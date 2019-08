Según el protocolo cárnico firmado con China, se prevé que si el establecimiento exhibió en sus registros una enfermedad no permitida por las autoridades sanitarias chinas, tales como brucelosis, tuberculosis, lengua negra o rabia, con esos antecedentes no se lo limita para remitir hacienda con destino a feria o bien a un mercado concentrador, aunque dichos lotes no podrán mezclarse con aquellos vacunos que sí están autorizados para su exportación.