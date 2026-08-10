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Sequía y falta de agua: Honduras adelanta fondos para atender problemática

Las transferencias serán a 75 municipalidades afectadas severamente por la sequía, para atender las necesidades de sus comunidades

En la imagen de archivo, un campesino muestra una mazorca perdida por los efectos del fenómeno de El Niño en Las Delicias (Honduras). EFE/Gustavo Amador
En la imagen de archivo, un campesino muestra una mazorca perdida por los efectos del fenómeno de El Niño en Las Delicias (Honduras). EFE/Gustavo Amador
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El Gobierno de Honduras adelantará el pago de las transferencias del tercer trimestre a 75 municipalidades afectadas por la sequía, en una medida que implica un esfuerzo fiscal superior a los 1,100 millones de lempiras (más de 40 millones de dólares). Los fondos corresponden a julio, agosto y septiembre y serán entregados en un solo desembolso, según informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El funcionario indicó que la medida fue acordada después de una comunicación directa con el presidente de la República y en respuesta a la solicitud presentada por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), encabezada por su presidente y alcalde, Juan Carlos Molina.

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La decisión busca fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos locales en un momento en que varias comunidades enfrentan dificultades relacionadas con el abastecimiento de agua potable, debido al agotamiento de reservas y a la falta prolongada de lluvias.

Finanzas prevé completar el proceso de transferencia a las 75 alcaldías durante el transcurso de esta semana, de acuerdo con el calendario anunciado por el titular de la institución.

El adelanto no significa que las municipalidades queden exentas de las obligaciones administrativas establecidas por la legislación. Hércules aclaró que los gobiernos locales deberán cumplir posteriormente con los procesos de liquidación ante la Secretaría de Gobernación, conforme a la normativa vigente.

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El ministro explicó que el proceso comenzará dando prioridad a las municipalidades clasificadas en las categorías C y D, debido a que generalmente cuentan con menor población y una capacidad más limitada para generar ingresos propios.

Fondos para emergencias

Posteriormente, el proceso avanzará con las alcaldías correspondientes a las categorías B y A, hasta completar las 75 municipalidades contempladas en el adelanto. “Esperaríamos para esta semana poder ya transferir a cada una de ellas; en estos días salimos con todas las 75 alcaldías”, manifestó el funcionario.

El funcionario aseguró que la asignación de los recursos se realizará tomando como referencia la situación que atraviesan los municipios y no la afiliación política de sus autoridades.

Reunidas autoridades para cuantificar afectaciones por sequía prolongada
Reunidas autoridades para cuantificar afectaciones por sequía prolongada

“Aquí no estamos viendo colores políticos, lo que queremos es ayudar a los diferentes alcaldes, porque nadie mejor que ellos conoce las necesidades de sus municipios”, señaló.

El titular de Finanzas señaló que, de los 298 municipios, 75 han sido declarados en alerta amarilla debido a los efectos de la sequía.

La situación podría agravarse en algunos de estos territorios, ya que existe la posibilidad de que determinadas municipalidades pasen a alerta roja en los próximos días, debido a las condiciones observadas en las verificaciones realizadas en campo.

Atención en 39 municipios

Entre los principales problemas identificados se encuentra la dificultad para acceder a agua potable. La reducción de las reservas ha provocado que varias comunidades dependan de medidas extraordinarias para garantizar el suministro del recurso.

Como parte de la respuesta a la emergencia, alrededor de 39 municipios que se encuentran bajo alerta amarilla ya reciben asistencia mediante acciones coordinadas entre instituciones del Gobierno, organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

El retraso de la temporada lluviosa dejó en mayo un déficit de lluvias superior al 50% en amplias zonas del centro y sur de Honduras.
Unos 39 municipios bajo alerta amarilla ya reciben asistencia del Gobierno, Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales por la emergencia hídrica.

La incorporación de recursos municipales mediante el adelanto de las transferencias permitirá, según Finanzas, reforzar la capacidad de respuesta de las alcaldías y facilitar la ejecución de acciones dirigidas a atender a la población durante la emergencia.

La decisión del Gobierno responde a una petición planteada por la Asociación de Municipios de Honduras, que solicitó la acreditación anticipada de las transferencias para las alcaldías que enfrentan los mayores efectos de la sequía.

El ministro de Finanzas recordó que las alcaldías tendrán que presentar posteriormente sus respectivas liquidaciones ante la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con las disposiciones establecidas para el manejo y ejecución de las transferencias municipales.

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