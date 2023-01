Yina Calderón se hará otro procedimiento en los glúteos para ocultar su cicatriz

Yina Calderón también mostró su nuevo tono de cabello, recordando la apariencia de Karol G hace unos meses (@oficialdjyinacalderon / Instagram)

Yina Calderón reveló a sus seguidores que próximamente se realizará un nuevo tatuaje en sus glúteos para tapar la cicatriz que la cirugía de reconstrucción dejó tras el retiro de los biopolímeros. La DJ de guaracha se ha sometido a múltiples cirugías estéticas, especialmente en esa zona del cuerpo, lo que ha hecho que en varias ocasiones se le vea deforme.

Tuti Vargas reapareció sin prótesis en sus senos, así lo dejo ver en redes La famosa influenciadora aseguró que tras casi diez años con implantes, estaba presentando síntomas de síndrome de Asia y había entendido que no los necesitaba VER NOTA

Actualmente, Calderón está feliz con los resultados de su más reciente cirugía en los glúteos, en la que nuevamente se colocó prótesis y pudo recuperar la apariencia de su cola. Sin embargo, algo con lo que la famosa no ha estado muy conforme es con la cicatriz que sobresale

Es por eso que Yina Calderón decidió hacerse un nuevo tatuaje en esta zona, con la intención de que la huella de las cirugías pasen desapercibidas. “Mañana me tatúo mi cicatriz y tengo un hp susto ¿será que duele?”, escribió la exprotagonista de novela en una publicación que realizó para su millón de seguidores y en la que claramente se ve el procedimiento que tuvo que realizarse para retirar los biopolímeros y reconstruir sus glúteos.

Así mostró Yina Calderón la cicatriz que tiene en sus glúteos tras la cirugía para retirar los biopolímeros (@oficialdjyinacalderon / Instagram)

En sus historias de Instagram la famosa empresaria se mostró en ropa interior y sin filtro para dejar ver a sus seguidores cuál había sido el resultado de sus intervenciones en los glúteos. “Ustedes saben que a mí me hicieron cirugía en la cola”, señaló en un principio la famosa y recordó que solo tiene prótesis en la nalga derecha “porque me tuvieron que sacar la izquierda”.

Lina Tejeiro reapareció en redes sociales luego de su intervención quirúrgica La actriz se encuentra en recuperación luego de que fuera operada de nuevo, por cuenta de los biopolímeros que volvieron a reactivarse generando dolor en la parte baja de la espalda VER NOTA

Esto a pesar de que sus médicos, tras todos los problemas que vivió por los biopolímeros y las múltiples intervenciones de reconstrucción, no le recomendaron volverse a colocar implantes en los glúteos. La mujer ha explicado que no se sentía cómoda con la apariencia de su cola sin una prótesis, por lo que hizo caso omiso a las recomendaciones médicas.

Yina Calderón señaló que actualmente se siente bien con su apariencia y ello se debe a que se ha esforzado por cuidarse. “El culo, sea que usted tenga prótesis o no, se cae. Eso no es culpa del cirujano, uno se tiene que cuidar”, reveló la influenciadora y señaló que ha estado usando las fajas de su emprendimiento para conservar la apariencia que le gusta. En ese video además se ve que el tatuaje que se había hecho anteriormente perdió su forma.

La Dj de guaracha insistió en que solo tiene una prótesis en su nalga derecha, cosa que no creen sus seguidores

En los comentarios de su publicación los seguidores de Calderón no creen que la mujer solo tenga una prótesis y varios de ellos le recomendaron recurrir al láser u otros procedimientos para borrar la cicatriz. “¿Será que la gente es ciega? Hay ella tiene sus dos prótesis”; “No debería tatuarse, hágase láser”; “Niña en ves de hacerte tanta vaina invierte en tu salud mental”; “Lo increíble de todo es que aún siga con el cuento de que solo tiene una prótesis”.

Yina Calderón y su nuevo look

Las revelaciones sobre sus glúteos coincidieron con la de su nuevo color de cabello. Aunque Yina Calderón se había prometido a sí misma mantener el cabello en su color negro durante 2023, en cuestión de 17 días volvió a utilizar tonos fantasía. Esta vez apareció con el cabello de color azul.

Survivor, la isla de los famosos: RCN anunció la fecha de estreno Sara Uribe, Marcela Reyes y Mateo Carvajal son algunas de las celebridades que concursarán en el reality, presentado por Tatán Mejía VER NOTA

“Ustedes me decían que el negro se me veía hermoso, pero yo no me siento yo. Yo sé que el negro me hace ver bien, pero es que no me siento como Yina Calderón, entonces volví al azul. Recuerden que yo antes lo tenía mitad azul y rosado ... es que me sentía como una señora, lo intenté en serio pero no aguanté nada”, señaló la famosa a sus seguidores.

Seguir leyendo: