, porque él no es así. Él defiende la vida, él defiende la inclusión, él defiende la diversidad que representa esta selva colombiana y por eso no puede ser utilizado. Y no lo digo porque estoy en campaña, sino porque así nos lo dicta las normas de la naturaleza, por el cual cualquier ser humano no puede venir a pisotear la dignidad de los seres que habitan la madre selva”, indicó.

Las declaraciones de Quilcué generaron malestar entre algunas personas del país político colombiano, entre ellas, Juan Martín Bravo, exconcejal de Cali (Valle del Cauca). A través de su cuenta de X, el exfuncionario afirmó que la candidata está desinformada, puesto que, según indicó, en Colombia no existen tigres en estado salvaje.

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En ese sentido, aseguró que la aspirante es presentada por el Pacto Histórico como una mujer que tiene un amplio conocimiento del territorio, pero que, con sus intervenciones públicas, estaría demostrando que hay temas sobre los cuales no está debidamente informada.

El exconcejal Juan Martín Bravo C. criticó a Aída Quilcué y advirtió supuesta mediocridad - crédito @juanmartinbc/X

“También han defendido que no sepa leer (si sabe) y no contar con un bachillerato, pese a recibir más de $2.400 millones como senadora, usando como excusa su origen indígena. Dejar de exigir preparación y conocimiento en los cargos públicos no es inclusión; es mediocridad”, aseveró.

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Críticas de Abelardo de la Espriella a la dupla Cepeda-Quilcué

Así como Quilcué y el candidato Iván Cepeda hizo críticas al abogado de la derecha, Abelardo De La Espriella ha expuesto su punto de vista con respecto a su candidatura. En marzo de 2026, por ejemplo, advirtió sobre el impacto institucional que podrían tener las propuestas de los aspirantes del Pacto Histórico, refiriéndose específicamente al impulso de una asamblea constituyente y otras iniciativas.

En declaraciones a Caracol Radio, afirmó que la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y la política de “Paz Total” implican “graves consecuencias para el orden institucional” y aseguró que los ciudadanos deben ser conscientes del “riesgo” que, en su opinión, implican estos planteamientos para el futuro político de Colombia.

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De la Espriella criticó las propuestas de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato insistió en que las propuestas de Cepeda y Quilcué tienen similitudes con el “modelo venezolano”, el cual, según su análisis, provocó debilidad institucional y el desmonte progresivo de los contrapesos democráticos.

De igual manera, indicó que la “Paz Total” defendida por Cepeda sería una forma de “claudicación del Estado colombiano ante los ilegales”. En opinión del candidato, esta estrategia implica “concesiones indebidas” que afectarían la seguridad ciudadana.

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También cuestionó la fórmula vicepresidencial de Cepeda y sus posturas respecto a la fuerza pública, indicando que podrían traducirse en impactos negativos sobre la estabilidad institucional. “Me preocupa porque representa un ataque a las instituciones, al Estado de derecho y al orden constitucional”, dijo.