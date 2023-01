Las 7 novedades de la industria automotriz que mostrará la primera feria de electrónica de 2023

La electrónica es la dueña del destino de los autos, y eso ha convertido al CES de Las Vegas en un espacio de mayor interés para los fabricantes, que los propios salones del automóvil

Los salones del automóvil como muestra de productos y proyectos de la industria definitivamente están en crisis. La pandemia no fue el motivo sino el detonante de una situación que ya venía produciéndose desde unos años antes. La virtualidad como modo de exponer, fue el real verdugo de estas grandes ferias, porque las marcas comprobaron que con una inversión mucho menor, podían llegar más personas al mismo tiempo en todo el mundo.

Así es la interpretación del Lancia Stratos del siglo XXI, un auto pensado para divertirse Es un deportivo que lanzará la marca Kiska e intenta ofrecer un modelo para disfrutar especialmente en caminos sinuosos. Está inspirado en el famoso auto de rally de los años 70 VER NOTA

Ya no existe el Salón de Frankfurt y en su lugar se hace una exposición de movilidad en Münich, el de Ginebra se ha cancelado tres veces seguidas y por ahora no hay novedades de retorno, pero han trasladado la feria a Qatar para 2023, y el Salón de París tuvo la menor concurrencia de marcas en octubre pasado. Esos son los síntomas que no se pueden ocultar.

Pero algo más ha cambiado, porque si bien las exposiciones del automóvil van cuesta abajo, otros eventos “no virtuales” se han convertido en verdaderos espacios de interés para la industria automotriz, y esa tendencia se ha profundizado en los últimos años.

El CES Las Vegas se desarrolla cada año en el Centro de Convenciones de Las Vegas en la primera semana de enero

La feria de tecnología que se desarrolla desde 2005 bajo el nombre de CES Las Vegas (Consumer Electronics Show) en la ciudad del juego del estado de Nevada, ya no es solo un lugar donde las compañías de electrónica presentan sus novedades e ideas para el futuro, sino un lugar perfecto para que las automotrices muestren su tecnología. Y tiene mucho sentido, porque hasta hace unos años, los autos eran máquinas más mecánicas que electrónicas y hoy la situación se ha invertido, incluso más aún con la llegada de la movilidad eléctrica.

¿Cuántos automovilistas conocen el correcto uso de la bocina? Una encuesta indagó sobre el conocimiento de los conductores y muchos mostraron ignorar que pueden ser multados. Es la infracción más difícil de sancionar, pero su uso está muy restringido VER NOTA

El CES Las Vegas 2023 comenzará el próximo jueves 5 de enero y concluirá el domingo 8, y el mundo del automóvil tiene varias novedades para presentar, que van desde autos completos y autos futuros, hasta innovaciones tecnológicas que incorporarán al mercado como equipamiento de ciertos modelos, que llegan hasta la capacidad para volar.

El Aska eVTOL es un vehículo que puede volar o andar sobre sus ruedas en caminos secundarios con capacidad para 4 pasajeros

1. Aska eVTOL

La inteligencia artificial brinda nuevas herramientas para mejorar la seguridad vial Polestar presentará en la feria de tecnología de Las Vegas 2023, un sofisticado sistema que monitorea gestos y movimientos del conductor, y del resto de los ocupantes de un auto. El objetivo es prevenir potenciales accidentes VER NOTA

Es uno de tantos proyectos que queda encuadrado bajo la clasificación de los VTOL (Vertical take-off and landing) eléctricos, pero con una distinción respecto a la mayoría de ellos, que es su capacidad para funcionar como un automóvil eléctrico por las calles. Tiene capacidad para 4 pasajeros, una autonomía de vuelo de 400 km a una velocidad de 240 km/h como máximo y se homologaría para circular por caminos secundarios con un tope de velocidad de 110 km/h.

El modo de vuelo se produce, como todos los eVTOL, a través de seis rotores que se extienden con sus respectivos brazos para generar las condiciones ideales de vuelo, al estilo de un dron gigante. Pero tiene dos fuentes de energía, los motores eléctricos son apoyados por un compresor a gas, que alimenta las baterías y a la vez ofrece un respaldo de energía adicional para dar mayor seguridad a los viajes.

Audi presentará un desarrollo de Realidad Extendida que permitirá a los ocupantes de las plazas traseras, viajar dentro de numerosos juegos

2. Audi Realidad Extendida

A comienzos de 2022, Audi y Holoride habían hecho una presentación digital en la que se mostraba un sistema de entretenimiento a bordo que iba un paso más delante de la conocida Realidad Virtual. Si bien el sistema incluye la necesidad de usar anteojos y auriculares de VR (Virtual Rality), este nuevo modo de usar la tecnología se condice con el movimiento del vehículo, lo que permite que el entorno vaya modificándose del mismo modo que ocurriría si se el automóvil estuviera viajando dentro de uno de los juegos que ofrecerá para sus pasajeros.

Del modelo conceptual del 2022 al modelo que se mostrará desde el 5 de enero en Las Vegas, Chrysler ha avanzado notablemente en el diseño del Airflow, su primer vehículo eléctrico

3. Chrysler Airflow

Se lanzó como concepto en la edición 2022 del CES, pero ahora llegará en versión evolucionada, tal como se puedo ver en el Salón de New York. El primer automóvil eléctrico de Chrysler, llamado Airflow en alusión a un modelo que la marca fabricó en los años 30 y que representó una verdadera innovación en aerodinámica, llegará a las calles recién en 2025, pero el desarrollo avanza año tras año.

En el caso del nuevo Airflow eléctrico, si bien su diseño exterior es atractivo, sus formas son relativamente convencionales, pero la novedad está en el interior, en el que cada ocupante tiene su propia pantalla y el acompañante incluso con una cámara para videoconferencias a bordo. El auto tendrá sistema de conducción autónoma de Nivel 3.

El nuevo modelo Polestar 3 es un SUV sobre el que estará instalado el sistema Driver Monitoring System (DMS) desarrollado por Smart Eye

4. Polestar 3 Driver Monitoring System (DMS)

La tecnología de asistencia a la conducción ha encontrado en la Inteligencia artificial a su mejor aliado para desenvolverse en nuevos escenarios dentro y alrededor de los automóviles. La empresa sueca Smart Eye desarrolló en conjunto con la marca de autos eléctricos desprendida de Volvo, un sistema que no solo monitorea los ojos del conductor, sino también de todos los ocupantes del habitáculo.

Esta tecnología es un paso más adelante a los sistemas de control de fatiga o distracción que varias marcas han desarrollado porque además de verificar constantemente los gestos y movimientos de todas las personas a bordo, está programado para interpretar eventuales situaciones que puedan generar distracción o peligro para el conductor, incluso monitoreando a las mascotas.

El desarrollo conceptual de terceros que se han podido ver están basados en las pocas imágenes que se difundieron de la RAM eléctica. Esta es la que presentó el estudio SRK Design

5. RAM Revolution

Es el nombre que parecen haberle asignado a la versión 100% eléctrica de la famosa RAM 1500, la pickup del Grupo Stellantis que rivaliza directamente con las Full Size de Ford, Chevrolet y Toyota.

Se comunicó en la feria de Las Vegas de 2022 y a lo largo del año fueron reveladas algunas vistas conceptuales muy poco específicas que dieron forma a la RAM eléctrica. Ahora es el momento de mostrar el diseño integral del vehículo que llegaría a los concesionarios para finales de año o comienzos de 2024.

La forma es atractiva pero la tecnología a bordo será la carta principal de Sony en su primer auto que fabricará en conjunto con Honda

6. Sony Honda Mobility

Los gigantes japoneses de la electrónica y la automoción concretaron la creación de una nueva empresa para producir el que sería el primer modelo de Sony en el mundo automotriz. El vehículo que exhibirán en Las Vegas es el concepto inicial del que será su primer desarrollo, planeado para 2026.

Pero hay una explicación para que el primer modelo sea presentado en 2023, tres años antes del lanzamiento oficial, y esa es que ambas compañías tienen la intención de hacer que la gente participe en el proceso de desarrollo del vehículo, del cual ya se sabe, una de las cualidades será que estará dotado de sistema de asistencia a la conducción de Nivel 3.

Una berlina que pueda competir con los sedanes eléctricos más grandes del mercado sería la novedad de VW en Las Vegas

7. Nuevo modelo ID de VW

Tras los pasos del ID.3, ID.4, ID.5 y la combi ID.Buzz, Volkswagen anunció que en el CES de Las Vegas 2023 presentará un nuevo modelo de su familia eléctrica. Aunque no hay confirmaciones oficiales, todo parece indicar que se trata del modelo de producción que derivó del concept Aero presentado el año pasado, y que podría recibir la denominación de VW ID.7.

Cuando se presentó el concept en junio de 2022, se hizo mucho hincapié en el excelente coeficiente aerodinámico de 0.23 cx, y en una autonomía algo superior a los 600 kilómetros con una sola carga de electricidad. El auto mantiene la identidad de la línea ID, pero parece apuntar a un segmento más alto, quizás pensado para competir con un Tesla Model S.

Peugeot ha generado gran expectativa con un misterioso Inception Concept del que no se sabe demasiado

Además de estos productos, Stellantis ha convocado para un evento en el que develarán un nuevo producto futurista que han llamado Peugeot Inception Concept, BMW lanzará una nueva plataforma tecnología basada en la Neue Klasse architecture, Bosch mostrará un nuevo radar LiDAR de largo alcance para la conducción autónoma de nivel 4, ItalDesing presentará un nuevo concepto de automóvil llamado “Climb E” al que definen como un innovador prototipo de movilidad del futuro, y Mercedes-Benz anunciará nuevas soluciones de su tecnología eléctrica.

Seguir leyendo