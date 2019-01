Calu Rivero: "No tenés que tener un arma en la cabeza para sentir que tu vida se acaba"

Tras seis años de alejamiento ("porque no aguantaba más"), volvió a Telefe con Campanas en la noche. Su duro camino para salir a la luz, cómo fue denunciar por acoso a su ex compañero de tira "sin ayuda de nadie" y su reflexión acerca de la labor de Actrices Argentinas: "Somos actrices que aprendimos a actuar, no a hacer política o a dedicarnos a algo más social.