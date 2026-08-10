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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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13:58 hsHoy

Hiperconexión en dispositivos digitales y redes sociales disminuye la tolerancia a la frustración

Yareni Nali Domínguez Delgado, pedagoga, explicó que la exposición constante a dispositivos electrónicos, así como a redes sociales, modifica la forma en que aprendemos, “de pasar algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos más rápido, eficiente y de manera inmediata”.

De acuerdo con Domínguez, todo esto disminuye la frustración para adquirir conocimiento.

13:53 hsHoy

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compartió que más de la mitad de jóvenes, de entre 11 y 17 años, reciben alrededor de 237 notificaciones al día en sus dispositivos, de las cuales 23% llegan durante el horario escolar. Esto equivale a una notificación cada 4 minutos.

Después de una distracción, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse en lo que estaba aprendiendo.

Los docentes se consideran la primera línea de la batalla por la atención en el entorno escolar.

“Por eso no podemos dejar solas y solos a los maestros y las maestras; tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención, la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario, el aula, donde ocurre algo que ninguna pantalla puede sustituir. El encuentro para el aprendizaje que para la nueva escuela mexicana”.

13:42 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum se solidariza con Colombia tras sismo

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia; todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto en la embajada allá como el embajador aquí, por supuesto, todo el apoyo, si es necesario, al pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, expresó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, señaló que, en caso de recibir más información de la catástrofe, la difundirá en su conferencia La Mañanera del Pueblo.

La Embajada de México en Colombia emite recomendaciones tras el sismo (Captura)
La Embajada de México en Colombia emite recomendaciones tras el sismo (Captura)
12:37 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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