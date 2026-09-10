La FIA premió en Buenos Aires a tres clubes de América por proyectos de electromovilidad, seguridad vial y educación al conductor

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) proclamó a los tres clubes ganadores de la Región IV —que agrupa a América del Sur y Central— de la tercera edición del FIA Innovation Challenge 2026, durante el Congreso Americano celebrado en Buenos Aires, Argentina. Los proyectos premiados apuntan a la electromovilidad, la seguridad vial en ruta y la educación del conductor.

El Automóvil Club Argentino (ACA), el Automóvel Clube Brasileiro (ACBr) y el Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) fueron los elegidos de entre 15 candidaturas presentadas por clubes de toda la región, una cifra que representa un aumento del 50 % respecto de la primera edición del Desafío. Cada uno de los tres proyectos aborda una dimensión distinta de los desafíos de movilidad contemporáneos: la transición energética, la seguridad en carretera y el comportamiento del conductor.

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La FIA proclamó tres ganadores regionales y elegirá un campeón global en diciembre

El FIA Innovation Challenge es un concurso anual orientado a identificar y reconocer proyectos de alto impacto y potencial de escala presentados por los clubes miembros de las cuatro regiones de movilidad de la FIA —Asia-Pacífico, Europa/Oriente Medio y África, América del Norte, y América del Sur y Central—. De cada región se seleccionan tres ganadores; posteriormente, un jurado internacional designa un ganador global por región. Las premiaciones finales tendrán lugar durante la semana de las Asambleas Generales de la FIA en Shanghái, China, en diciembre.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, felicitó a los clubes ganadores y señaló que el concurso pone de manifiesto “la extraordinaria creatividad, experiencia y dedicación” de los clubes miembros. Tim Shearman, vicepresidente de Movilidad Automovilística y Turismo, destacó que el desafío permite compartir conocimientos más allá de las fronteras. Ricardo Morales Rubio, presidente de la Región IV, subrayó que los proyectos seleccionados combinan conocimiento local, experiencia técnica y relaciones intersectoriales para hacer frente a los retos actuales de la movilidad en la región.

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El ACA construye un ecosistema de electromovilidad con asistencia en carretera para vehículos eléctricos

El proyecto argentino, denominado «ACA Sostenible», transforma el modelo tradicional de asistencia en carretera del ACA en un sistema orientado a los vehículos eléctricos. La iniciativa integra tres componentes: una red de infraestructura de recarga, beneficios e incentivos para propietarios de autos eléctricos, y el primer sistema de asistencia mecánica eléctrica e inteligente disponible en América Latina.

César Carman, presidente de la ACA, sostuvo que el proyecto busca dar a los conductores “la seguridad de que se dispone de la infraestructura, los servicios y la asistencia técnica necesarios para satisfacer sus necesidades en cada trayecto”. “Al combinar la infraestructura de recarga, las ventajas para los socios y una asistencia en carretera innovadora, estamos creando un ecosistema integral que contribuye a eliminar barreras y fomenta un futuro más sostenible para la movilidad en nuestro país”, afirmó.

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La plataforma brasileña Safe Roads guía a conductores, ciclistas y peatones según el riesgo de cada ruta

El ACBr desarrolló la plataforma «Safe Roads» en colaboración con Genesis Tecnologia, un sistema basado en GPS que alerta a los usuarios y los desvía de zonas con altos índices de delincuencia. A través de una aplicación con supervisión en tiempo real, la plataforma permite planificar rutas para automóviles, bicicletas, peatones y camiones. Para los vehículos de carga pesada, calcula trayectos a medida según la altura, anchura, longitud y peso del vehículo, con el fin de evitar carreteras con restricciones y reducir riesgos operativos.

Joaquim Melo, presidente del ACBr, describió el proyecto como una respuesta a los “retos que van más allá de la congestión del tráfico”, entre los cuales mencionó los riesgos de seguridad y la creciente complejidad de las redes de transporte. “Gracias al uso de datos en tiempo real y a la tecnología de planificación inteligente de rutas, podemos ofrecer orientación personalizada a todos los usuarios de la vía pública, reduciendo los riesgos y mejorando al mismo tiempo la eficiencia, la fiabilidad y la confianza en la carretera”, indicó.

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Una guía digital integrada en una app de transporte busca cambiar los hábitos al volante en Perú

El TACP, la plataforma de transporte compartido inDrive y la Policía Nacional del Perú desarrollaron de forma conjunta la «Guía práctica de seguridad para conductores», un libro electrónico interactivo disponible directamente dentro de la aplicación de inDrive. La iniciativa combina el alcance de la plataforma tecnológica con la experiencia en seguridad vial del TACP y el respaldo institucional de la Policía, con el propósito de proporcionar herramientas en tiempo real que mejoren el comportamiento al volante.

Iván Dibós Mier, presidente del TACP, señaló que el comportamiento humano sigue siendo uno de los factores más relevantes en los accidentes de tránsito y que la educación resulta una herramienta eficaz para abordarlo. “Nuestra colaboración con inDrive y la Policía Nacional del Perú pone de manifiesto cómo las alianzas pueden ayudar a llegar a los usuarios de la vía pública a gran escala”, afirmó. Dibós Mier adelantó que el siguiente paso consiste en replicar el modelo en otras plataformas de movilidad y de reparto, habida cuenta de la elevada tasa de accidentes que afecta a los motociclistas en esos sectores.

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