Manuel Medrano es blanco de críticas por afirmar que J Balvin es el máximo exponente del reguetón

Manuel Medrano aseguró que J Balvin transformó el género urbano y por eso es que este todavía sigue vigente.

J Balvin es uno de los máximos exponentes el género urbano en Colombia y, gracias a su trabajo dentro y fuera del país, goza de gran reconocimiento por canciones como Mi gente, Qué más pues y Con altura que grabó junto a Rosalía. El paisa también confesó hace unos años que padece que depresión y que lucha constantemente con esta enfermedad y se enfocó en ayudar a personas que la padecen.

Adicionalmente, su reconocimiento mundial lo ha llevado a ser protagonista de campañas publicitarias con grandes marcas haciendo que su imagen se potencializara a nivel mundial y convirtiéndose en embajador de Colombia ante el mundo, así como su colaboración con la marca Gef con la que lanzó varias prendas de vestir.

Sin embargo, el cantante no goza de buena popularidad entre algunas personas que lo han criticado fuertemente por no opinar respecto a la realidad social del país, tal como ocurrió en el estallido social que afrontó el país hace algunos años. Esto llevó a que René, de Calle 13, le lanzara una tiraera’ por no pronunciarse al respecto de esta situación, como si lo habrían hecho otros voceros.

J Balvin durante la premiación de los Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator celebrada en Nueva York. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Esto, según han indicado algunos medios, ha hecho que la popularidad del artista se vea disminuida y que sus canciones no tengan la aceptación suficiente, por lo que sus haters están constantemente encima de él en redes sociales y no desaprovechan cada oportunidad para recordarle lo que ocurrió. En vista de esta situación, fue que en 2022 estrenó su canción Niño Soñador.

“Y sé que estoy en deuda con ustedes… Pero por mi país yo he hecho cosa’ que nunca mostré en las rede’… Hasta la fecha (¡wuh!), Yeah”, es uno de los apartes que tiene la composición musical, sin embargo, esto encendió mucho más los comentarios debido a que presumió otros lujos de los que goza y no fue considerado una respuesta contundente.

Y aunque el colombiano tiene un terreno ganado, pese a que sus seguidores digan lo contrario, su colega Manuel Medrano compartió recientemente su opinión a través de su cuenta oficial de Twitter en la que afirmó que el paisa es el máximo exponente del reguetón. Además, indicó que de no haber sido por su transformación, el género ya habría desaparecido.

Manuel Medrano aseguró que gracias a J Balvin el género urbano se sostuvo por cuenta de la innovación que tuvo el paisa en su momento. @manuelmedrano/Twitter

“Si J Balvin no hubiera transformado el reguetón en su momento, ese género ya se hubiera acabado hace rato, ese ‘man’ es el verdadero jefe de esa música en la actualidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fueron varios los internautas que le dieron la razón a Manuel Medrano, sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con su posición por lo que recibió fuertes críticas de productores puertorriqueños que le recalcaron que el reguetón es propio de su cultura y es una falta de respeto que el cantante hiciera ese tipo de afirmaciones.

Respuesta de una internauta a Manuel Medrano por cuenta de sus afirmaciones sobre el género urbano y J Balvin. @manuelmedrano/Twitter

“Esto es una falta de respeto a todos los artistas boricuas que vivimos y creamos reguetón porque es nuestra herencia cultural y nos rodea día a día. Puerto Rico es el centro y la cuna del reguetón y J Balvin (un extranjero que hace música pop) no dicta el éxito de nuestro arte”, escribió un usuario de redes sociales.

La respuesta de Medrano dejó claro que para él, eso forma parte de la manipulación que ejercen algunos cantantes del gremio y les dedicó un trino: “… Obvio este tuit era para ustedes, bienvenidos a su eternidad, ustedes nunca van a llegar aquí… No veo una sola persona interesante comentando algo negativo…”.

Manuel Medrano respondió a las críticas que recibió por cuenta de su comentario sobre J Balvin, como máximo líder del género urbano. @manuelmedrano/Twitter

