Las ventas de autos 0 kilómetro siguen en baja y se buscan más usados seminuevos por su mejor precio

Las concesionarias oficiales siguen recibiendo pocos clientes durante la mitad de febrero. Muchos buscan un usado de 4 a 5 años por su mejor relación precio/producto

Aunque se esperaba una mayor actividad que mantuviera la proyección de ventas de los últimos días de enero, el mercado automotor de febrero no se muestra a mitad de mes en valores similares sino nuevamente más abajo. Si bien en la comparación con enero el segundo mes históricamente siempre pierde por la cantidad de usuarios que esperan el cambio de año para patentar sus autos cero kilómetro, las ventas casi paralizadas del inicio de 2024 hacían presumir que en febrero podría recuperarse parte de la actividad.

“Las ventas están muy tranquilas. Es inédito lo que está pasando, pero tiene lógica. Los autos nuevos aumentaron muchísimo después que el gobierno actualizó la base imponible para el impuesto a los autos de lujo, con lo cual muchas personas se han volcado al mercado del usado semi nuevo, que quedó algo retrasado en la actualización del precio”, dijo este miércoles a Infobae el gerente de un grupo de concesionarios oficiales.

La tendencia a vender autos de segunda mano se confirmó con los datos publicados por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), que muestra cómo las ventas de autos 0 kilómetro se retrajeron un 33% en el primer mes del año, pero los usados sólo un 12,7% en relación a enero de 2023.

El auto de ocasión se volvió a situar en el precio histórico. El año pasado un usado 2022 costaba lo mismo que un auto nuevo por la falta de unidades. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

“Es un buen momento para buscar y encontrar autos usados de dos a cuatro años, porque los precios se volvieron a acomodar con la suba de los nuevos, pero sobre todo por la gran oferta que hay. Hoy, salvo por algunos modelos puntuales que todavía se deben a clientes de Plan de Ahorro, no faltan unidades de la mayoría de los modelos sino que sobran, y por eso hay ofertas y bonificaciones. En el rango de los 25 a 35 millones de pesos hay muy buenos usados, incluso importados con muy pocos kilómetros, que son mejor opción ante los nacionales de ese valor”, explicó un bróker de usados seleccionados.

El nuevo impuesto interno permitió que los precios de los autos 0 kilómetro se sinceraran y recuperaran el valor que debían tener pero que se mantenía oculto detrás del “topeo” para no pagar el 20% de la escala 1 ese arancel. El nuevo tope pasó ahora a los 28,2 millones de pesos, con lo cual muchas marcas llevaron los precios hasta ese borde y lo dejaron congelado ahí, igualando precios de versiones distintas, tal como ocurría anteriormente, pero con el precio al doble de entonces.

“El tope estaba en los diez millones y todos quedaban en ese valor. Ahora ese tope está en 28,2 millones y les permitió escalonarse mejor a los que tenían que subir sí o sí, pero en el medio quedó un grupo de autos que podrían estar cerca de los 30 millones de pesos y que decidieron dejarlo en 28 porque si se pasaban del tope, el auto pasaba a costar 36 millones y no lo iba a pagar nadie. El caso testigo es el del Toyota Corolla Cross, que planchó todas las versiones, nafteras e híbridas en 28,2 millones de pesos”, comentó un analista del mercado, para agregar que “está bien lo que hizo el gobierno porque sinceró los precios, pero los precios se fueron demasiado altos, por eso la gente está mirando el auto usado con más interés”.

“Lo que está pasando es muy raro. Si publicás un buen usado al valor que debería estar por su estado de conservación, kilometraje y mantenimiento, no te lo pagan. La gente está comprando el auto más barato de un segmento y los otros no los mira. Si pensaran que quizás están ahorrándose un millón de pesos pero después lo van a tener que gastar en cambiar las cuatro gomas, no lo harían. Pero eso es lo que está pasando. Si defendés el precio, no vendés, tenés que bajarlo”, confesó un empresario con concesionarias en el interior, que ha tenido que fortalecer el departamento de usados porque se empezó a mover mucho más que el de cero kilómetro en lo que va de febrero.

Muchos clientes consiguen hacer buen negocio con precios bonificados. Las concesionarias, lejos de los sobreprecios, están vendiendo con descuentos para mantener sus costos fijos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay que pagar sueldos, impuestos, costos fijos. La concesionaria vive de las ventas y si no se venden los nuevos hay que vender los usados. Hay muchos clientes que tenían dólares ahorrados y ahora salieron a buscar la mejor oferta. Si no le vendés vos, le vende el de al lado”, explicó.

Pero hay otra oportunidad que algunas concesionarias oficiales tienen y que es la que los mantiene con un nivel de ventas de autos cero kilómetro un poco mejor. Los autos adjudicados por planes de ahorro propios, es decir de las propias agencias, que sea porque se los compraron a clientes que no los podían seguir pagando, o porque los suscribieron como negocio para poder acceder al cupo de unidades que las fábricas disponían para ese tipo de clientes que los venían pagando hace algunos años, tienen unidades facturadas desde antes del último aumento y los pueden vender a mejor precio.

“Si la gente camina y recorre, puede encontrar esas ocasiones para aprovechar. No es el caso de todos, pero sí el de unos cuantos concesionarios. A ellos las ventas no les bajaron tanto, aunque sí la recaudación, pero al menos les permite pagar todos los costos y seguir operando. Por eso la merma de operaciones promedió un 33% abajo en enero. Pero hay muchos que no están en esa situación y vieron como las ventas cayeron entre un 50 y un 70%, y si no repunta en febrero, habrá algunos que quizás cierran algunos puntos de venta”, dijo preocupado otro empresario del sector.