Descuentos, bonificaciones o financiación a tasa 0%: las distintas estrategias de los fabricantes de autos ante la caída en las ventas

Los concesionarios oficiales esperan mejorar las ventas en marzo gracias a promociones o financiación sin interés de parte de su precio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las ventas de enero cayeron un 33%, las de febrero un 18,6%, y las de marzo podrían caer nuevamente entre un 20 y un 25%. Eso dicen las proyecciones y las estadísticas. Marzo es un mes en el que terminó el verano y empieza la vida normal de los argentinos. Las tarjetas de crédito llegan muy cargadas y hay que pagar la primera cuota de los colegios privados. El comprador de un auto cero kilómetro es ese, y muchos además tienen medicina prepaga particular. Y con los incrementos de todos esos gastos, las operaciones de autos nuevos quedan postergadas ese mes”. Esta fue la radiografía del mercado automotriz que hizo un alto ejecutivo de una terminal a Infobae ante la consulta del escenario para el cierre del primer trimestre de ventas locales.

Lo que está sucediendo este mes es que todos los fabricantes están buscando distintos modos de vender más autos de lo proyectado, no sólo porque lo necesitan ellos y la red de concesionarios, sino porque quieren levantar el promedio del primer trimestre, porque les permitirá producir en niveles razonables para cuando empiece el que, esperan, sea el gran repunte a partir de junio. “Todos creemos que el segundo semestre va a ser bueno, no sólo porque debería estar controlada la inflación y gracias a eso, los consumidores puedan recuperar el poder adquisitivo, sino porque ya vamos a tener el dinero de las cosechas del campo, y eso impacta directa e indirectamente a favor. Cuando el motor de la economía arranca, derrama en sus proveedores y en los proveedores de los proveedores, y se venden más autos. Actualmente las proyecciones son de 330.000 unidades anuales en el modelo del primer semestre y de 420.000 en el modelo económico del segundo. El promedio nos permitiría terminar el año en 380.000 unidadess si las cosas van bien”, analizó otro empresario del sector automotriz.

Algunos fabricantes ofrecen descuentos en algunos modelos masivos y dejan mejor margen de ganancia a los concesionarios en otros de diferente demanda

Para levantar las ventas de marzo, algunas marcas ofrecen descuentos directos en el precio, como es el caso de Volkswagen, que ya lo hizo también en febrero, y lo hace publicando su lista de precios con esa bonificación detallada. Otros fabricantes acompañan a los concesionarios con bonificaciones internas en otros modelos si hacen el esfuerzo de bajar su rentabilidad en los autos más vendidos. No lo reconocen oficialmente, por lo cual es difícil dar datos de porcentajes y compensaciones, pero los concesionarios lo reconocen pidiendo reserva porque a algunas marcas no les parece un buen mensaje para los clientes que compraron unidades en enero y febrero, y hoy las encuentran con mejor precio.

“Es un poco a ojo, cada concesionario sabe quiénes son sus clientes más fieles y pueden aplicar bonificaciones diferenciales para ellos, por eso la marca no los oficializa en su lista de precios. Se hacen descuentos de hasta un 15%, que en una pick-up de más de 50 millones de pesos, es un número importante”, confirmó el dueño de una cadena de concesionarios de la zona agrícola de Santa Fe y Córdoba.

En cambio, otras marcas fomentan las ventas desde sus planes de financiación. Renault Argentina, por ejemplo, lanzó una campaña válida para todo el mes de enero, por la cual se ofrece financiación de hasta $10.000.000 a tasa 0% para toda la línea de productos. Esta promoción está enmarcada en el cierre del “Renault Summer Experience”, la campaña de promoción del verano en la Costa Atlántica Argentina, aunque tiene validez para todo el territorio nacional.

Los concesionarios tuvieron un año 2023 de muy buenas ganancias, pero deben enfrentar meses difíciles en el comienzo de 2024

Volkswagen duplica su apuesta y además de las bonificaciones mencionadas, salió al mercado a ofrecer una financiación a tasa 0% para los modelos Nivus, T-Cross, Saveiro, Amarok V6 y Taos, a 12 o 18 meses, según el modelo, a través de la división de Volkswagen Financial Services.

Stellantis, por su lado, acaba de lanzar una fuerte campaña de financiación para sus modelos Fiat Cronos, Strada y Fiorino. En el caso del Cronos, con un monto máximo de $8.000.000, financiados a 12 meses en cuotas fijas con una tasa del 0,0%. Adicionalmente también se ofrece, una financiación especial para el modelo en sus diferentes versiones con un préstamo línea UVA de un monto máximo hasta $10.000.000 en 24 cuotas y con una tasa del 0,0%. Para los modelos Strada y Fiorino se ofrece una financiación línea UVA de un monto que cubre hasta el 80% del valor del vehículo en 12 cuotas a una tasa del 0,0%.

Por su lado, Citroën Argentina también anunció hoy, 19 de marzo, adquirir un C3, C4 CACTUS o un Berlingo Furgón con una financiación por un monto máximo de $3.000.000 a 12 meses en cuotas fijas con una tasa del 0% y de $5.000.000 con una tasa desde 19,9% hasta 24 meses de plazo, y complementariamente, se ofrece también una financiación especial de hasta $7.000.000 a una tasa del 0% en un plazo de 9 meses para clientes B2B interesados en el modelo Berlingo Furgón.

“Las promociones tienen que ver con los clientes, con darles un beneficio. Y ese beneficio, mientras no se reduzca la carga impositiva que tiene la industria, implica bajar la rentabilidad del negocio. Lo que están haciendo las marcas es distribuir de diferente modo esa rentabilidad. Hay autos que no dejan ganancia, incluso dejar un déficit, pero se deben sostener porque el mercado los consume. Son autos de acceso, donde el precio hace una diferencia en la elección del comprador. Los concesionarios no se pueden quejar. El año pasado e incluso el anterior, ganaron mucho dinero con los sobreprecios. Si este año tienen que resignar algo, habrá que hacerlo pensando en el repunte del segundo semestre”, explicó un analista de la industria.