Suicidios, deudas impagables y la extinción de un ícono urbano: cómo afecta a Nueva York la gran crisis de sus taxis

Los taxistas tomaron créditos de hasta USD 1 millón para un permiso, pero cuando llegó Uber no sólo aplastó sus ingresos: el valor de esas licencias cayó a menos de USD 200.000. Si las venden, no alcanza para pagar a deuda; si manejan, no ganan para vivir. Sólo en 2018, mientras el paisaje de la ciudad cambia, ocho se suicidaron