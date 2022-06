Insólito y polémico: cómo es el auto chino destinado a las mujeres

El ORA Ballet Cat es la versión femenina y china de un escarabajo como los VW Beetle, aunque eléctrico y sexista

No es la primera vez que ocurre, por una cuestión de marketing, es frecuente ver productos que simulan ser otro, como una réplica o una imitación de un éxito, intentando ganar clientes y ventas más rápidamente. En China se ha dado esta situación en muchos ámbitos como la telefonía celular, luego con motocicletas y ahora también con autos.

La compañía asiática ORA ha sido la que más se ha arriesgado al copiar el concepto de un modelo tan famoso y popular como el Volkswagen Escarabajo, uno de los autos más vendidos de la historia del mundo motor, pero para no quedarse solo en eso, ha lanzado ahora una nueva versión que levanta polémica por otras razones.

ORA es una submarca del Grupo Great Wall Motor, y el modelo original se llama ORA Punk Cat, que representa un VW Beetle aunque con 4 puertas y faros cuadrados. Ese auto fue el primer modelo, que ahora se sabe que estaba pensado para los hombres, porque como segundo paso han presentado el ORA Ballet Cats, que es específico para mujeres, y no por tener una decoración que atraiga más a las representantes del sexo femenino, sino por su equipamiento, que en lugar de homenajearlas, parece denigrar a las mujeres.

Si bien lo presentaron como un “automóvil elegante para las mujeres” con “una configuración amigable” para ellas, el método elegido no ha sido bien recibido en el mercado mundial. Pero para entenderlo, hay que entrar en detalles de cada aspecto.

Los fabricantes no solo le han colocado un espacio dedicado a los maquillajes, que no sería tan serio, sino una cámara para hacer selfies mientras conducen

Volante y maquillaje

El diseño del volante tiene una forma adaptada a las manos femeninas, pero además, un compartimiento especial en la consola central, está presentado como el lugar para guardar cualquier tipo de maquillaje. Ese aspecto no sería tan molesto, sino probablemente bien tomado por las mujeres que compren el auto.

Cámara para selfies

Esto no es nuevo, se ha visto en otros automóviles provenientes de China. Se trata de una cámara que permite realizar fotos y vídeos mientras se conduce, con la idea de poder subirlos a las redes sociales. No tiene nada de sexista, sino en todo caso de contrario a las normas de tránsito que prohíben ocuparse en otra cosa que no sea prestar atención al tránsito, pero al poner este equipamiento únicamente en la versión para mujeres y no en la de los hombres, su impacto es negativo porque insinúa que las representantes del sexo femenino son capaces de sacarse fotos mientras están volante.

El compartimiento para maquillaje es probablemente sea el único detalle que le guste a ellas, aunque los fabricantes digan que el auto es amigable para las mujeres al volante

Modo de conducción femenina

Si hay un prejuicio equivocado respecto al hombre y la mujer al volante, ese es el que dice que ellas son peores conductoras que ellos. Y el Ballet Cats lo refleja, ya que cuenta con un modo de conducción femenina que activa de forma automática y simultánea, tanto el control de velocidad como el asistente de distancia de seguridad, de estacionamiento y la marcha atrás activadas por voz, además del aviso de fatiga.

Viento y lluvia

Increíblemente, este sistema funciona prescindiendo de la decisión de una mujer al volante. Si llueve, cierra de forma automática las ventanillas, activa los limpiaparabrisas y las luces, pero también regula la temperatura del aire acondicionado y aumenta la distancia de seguridad.

Cuidado infantil

Esta es otra muestra de la discriminación que los creadores del auto hacen sobre el sexo femenino, porque solo está presente en el modelo Ballet Cats. Se trata una cámara que graba los movimientos de los chicos en las plazas posteriores del auto, y emitiendo esa señal en el tablero de instrumentos de la parte delantera.

El modo Warm Man es el que ha despertado todo tipo de críticas desde su reciente lanzamiento

Warm Man

Este sí es el colmo del sexismo de este auto. Su denominación significa “hombre caliente” en inglés, y se trata de una función pensada para los días del ciclo menstrual de las mujeres. Los creadores aseguran que un equipo de especialistas médicos ha colaborado en el desarrollo de esta tecnología que pretende satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de las mujeres esos días en especial. El argumento es que su temperatura corporal baja durante ese periodo del mes, entonces la propuesta del fabricante es un modo que con solo accionar el sistema a través de un botón, se eleve la temperatura del climatizador del habitáculo para evitar que ellas entren en pánico al sentir frio.

Ahora habrá que esperar la respuesta del mercado, pero si quería promocionar el auto y que el mundo entero lo conozca, lo han logrado.

