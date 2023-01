Levantan bloqueo en el Túnel de Occidente de Antioquia

El paso se habilitó hacia las 8:20 de la noche del 17 de enero.

En horas de la noche del 17 de enero, el paso por el Túnel de Occidente, un importante corredor vial que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia y la subregión del Urabá antioqueño, fue nuevamente habilitado, luego de que los transportadores lo bloquearan en señal de protesta por el alza en las tarifas del peaje.

Fueron varias las negociaciones adelantadas entre los líderes de la protesta y la concesión Devimar, hasta que se llegó a un acuerdo que permitió reabrir el paso.

“La tarifa del peaje va a quedar con el mismo valor de 2022″, informó un vocero de los gremios de transportadores. No obstante, no se revelaron detalles de lo acordado y se espera que en las próximas horas tanto Devimar como el Invías (Instituto Nacional de Vías) confirmen lo que sucederá con este peaje en adelante.

Con el alza que se había registrado en esta concesión vial, el peaje había pasado a ser el más costoso del país, a pesar del anuncio hecho por el Gobierno nacional de que aquellos a cargo de Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantendrían sus tarifas de 2022.

Incluso, un tuitero advirtió que el peaje a del Túnel de Occidente había aumentado de precio dos veces en 24 horas, pasando de 18.100 pesos a 20.500 pesos el 16 de enero y a 26.900 pesos el 17 de enero.

Algunas concesiones subieron las tarifas y les tocó volver a bajarlas

No solamente ocurrió en Antioquia. En varios puntos del país se registraron aumentos en los peajes porque el decreto 050, con el que el Gobierno ordenaba mantener los precios de 2022, solo se firmó hasta la tarde del 16 de enero, y ya varas concesiones habían actualizado las tarifas desde la medianoche.

Se conoció que 75 concesiones alcanzaron a incrementar su tarifa, pues la ley indica que cada 16 de enero los peajes se deben actualizar de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que sirve para medir la inflación. Solamente 35 peajes mantuvieron sus tarifas de 2022.

Coviandina, Rutas del Valle, Covioriente, Transversal del Sisga y Ruta al Mar fueron algunas de las concesiones que actualizaron sus tarifas debido a que no conocían el decreto. El incremento fue del 16,12%, pues corresponde a la inflación más un 3%.

En redes sociales, algunos conductores cuestionaron al Gobierno nacional y al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por haber incumplido su promesa. “¿No era que los peajes quedaron congelados? Hoy el peaje Palmira - Cali subió de $9.600 a $10.800?”; “¿Qué pasó con la congelación en el aumento de los peajes?”; “¿por qué engañan al pueblo?”, fueron algunos comentarios.

“Simplemente no se advirtió de la existencia del decreto, por lo que algunos peajes fueron cobrados (con precios más caros). Sin embargo, ya fueron informadas (las concesiones) con la copia del decreto para que a partir de la fecha no se sigan cobrando esos mayores valores. No habrá devoluciones”, dijo el ministro Guillermo Reyes sobre los aumentos registrados.

La medida del Gobierno también indica que tanto el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías “deberán diseñar y aplicar los mecanismos necesarios que permitan el restablecimiento de la tarifa a más tardar el 31 de diciembre del año 2024, con el propósito de normalizar el esquema tarifario estimado para ese momento”.

Cabe destacar que los peajes departamentales sí podrán realizar su alza en el precio de acuerdo con la inflación.

