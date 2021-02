Malestar en el campo: la Mesa de Enlace se reunirá hoy para definir una estrategia ante la posibilidad de un nuevo aumento de las retenciones

Los dirigentes de la Mesa de Enlace (Gustavo Gavotti)

El malestar del sector agropecuario con el Gobierno es muy grande; ya hablan de medidas gremiales si finalmente la administración avanza una vez más contra el campo y cambio las reglas de juego con otro aumento de la presión impositiva y medidas que aplicó en su momento el kirchnerismo y se convirtieron en desincentivos para la producción.

Luego de la advertencia de Alberto Fernández sobre la posibilidad de subir las retenciones o poner cupos a las exportaciones si no bajan los precios internos de los alimentos, las entidades del campo salieron ayer a cuestionar los dichos presidenciales y volvieron a señalar que los productores agropecuarios no son formadores de precios. Además advirtieron los efectos negativos que tendrían las medidas que meneó el Gobierno y que no solucionarían el problema inflacionario de la Argentina.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunirán hoy a partir de las 11 horas, por Zoom. El objetivo es relevar la opinión de los titulares de las entidades y el impacto que tuvo en las bases la posibilidad de que el gobierno avance en las medidas que mencionó Fernández.

No se descarta que en el encuentro también se defina una estrategia de comunicación, para que la sociedad entienda la baja incidencia de las materias primas en el precio final de los alimentos. Un alto dirigente de la Mesa de Enlace aseguró que por el momento no se analiza la posibilidad de solicitar una reunión con el presidente o con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“El precio del alimento no está tan relacionado con el costo de producción, como sí con la demanda que a su vez tiene que ver con el exceso de emisión y el aumento del gasto, verdaderas causas de la inflación. Un eventual aumento de retenciones o la implementación de cupos de exportación tendría un impacto sobre el precio que recibe el productor y sobre su proyección de inversión y siembra”, sostuvo Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Además, los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), convocaron a una reunión este martes de su Mesa Ejecutiva, donde analizarán la posibilidad de un encuentro extraordinario del Consejo Directivo, conformado por los presidentes de las rurales que integran la entidad, para definir las acciones gremiales.

Anoche, en un comunicado de prensa, la entidad que preside Horacio Salaverri señaló: “Las declaraciones del presidente Alberto Fernández de querer aumentar las retenciones de los productos agropecuarios, simulando querer resolver un problema en el precio de los alimentos, principalmente ocasionado por el enorme déficit fiscal y la incapacidad para controlar la inflación, vuelve a colocar a los productores agropecuarios como los enemigos necesarios para una lucha que revitalice una épica electoral anacrónica y perimida”.

“Los productores no son formadores, sino tomadores de precios”, dice el comunicado, que afirma que “solo el Estado puede influir en los porcentajes de los impuestos nacionales y provinciales, o en las utilidades que reciben otros eslabones de la cadena acrecentando el precio de los alimentos”.

“Señor Presidente, usted debiera saber que la incidencia de los productores en el precio de los alimentos no supera el 20 % , siendo el otro 80 % originado en variables macroeconómicas que su administración debiera controlar. Por eso, nunca habrá dialogo fructífero cuando está cerrado a escuchar”, concluye el texto

Este medio consultó a referentes del Consejo Agroindustrial Argentino sobre su reacción a los dichos de Alberto Fernández. De momento, el Consejo las está evaluando y en las próximas horas se pronunciará sobre el paro de los transportistas autoconvocados que sigue afectando a la comercialización de granos en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los miembros del Consejo, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, dijo a Infobae que los dichos del presidente “están alejados de la realidad: los alimentos son la consecuencia y no la causa de la inflación”. Por eso, aconsejó, “sería razonable que se reúna rápidamente con los representantes del sector para que conozca en forma directa el tema”.

Más repercusiones

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) insistió en el punto de que “el campo no es el formador del precio de los alimentos”. Según Achetoni, “el problema es que no se quiere reconocer la inflación y el Gobierno necesita de las retenciones e ingreso de divisas. Resulta ahora un sacrilegio tener un precio referencial de lo que podría valer nuestro producto. La leche, las frutas eso no importa. Si se le paga al productor un precio por debajo de los costos, no importa, no interesa. Pero sí interesa el maíz y la soja que tienen un precio internacional”, dijo en declaraciones al programa CNN Campo.

En esa línea, el vicepresidente de la SRA Carlos Vila Moret aseguró que las declaraciones de diferentes funcionarios del Gobierno preocupan porque desconocen la dinámica de la formación de precios y parten de una mirada prejuiciosa en la que el campo y los productores somos siempre los culpables.

“No se sabe hasta qué punto es desconocimiento o un relato ideológico que les sirve para la interna. Creer que con medidas como un aumento de retenciones o la implementación de cupos de exportación se va a lograr una mejora para el consumidor es desconocer cómo se forman los precios y cómo gravita el valor del commodity en precio final al consumidor”, dijo el dirigente de la Rural.

Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), fue más contundente aún. “Siguen sin entender la situación. Ellos entienden -dijo, en referencia al Gobierno- que nosotros somos formadores de precios. Primero, no lo somos. Y segundo, la participación que tiene el producto primario en el producto final es muy baja. El paquete impositivo y los demás segmentos tienen una influencia mucho mayor. ¿Por qué están tan convencidos de que manejando el eslabón primario van a manejar los precios? Es un error garrafal, pero no lo quieren entender. Y ahí es donde pensamos que hay una cuestión ideológica en contra del campo”, indicó.

En tanto, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical de Formosa y productor agropecuario, Ricardo Buryaile, publicó una carta abierta en sus redes sociales, dirigida a Alberto Fernández. “Usted responsabiliza a los productores por la inflación, los amenaza con instaurar cupos a las exportaciones o subir las retenciones, pero parece desconocer que los productores no tienen capacidad real de influir en el precio final que pagan los consumidores. Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”, señaló.

“Para que quede claro: usted está pidiendo a quienes no controlan entre el 80 y 90 por ciento de la cadena de valor que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. Usted sabe que esto es imposible. Solo está escondiendo la intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones. Es hora de plantear una política económica, fiscal y monetaria seria para luchar contra la inflación en lugar de poner como enemigos número uno de la sociedad a los productores agropecuarios”, finalizó el ex ministro de Agricultura.

