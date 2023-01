Juan David Mosquera considera un sueño su convocatoria a la selección Colombia

Juan David Mosquera fue convocado a la selección Colombia. @TimbersFC/Twitter

La convocatoria de la selección Colombia generó polémica pues muchos de los jugadores habituales en los llamados de Néstor Lorenzo brillaron por su ausencia, sin embargo, hay nuevas caras que destacan en el combinado patrio. Tal es el caso de Juan David Mosquera, lateral del Portland Timbers que se comprometió previo a su debut nacional, teniendo en cuenta que este es el primer llamado tras su salida del Medellín.

Mosquera salió de la cantera del Medellín y afianzó su juego en el plantel, tras la llegada de David González a la dirección técnica, sin embargo, los rojos no contaron por mucho tiempo con el defensor; pues el Portland lo fichó a mediados de 2022.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Mosquera ponderó el trabajo realizado por el seleccionador del combinado patrio, pues explicó que las dinámicas usadas en el terreno de juego, le permiten a la selección mejorar su mentalidad e incluso, condicionar siempre al rival con la victoria.

“El profesor también quiere cambiar lo que se ha venido viendo los últimos años en la selección, quiere volverla ganadora, creo que esa es la mentalidad para nuestra selección, para darle alegría no solo a los jugadores, sino también a un país”, resaltó.

La actualidad de la MLS

En Estados Unidos aún se recuerda al Pibe Valderrama, Leonel Álvarez, Juan Pablo Ángel, entre otros, pues estos fueron de los principales jugadores que sumaron minutos en la Major League Soccer, sin embargo, durante un largo periodo se desestimó la calidad futbolística de la misma. Dicho contexto ha cambiado según Mosquera, pues aseguró que el torneo viene “creciendo”.

“Es una liga que para nadie es un secreto, en los últimos años venía siendo criticada con el tema del nivel de competitividad, pero ahora los últimos años ha ido creciendo, y creo que debido a esa evolución la mejoría se va a mostrar en los próximos años, pues ahora, muchos talentos y muchos jugadores jóvenes buscan venir a Estados Unidos”, explicó.

Portland Timbers tiene una importante cuota de colombianos, pues además de Mosquera, en sus filas destacan: Diego Chará, Yimmi Chará, Santiago Moreno y Dairon Asprilla. Respecto a la convocatoria, el exMedellín aseguró que todo ha sido producto del trabajo realizado en Estados Unidos y en Colombia, pues siempre fue un sueño pertenecer a la Tricolor.

“Le agradezco a Dios, porque ha sido un trabajo largo durante estos añitos, también mi pasado por Medellín me dio un plus y ahora, estando en la MLS las cosas se van dando y acomodando a lo que quiero. Esto es un sueño, he hablado con el profe pocas veces, pero seguimos en camino”, añadió en el VBar.

Los convocados por Néstor Lorenzo

1. Juan David Mosquera - (Portland Timbers)

2. Santiago Moreno - (Portland Timbers)

3. Nicolás Hernández - (Club Athletico Paranaense)

4. Dylan Borrero - (New England Revolution)

5. Juan Camilo Hernández - (Columbus Crew)

6. Cristian Arango - (Los Angeles FC)

7. Diego Valoyes - (Club Atlético Talleres)

8. Jorman Campuzano (Giresunspor)

9. Alexis Pérez (Giresunspor)

10. Frank Fabra - (Club Atlético Boca Juniors)

11. Andrés Reyes - (New York Red Bulls)

12. Andrés Llinás - (Millonarios FC)

13. Álvaro Montero - (Millonarios FC)

14. Daniel Ruiz - (Millonarios FC)

15. Daniel Cataño - (Millonarios FC)

16. Junior Hernández - (Deportes Tolima)

17. Juan Camilo Portilla - (América de Cali)

18. Yílmar Velásquez - (Deportivo Pereira)

19. Díber Cambindo - (Deportivo Independiente Medellín)

20. José Luis Chunga - (Alianza Petrolera)

