Un modelo coreano es elegido como “Auto del Año” por primera vez en la historia

El KIA EV6 se ha alzado con la mayor cantidad de puntos y le da a una marca coreana el título de "Auto del Año", por primera vez en la historia

Un grupo de periodistas europeos, que representan 23 países, eligen anualmente cuál de los nuevos modelos lanzados por la industria, tendrá el título de “Auto del Año” para el período que comienza. Se trata de una votación que se realiza en Europa desde 1964, y de la cual participan todos los automóviles que fueron presentados entre enero y diciembre del período que acaba de terminar.

La elección consta de dos etapas: una primera en la que se votan todos los modelos, y que representa una preselección de los más destacados, y una segunda y definitiva instancia, en la que se elige el mejor entre esa lista de finalistas. La primera etapa es en diciembre y la segunda a fines de febrero. Habitualmente el premio se entrega en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, pero como el evento ha vuelto a ser cancelado este año como consecuencia de la pandemia, la entrega ha vuelto a ser virtual.

La entrega del premio al Auto del Año 2022 para KIA, representando la habitual ceremonia que se realiza en el Salón de Ginebra, cancelado este año por la pandemia

Este año, producto del conflicto bélico desatado la última semana, dos periodistas que representaban a Rusia no han podido participar de la votación por decisión del comité organizador, a modo de protesta por la invasión de ese país a Ucrania, por lo que el resultado representa la opinión de 59 especialistas que representan a 22 países europeos. Si bien podría parecer que es un premio continental, a lo largo de la historia de este evento, la magnitud y representación de la sigla COTY (sigla de “Car of the Year”), ha tomado tanta trascendencia que hoy es considerado el premio más prestigioso del mundo del auto.

Y justamente el resultado de la elección para 2022 lo demuestra, ya que por primera vez en la historia de este galardón, un auto de la marca coreana KIA Motors se ha llevado el premio, gracias a su novedoso modelo eléctrico EV6, el Crossover lanzado el año pasado, que ha sido un verdadero éxito a nivel internacional.

El Renault Mégane E-Tech quedó segundo, sin los votos de los periodistas rusos, quienes, por la gran presencia de la marca francesa en su país, podrían haber inclinado la balanza

El auto coreano obtuvo 279 puntos para quedar como el Auto del Año 2022, mientras el Renault Mégane E-Tech quedó en segundo lugar con 265 puntos y el Hyundai Ioniq 5 tercero con 261 puntos. La votación fue muy ajustada y hasta podría haber tenido un resultado distinto si los dos periodistas rusos intervenían, ya que cada uno puede asignar 25 puntos, de los cuales hasta 10 pueden ir a un mismo modelo, y el EV6 aventajó al E-Tech por apenas 14 puntos, siendo Rusia, un país con una fuerte presencia de la marca francesa, ya que tiene una enorme factoría en Moscú, donde se producen los autos de la marca LADA, que representan el 40% del mercado local de automóviles.

Otro dato que permite entender cuán apretada fue la definición, es que el KIA EV6 fue elegido solo en 6 países: Austria, República Checa, Italia, Polonia, España y Hungría. El Mégane E-Tech prevaleció en 4: Bélgica, Francia, Luxemburgo y Reino Unido. Mientras el Hyundai Ioniq 5, en cambio, fue el más votado en 9: Dinamarca, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Suiza, Turquía, Alemania y Hungría (en este último país, hubo empate entre los dos autos coreanos).

El Hyundai Ioniq 5 es también coreano, y quedó tercero en la elección detrás del Kia EV6 y el Renault Mégane E-Tech

A nivel personal, el auto que más profesionales eligieron como el vencedor fue el Hyundai, con 16 votos, el Renault quedó segundo con 15 y el KIA fue tercero con 12 , pero como el cómputo suma también los 15 puntos adicionales que cada periodista tiene pasa asignar si decide dar 10 puntos a un solo automóvil, esa ecuación permitió al EV6 quedarse con el título.

A los efectos estadísticos, los otros autos que participaban de la votación final quedaron de la siguiente manera. El Peugeot 308, único que presenta una opción con motor de combustión interna de los siete, quedó cuarto con 191 puntos. En quinto puesto se ubicó el Skoda Enyaq iV con 185, sexto fue el Ford Mustang Mach-E, con 150 puntos, y en séptimo y último lugar quedó el Cupra Born, con 144 puntos.

