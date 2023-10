Dólares en mano para comprar 0 km: en medio del salto cambiario, los ahorristas buscan aprovechar precios y la brecha

Con la suba del dólar paralelo, muchos ahorristas intentan aprovechar sus ahorros en la moneda extranjera para comprar un 0km a menor precio. Foto: Freepik/standret

La cuenta que hace el ciudadano común es la siguiente. Si hace una semana necesitaba cambiar 13.000 dólares para comprar un automóvil 0km de 10,5 millones de pesos, con el dólar libre en torno a los $1.000 puede gastar 10.500 dólares para comprar el mismo auto. Es lo que siempre sucede en el sector cuando la moneda estadounidense sube repentinamente su valor.

Te puede interesar: Ya se vende en la Argentina la versión eléctrica de uno de los autos más famosos de todos los tiempos

Ya con un viernes en el que la divisa norteamericana cerró en el mercado paralelo a $880 pesos por unidad, los ahorristas comenzaron a recorrer las concesionarias de autos el sábado en busca de oportunidades. Pero con el nuevo salto de lunes y martes, las consultas se incrementaron notablemente.

“Como siempre ocurre cuando hay una suba repentina del dólar, entre ayer y hoy las consultas subieron más aún. Todavía no se ve reflejado en compras, pero claramente la gente está buscando mucho para ver qué oportunidad tienen de comprar en pesos habiendo cambiado dólares en el mercado paralelo”, dicen desde una cadena de concesionarias con varios puntos de venta en CABA y Gran Buenos Aires.

Las oportunidades se dan más en vehículos de fabricación nacional, donde se puede tener disponibilidad y un precio similar al de la lista sugerida por las marcas

Las listas de precios siguen siendo una referencia, pero no en todos los modelos. Los que están topeados e idealmente deberían resultar “baratos” en comparación con un auto similar de menor equipamiento al mismo precio no se consiguen. Así, esas oportunidades de aprovechar el dólar libre alto y el auto con el precio retenido para no pasar a pagar el impuesto a los autos de lujo, son más una fantasía que una realidad.

Te puede interesar: Qué va a pasar la semana próxima con las fábricas de autos en medio de la falta de pagos al exterior

Los vendedores multimarcas de unidades 0 km han cerrado muchas ventas entre lunes y martes, incluso con sobreprecios. “Estamos vendiendo autos a lo loco. Ayer vendí 4 cero kilómetro. Hoy a la mañana, otros dos. Y todo con sobreprecio porque la gente quiere comprar y los concesionarios oficiales nos venden con un valor superior al de las listas de precios oficiales o sugeridos. Los clientes traen los dólares directamente, no los cambian, vemos la cotización libre en ese momento y cerramos un precio. Pagando esos valores se consiguen unidades. Siempre. Es lo que está pasando en el mercado, y hay que aprovechar para vender antes de las elecciones”, le aseguró a Infobae un empresario del rubro en el interior de la provincia de Buenos Aires.

“Hay operaciones que se cierran pagando en efectivo para autos específicos de los que haya stock. Con la habilitación de SIRAs que hubo en septiembre y octubre, hay bastantes unidades disponibles, así que es una negociación entre oferta y demanda. Hay una buena oportunidad para aprovechar, pero hay que recorrer muchas agencias de varias marcas porque el sobreprecio sigue existiendo”, comentan algunos concesionarios.

En las concesionarias, los clientes buscan precio y disponibilidad, e intentan pagar con dólares propios de acuerdo al valor en el mercado paralelo al momento de cerrar la operación

Mientras algunas marcas tienen frenada la facturación a la espera del movimiento económico de los próximos días, otros han decidido entregar más unidades, especialmente de modelos que masivos que se fabrican en Argentina.

Te puede interesar: Cuáles son las tres tecnologías que están cambiando para siempre el modo de conducir un auto

“Nos dieron más autos de lo que nos venían asignando en los últimos meses, algunas versiones no llegan pero tenemos unidades disponibles como para cumplir con una demanda alta que se espera en estos días. Crecieron las visitas a las concesionarias, aunque todavía no se ve reflejado en ventas, pero claramente la gente está buscando mucho para ver qué oportunidad tienen de comprar en pesos habiendo cambiado dólares en el mercado paralelo. También nos consultan si pueden venir directamente con los dólares billete porque tienen temor a ir a cambiar y ser víctimas de un robo ya que diez millones de pesos es un volumen de billetes muy grande”, dicen desde una cadena de concesionarias con varios puntos de venta en CABA y Gran Buenos Aires.