Comprar un auto nuevo por menos de USD 25.000 en Estados Unidos se vuelve cada vez más difícil

Solo el 4% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos correspondió en el primer semestre de 2026 a modelos con precios inferiores a USD 25.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el primer semestre de 2026, solo el 4% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos correspondió a modelos con precios inferiores a USD 25.000, según datos de Edmunds difundidos por CNN.

La distancia entre ese umbral y la oferta disponible se percibe en la concesionaria Kain Ford, cerca de Lexington, Kentucky. Allí, el vehículo más barato es una Bronco Sport con un precio de lista de entre USD 36.000 y USD 40.000. El valor promedio de las unidades en exhibición llega a USD 54.000.

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Los fabricantes redujeron la producción de modelos básicos y priorizaron camionetas, SUV y vehículos con mayor equipamiento.

La oferta limitada se combina con créditos más caros, lo que eleva el desembolso final incluso para quienes encuentran una alternativa de menor precio.

Los precios de los vehículos nuevos subieron 49% desde 2015

La reducción de los modelos de entrada no responde solo a la inflación. Los precios de los vehículos nuevos crecieron 49% desde 2015, por encima de la evolución general del costo de vida, de acuerdo con los registros de Edmunds citados por CNN.

El mercado estadounidense vende más vehículos por encima de USD 70.000 que modelos ubicados entre USD 25.000 y USD 30.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace poco más de una década, la mayoría de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos costaba menos de USD 30.000. Cerca de un tercio de las unidades se ubicaba por debajo de USD 25.000.

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Esa composición cambió. El segmento de entre USD 25.000 y USD 30.000 representó apenas el 10% de las ventas durante la primera mitad de 2026.

En Kain Ford, el modelo más barato cuesta al menos USD 36.000

El vendedor Bob Kain, integrante de la concesionaria familiar, recordó ante CNN que en 1989 le sorprendió ver un Ford Crown Victoria con una etiqueta de USD 25.000. “Pensé que sería muy difícil venderlo”, relató.

Aquel sedán ya no forma parte de la producción de Ford Motor Company. Dentro de la gama actual de la marca, el Ford Mustang es el modelo con un precio más cercano a ese rango.

Si se ajustara por inflación, el precio de aquel Crown Victoria superaría los USD 65.000. Esa cifra ni siquiera lo ubicaría entre las unidades más caras del lote de Kain Ford, donde algunas Expedition y camionetas Super Duty superan los USD 80.000.

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Las automotrices priorizan camionetas y SUV porque ofrecen mayores márgenes de ganancia que los autos básicos con precios más bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es increíble cómo las personas se adaptan a los cambios de precios”, afirmó Kain. Según el vendedor, las expectativas de los compradores cambiaron al mismo ritmo que las etiquetas de los vehículos.

Las automotrices priorizan camionetas y SUV por sus mayores márgenes

La decisión de las automotrices está vinculada a los márgenes de ganancia. Los modelos grandes, con más tecnología y equipamiento, ofrecen una rentabilidad mayor que los autos de entrada.

Los sistemas de asistencia para prevenir accidentes, las filas adicionales de asientos y otros elementos de confort elevaron el precio de venta de los vehículos. Esas prestaciones también ganaron espacio entre quienes aún pueden comprar un auto nuevo.

Ivan Drury, director de análisis de Edmunds, sostuvo ante CNN que fabricar vehículos básicos perdió atractivo para las empresas. “No tiene sentido” cuando los compradores aceptan pagar más por modelos con mayor contenido, explicó.

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Hay más ventas de vehículos de USD 70.000 que de modelos de hasta USD 30.000

Como resultado de esa estrategia, el mercado estadounidense vende más vehículos por encima de USD 70.000 que unidades ubicadas entre USD 25.000 y USD 30.000.

En Kain Ford, cerca de Lexington, el vehículo más barato cuesta entre USD 36.000 y USD 40.000, mientras el precio promedio del lote llega a USD 54.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado había solo 10 modelos con un precio promedio de transacción inferior a USD 25.000, todos de fabricantes asiáticos, según datos de Edmunds.

El Nissan Versa integraba el grupo de vehículos más baratos, pero Nissan dejó de fabricarlo a fines de 2025. El modelo se producía en México, una condición que incidió en el análisis de costos y aranceles.

Drury estimó que la suba de precios dejó fuera del mercado de vehículos nuevos a cerca de un millón de potenciales compradores. El volumen anual de ventas de la industria ronda los 16 millones de unidades.

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La revisión del T-MEC puede reducir aún más la oferta de modelos básicos

La continuidad de los pocos vehículos de entrada también depende de la política comercial de América del Norte.

The Wall Street Journal informó que Nissan, Hyundai y Toyota advirtieron sobre la posibilidad de retirar del mercado estadounidense sus modelos más económicos si el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se renueva o pierde buena parte de sus condiciones actuales.

Los precios de los vehículos nuevos subieron 49% desde 2015 y redujeron la presencia de modelos de entrada en el mercado de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el diario, los aranceles ya redujeron la rentabilidad de producir automóviles económicos destinados a Estados Unidos. Una modificación desfavorable del acuerdo comercial podría profundizar ese problema.

La revisión del T-MEC puede condicionar la oferta desde comienzos de 2027. Si el acuerdo pierde sus condiciones actuales, las marcas podrían discontinuar algunos de los pocos modelos de entrada que todavía venden en Estados Unidos.

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El mercado de usados tampoco ofrece una alternativa de bajo costo

Quienes no pueden asumir el precio de un vehículo nuevo suelen recurrir a los usados. Esa alternativa también enfrenta valores elevados y condiciones de financiación menos favorables.

Los préstamos para vehículos usados suelen tener tasas más altas que los créditos para unidades nuevas. Además, los autos de segunda mano ofrecen garantías más limitadas o carecen de ellas.

El precio medio de un vehículo nuevo vendido en julio se ubicó cerca de USD 49.000. Un automóvil usado de hasta tres años registró un valor promedio de USD 32.000, de acuerdo con los datos citados por CNN.

En agosto de 2015, la tasa promedio para un préstamo automotor a cinco años era de 4,4%, según el sitio financiero Bankrate.com. La medición más reciente, correspondiente a mayo de 2026, se ubicó apenas por debajo de 7%.

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Al cierre de 2025, más del 20% de los compradores de vehículos nuevos aceptó pagos mensuales superiores a USD 1.000. Edmunds calificó esa proporción como un récord.

El mercado de autos usados tampoco funciona como alternativa de bajo costo porque mantiene precios altos y créditos con tasas menos favorables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Slate Auto prevé vender una camioneta eléctrica por USD 24.950

Algunas empresas intentan competir en el segmento de menor precio. Slate Auto, fundada en 2022, prevé entregar hacia fines de 2026 sus primeras camionetas eléctricas con un precio de lista de USD 24.950.

La compañía redujo costos al eliminar elementos habituales. El modelo no tendrá ventanas eléctricas, segunda fila de asientos ni pintura aplicada en fábrica. La planta de Warsaw, Indiana, tampoco contará con un taller de pintura.

Según CNN, la empresa calcula que esa decisión permitirá ahorrar cientos de millones de dólares. El proyecto perdió parte de su ventaja después de la eliminación del crédito fiscal federal de USD 7.000 para vehículos eléctricos.

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Slate Auto acumuló 180.000 reservas y Ford anunció nuevos modelos de menor precio

Pese a ese cambio, Slate Auto acumuló 180.000 reservas reembolsables de USD 100. “Queríamos asegurarnos de que la camioneta fuera accesible con o sin el incentivo”, dijo el portavoz Jeff Jablansky a CNN.

Ford anunció que lanzará cinco modelos con precios inferiores a USD 40.000 antes de 2030. Stellantis, propietaria de Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, anticipó nueve vehículos por debajo de ese mismo valor dentro del mismo plazo.

La demanda por opciones más baratas persiste, pero la oferta de vehículos nuevos por debajo de USD 25.000 continúa en retroceso.