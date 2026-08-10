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El expresidente Gustavo Petro se pronunció tras fuerte temblor de 7,4 en Colombia: “Que los funcionarios de la Ungrd digan que pasa en Hidroituango”

El temblor ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, se sintió en diferentes ciudades del país y tuvo como epicentro a San José del Palmar, Chocó

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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El lunes 10 de agosto de 2026 se registró un fuerte temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento de Chocó, al occidente del país, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El hecho generó diversas reacciones entre funcionarios y políticos. La más reciente fue la del expresidente Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta oficial de X.

El exmandatario, en un breve mensaje, pidió a los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informar sobre la situación en Hidroituango, debido a que afirmó que ese representa el principal riesgo para el país.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió a los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informar sobre la situación en Hidroituango - crédito @petrogustavo/X

“Que los funcionarios de la UNGRD, digan que pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal (sic)”, indicó Gustavo Petro.

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro indicó que la tierra está gritando, motivo por el cual se preguntó quién la está escuchando. “La tierra grita y ¿ Quien escucha sus mensajes? (sic)“, indicó.

El mensaje del exmandatario colombiano llevó a que Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, se pronunciara en la misma red social, donde afirmó que Gustavo Petro desea que ocurra una tragedia en Hidroituango.

“El aprovechamiento político por encima del dolor humano. Todo normal. Querrá por supuesto que haya una tragedia en Hidroituango (sic)”, indicó el exministro de Salud.

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Alejandro Gaviria - crédito @agaviriau/X
Alejandro Gaviria afirmó que Gustavo Petro desea que ocurra una tragedia en Hidroituango - crédito @agaviriau/X

El expresidente del Senado, Ernesto Macías, pidió al exmandatario que no incurra en “terrorismo” con el objetivo, según sus palabras, de “causar pánico”.

“Señor Petro, no haga terrorismo para causar pánico. Gracias a Dios nada pasó en Hidroituango. Y, afortunadamente, Colombia ya tiene Presidente de verdad y está al frente de la situación (sic)”, indicó Macías.

Ernesto Macías - crédito @ernestomaciast/X
Ernesto Macías pidió al exmandatario que no incurra en “terrorismo” con el objetivo, según sus palabras, de “causar pánico” - crédito @ernestomaciast/X

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, le pidió al expresidente Gustavo Petro no ser indolente tras lo sucedido en la madrugada del lunes 10 de agosto de 2026.

“Indolente Petro Gustavo Petro, con la tragedia por el temblor que vive Colombia en este momento. Todo el país evaluando daños, atendiendo heridos y demás y este señor con sus constantes descaches politiqueros. A Dios gracias ya no es el Presidente de este país (sic)”, expresó.

Papo Amín - crédito @papoaminCD/X
Papo Amín le pidió al expresidente Gustavo Petro no ser indolente tras lo sucedido en la madrugada del lunes 10 de agosto de 2026. - crédito @papoaminCD/X

Detalles del temblor

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se localizó en San José del Palmar, con una profundidad de 96 kilómetros. Este evento activó alertas en distintas regiones del país y generó reportes de percepción en varias ciudades, de acuerdo con la información publicada por el SGC en su cuenta oficial de X.

El sismo fue sentido en importantes capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Más tarde, a las 10:01 a. m., el SGC informó de una réplica de magnitud 3.8 en la misma zona, con una profundidad de 88 kilómetros. Además, se identificaron al menos dos réplicas adicionales, una de 2.8 y otra de 4.8, según los reportes recientes.

Julio Fierro Morales, director general del SGC, declaró: “Informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7,4 con profundidad de 88 kilómetros. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos; particularmente el 23 de noviembre de 1979, hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos dos réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente”.

A través de redes sociales, se han difundido reportes de daños en Manizales y Pereira, aunque estos aún no cuentan con confirmación oficial. El SGC recomienda a la población consultar solo canales oficiales para recibir información y recomendaciones.

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito redes sociales
A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un temblor de magnitud 7,4 se registró en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito redes sociales

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) se señaló: “El Servicio Geológico Colombiano informa sobre un sismo de magnitud 6,6, registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto, con una profundidad de 79 km. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó. Desde la Ungrd mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del SNGRD para verificar posibles afectaciones”.

La reciente actividad sísmica en la región andina mantiene en alerta a las autoridades. El SGC continúa actualizando sus boletines para informar sobre novedades relativas a la seguridad y prevención en las zonas afectadas.

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