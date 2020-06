En primer lugar, ser proactivo . Según el consultor, estar en un estado reactivo, sin importar la situación, generalmente nos pone en desventaja. No es diferente en agronomía. “Diseñe siempre un plan, no solo para ayudarse a sí mismo, sino también para ayudar al agricultor a tener mayores posibilidades de éxito”, dice Thomas, y agrega: “Un plan no significa que no tendrá que ser reaccionario algunas veces, pero le permite mantenerse a la vanguardia de las situaciones y mitigar posibles fallas o descuidos”.