Empieza la producción del auto solar holandés que todos esperaban

Luego de más de un año de pruebas en el modelo de validación, el Lightyear One finalmente comenzará a producirse en el segundo semestre de 2022

Tener un auto que no necesite recarga alguna para funcionar es todavía más un sueño que una realidad. Sin embargo, ya no es una fantasía, sino un anhelo, que en poco tiempo quizás pueda concretarse. El impresionante crecimiento de la movilidad eléctrica es una de las llaves para lograrlo, pero no por la electricidad en sí misma, sino por permitir que se pueda asociar a otras tecnologías complementarias.

El Lightyear One es el primer auto de 5 plazas del mundo que combina sus motores eléctricos con paneles de energía fotovoltáica , de modo de tener una autonomía extendida muy superior a la mayoría de los autos eléctricos y a los solares también. En su concepción está la idea de conseguir que esas baterías con las que se propulsa, puedan cargarse por sí mismas gracias al sol, y por lo tanto no requieran que se conecte el vehículo a la red pública o privada de electricidad.

Tanto el capó como el techo y la cola del auto están cubiertos con paneles de recolección de energía solar

Al día de hoy, este desarrollo neerlandés ya ha superado el período de pruebas con el modelo de validación , lo que ha permitido definir las características finales del auto de producción. El dato más importante es que han conseguido que gracias a la energía solar, el Lightyear One pueda hacer hasta 70 kilómetros por día sin necesidad de cargarse artificialmente.

Debido a estas características, el Lightyear One es considerado uno de los autos más avanzados del mundo. Su tecnología aspira a convertirse en estándar y no suena mal. Su batería de apenas 60 kWh es similar a la que ofrece un KIA e-Niro, pero es gracias a los paneles solares y a una aerodinámica muy elaborada, que es capaz de alcanzar una autonomía de 725 kilómetros en ciclo WLTP.

El automóvil solar podrá hacer hasta 70 kilómetros con energía generada por los paneles solares, lo que, en teoría, permitiría que el auto no se enchufe siquiera para hacer recorridos urbanos

Sin embargo, aunque los primeros 150 autos que se fabriquen ya están reservados, el Lightyear One no será un auto accesible como se creía al comienzo. La preventa fue exitosa porque formó parte de una campaña de compra anticipada de un modelo denominado “Pioneer Edition”, que tenía un costo de 150.000 euros. Las tecnologías solar y eléctrica combinadas justificaban ese precio, y como siempre ocurre, existen esos compradores de productos que les dan más valor por tener algo perteneciente a una serie limitada de unidades, que por el precio que pagan.

Pero los próximos autos serán mucho más caros. El precio del Lightyear One “Limited Edition” ha sido declarado en un cuarto de millón de euros , es decir 100.000 euros más caro que la versión incial.

De todos modos, según anuncian los fabricantes de los Países Bajos, esos 250.000 euros no implican únicamente la compra del auto. También es una forma de invertir en la empresa, ya que con esa suma se participa a través de un préstamo convertible en acciones, incluyendo los intereses devengados y descuento en los títulos de Lightyear. Por otra parte, los clientes de los “Limited Edition” estarán supervisados desde el primer contacto hasta la entrega y posterior mantenimiento de sus autos.

El perfil aerodinámico del Lightyear One tiene un tratamiento muy desarrollado para ser más efectivo y obtener un mejor rendimiento de la carga de su batería

La empresa finlandesa Valmet Automotive, antiguamente conocida como Saab-Valmet, será la encargada de la fabricación en serie, que comenzará a mediados de 2022 con el objetivo de producir 964 unidades.

Tanto Lightyear como Valmet tienen un plan a mediano plazo para cuando los modelos “One” ya se hayan fabricado. Ese plan es desarrollar un segundo modelo, más compacto y asequible, que probablemente llamarán Lightyear Two. El desarrollo de ese segundo modelo tiene como objetivo poder fabricar un auto eléctrico solar que se pueda comprar por un precio aproximado a los 30.000 euros y se espera que llegue para el año 2025.

