Familia de Paula Durán, la colombiana que fue diagnosticada con cáncer, viaja a Estados Unidos

Luego de semanas de gestiones y peticiones, llegó el día para que la familia de Paula Durán inicie su viaje a los Estados Unidos, país en el que la mujer espera pasar sus último días de vida a causa de su grave padecimiento de cáncer en su cerebro. Gracias a la donación de los pasajes que hizo la aerolínea Latam, los padres de Durán volarán a San Francisco, California, luego de hacer una escala en Miami.

De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, medio de comunicación que estuvo con la familia en el aeropuerto El Dorado, en la mañana de este jueves, la familia partió con destino a territorio norteamericano a primera hora. Al llegar a Miami se enfrentarán a una escala de ‘varias horas’ para luego encontrarse con su hija sobre las 9:15 p.m., hora colombiana. Paula, para el momento, se encuentra en su vivienda, ubicada en Concorde, al norte de California.

“Yo le llevo a mi hija mi corazón y mi vida completa. Ella no está en condiciones de un regalo o algo material, ella lo que quiere es que yo llegue”, comentó Gloria Camargo, previo al abordaje, ante los micrófonos del medio de comunicación ya mencionado. “Voy a decirle que la amo y que vamos a salir adelante”, añadió Éder Durán, papá de Paula.

Fue este miércoles cuando, en la Embajada de los Estados Unidos, los padres de Paula Durán recibieron la visa para poder viajar a ver a su hija.

Paula, de acuerdo con lo que contó su esposo, Sergio Vega, al exponer el caso en redes sociales para pedir ayuda, se enteró de que tenía cáncer cuando empezó a sentir fuertes síntomas de malestar que, en un principio, asoció con su estado de embarazo. La colombiana de 27 años tiene dos hijas, Luciana, de 9 años, Julieta, de 4 años, y estaba embarazada.

Hacia la semana 34 de su embarazo, es decir, para finales del octavo mes de la gestación, presentó mareos, vómito, dolores de estómago y cabeza. “La llevé a las 8 de la mañana, le hicieron todos los estudios pertinentes y a las 11 de la noche nos dieron la trágica noticia de que tenía un tumor en el cerebro de cuatro centímetros”, destacó Vega al relatar lo ocurrido el 28 de noviembre del 2022.

Tras conocerse que padecía de aquella enfermedad, Paula fue trasladada al Hospital John Muir en Walnut Creek, lugar en el que fue sometida a una cesárea de emergencia. “El 29 de noviembre, a las 11 de la mañana, Juan José nos dio un gran mensaje: que luchemos por la vida, porque a pesar de la adversidad en la que se encontraba, él había nacido”, recordó Vega en su relato en redes sociales.

Aunque fue sometida a una cirugía y el tumor de su cabeza fue extirpado, los médicos le notificaron a la familia que el cáncer ya había hecho metástasis y que se la enfermedad se había extendido a otros órganos vitales. “Acabo de tener una reunión con todos los médicos. Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente. Ya médicamente en el hospital no le van a hacer nada más. Le dieron un mes de vida a mi esposa”, contó Vega.

Fue aquí cuando empezó la lucha para que se le permitiera a los familiares de Paula viajar de urgencia a los Estados Unidos. En el proceso fue importante el apoyo de varias personas, sin embargo, se ha resaltado la labor de la representante a la Cámara por Córdoba por el Partido de la U, Saray Robayo, quien lideró la gestión.

“Nos movilizamos para buscar el apoyo de nuestra Cancillería y poder así gestionar con la Embajada Americana las visas humanitarias para poderse reunir con sus familiares que se encuentran en Colombia y que no han podido acompañarlos en este proceso”, dijo.

