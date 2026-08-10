EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

De acuerdo con Domínguez, todo esto disminuye la frustración para adquirir conocimiento.

Yareni Nali Domínguez Delgado , pedagoga, explicó que la exposición constante a dispositivos electrónicos, así como a redes sociales, modifica la forma en que aprendemos, “de pasar algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos más rápido, eficiente y de manera inmediata”.

13:53 hs

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compartió que más de la mitad de jóvenes, de entre 11 y 17 años, reciben alrededor de 237 notificaciones al día en sus dispositivos, de las cuales 23% llegan durante el horario escolar. Esto equivale a una notificación cada 4 minutos.

Después de una distracción, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse en lo que estaba aprendiendo.

Los docentes se consideran la primera línea de la batalla por la atención en el entorno escolar.