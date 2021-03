Peor que “inseguridad jurídica”: el campo advierte una “alarmante indefensión productiva” frente a los conflictos gremiales

La ciudadanía se movilizó en solidaridad con los dueños y trabajadores de Lácteos Mayol (InfoCañuelas)

La dirigencia del campo manifestó en las últimas horas su preocupación por los bloqueos a empresas a causa de conflictos gremiales. Estos hechos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires y los representantes de los productores no solamente repudiaron los actos de vandalismo registrados; ahora también denuncian lo que califican de “alarmante indefensión productiva”, por lo que reclaman la intervención del Estado para resolver estos problemas.

Uno de los conflictos finalizó hoy a la madrugada, con el dictado de la conciliación obligatoria. Se trata de Lácteos Mayol, en el Partido de Cañuelas, donde durante casi 5 días representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) de General Rodríguez bloquearon los ingresos y salidas de la Planta, reclamando que la mitad de los 14 trabajadores sean recategorizados e incorporados como afiliados de su sindicato.

El otro conflicto todavía sigue sin solucionarse. En Pérez Millán, Partido de Ramallo, el dueño del Frigorífico ArreBeef, Hugo Borrel, anunció la semana pasada el cierre del mismo en medio de un conflicto gremial por elecciones internas. Todavía hay un bloqueo a la fuente de trabajo, mientras el sector privado continúa reclamando una solución a la grave situación por la que se atraviesa.

Leche derramada

En el conflicto de Cañuelas, como consecuencia del bloqueo los dueños de la planta láctea debieron tirar más de 5.000 litros de leche. Y en el caso de Pérez Millán, hubo que esperar varios días para retirar los animales que estaban en el frigorífico y la carne que se encontraba en las cámaras de frío.

A todo esto, el campo advirtió tiempo atrás sobre el aumento de los conflictos gremiales en el sector. En diciembre pasado un reclamo salarial de los aceiteros y recibidores de granos, paralizó las exportaciones del país. Y en enero último, por los efectos de la protesta de los transportistas autoconvocados, que reclamaban un incremento de la tarifa de flete, se generó un freno de la comercialización de granos en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

En diciembre pasado un reclamo salarial de aceiteros y recibidores de granos paralizó las exportaciones. En enero, la protesta de transportistas autoconvocados en reclamo de un aumento de los fletes, paralizó la comercialización de granos en los puertos del sur bonaerense

Frente a los conflictos de los últimos días, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió los actos de vandalismo: “ El estado de indefensión productiva que se manifiesta en estos dos casos, de ciudadanos argentinos que invierten, producen y generan puestos de trabajo para la comunidad es alarmante”, señalaron hoy los dirigentes de la entidad en una comunicado. Y agregaron: “Carne que se pudre en el frigorífico, leche que se tira en la planta láctea, dueños de la planta presos en su propio establecimiento por no poder salir del mismo por instancia de los sindicalistas del gremio lechero, la fiscal que no identifica a los culpables, y un juez que no actúa”.

Falta de diálogo, lentitud judicial, ausencia del Estado

La entidad que preside Horacio Salaverri advirtió sobre “la falta de diálogo para resolver los problemas gremiales, la lentitud de la justicia para resolver estos conflictos, la ausencia del Estado y sus ministros para dirimir estas situaciones y las acciones desmedidas de los sindicalistas no aportan a poder seguir construyendo el país que nuestro presidente expresó en la pasada Asamblea Legislativa”, dijeron.

En el comunicado, los representantes de los productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa, pidieron al Gobierno que asegure el libre tránsito y comercio, y articular los mecanismos que permitan asegurar el mantenimiento de las fuentes de trabajo y producción, que son tan importantes para recomponer el tejido social del país tras la situación de Pandemia que la Argentina y el resto del mundo está atravesando.

La crisis de Formosa

El campo también se pronunció sobre los incidentes que se registraron ayer en la provincia de Formosa, en medio de la represión policial a una protesta ciudadana que salió a las calles a cuestionar la decisión del Gobierno de Gildo Insfrán, de volver a Fase 1 tras la detección de 17 nuevos casos de coronavirus.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó hoy desde su cuenta de Twitter: “Seguiremos acompañando a los productores y al pueblo de Formosa en la defensa del pleno ejercicio del estado de derecho y las libertades individuales”.

Además, sostuvo: “Los productores sufrimos mucho también las restricciones impuestas por el Gobierno de Formosa. Estamos consternados por la represión en esa provincia y el atropello a las libertades básicas de circular por la Nación sin aduanas internas, a expresarse y a manifestarse públicamente”.

Hay que recordar que los sectores de la producción se manifestaron en contra de las restricciones para circular entre las provincias que sufrieron los integrantes de la cadena productiva y agroindustrial, declarados como sectores esenciales, desde el inicio del aislamiento social y obligatorio que el Gobierno nacional implementó hace casi un año en el inicio de la pandemia de coronavirus en la Argentina.

SEGUIR LEYENDO: